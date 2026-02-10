Trumpova nevyzpytatelnost obrací pozornost německých firem zpět k domácímu trhu
Německé malé a střední podniky se v důsledku amerických cel čím dál více zaměřují na domácí trh. Zároveň se kvůli obavám z nadměrné závislosti na Číně snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost DZ Bank.
Průzkum ukázal, že nová americká cla přímo zasáhla pouze 12 procent německých malých a středních podniků. Zhruba 44 procent respondentů však podle průzkumu pociťuje nepřímé dopady cel, například v podobě slabší poptávky zákazníků. Téměř čtvrtina respondentů si navíc stěžuje, že vrtkavost obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa zvyšuje nejistotu při plánovaní.
Pozornost se obrací k domácímu trhu
„Obavy z nevyzpytatelnosti amerického prezidenta společně se snahou chránit se před závislostí, například na Číně, obracejí pozornost zpět k domácímu trhu,“ píše DZ Bank ve své zprávě. Zhruba 53 procent německých malých a středních podniků nyní podle průzkumu plánuje zvyšovat svůj odbyt na domácím trhu a zhruba 51 procent hodlá zvyšovat nákupy od domácích dodavatelů.
Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla. Hrubý domácí produkt (HDP) se však zvýšil pouze o 0,2 procenta. V letošním roce počítá německá vláda se zrychlením růstu na jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
Evropské vlády i firmy zrychlují kroky ke snížení své závislosti na Spojených státech v oblasti technologií, obrany, energetiky i financí. Důvodem je zhoršování transatlantických vztahů a nejistota ohledně dalšího vývoje spolupráce s Washingtonem.
