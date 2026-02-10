Nový magazín právě vychází!

Trumpova nevyzpytatelnost obrací pozornost německých firem zpět k domácímu trhu

Německé malé a střední podniky se v důsledku amerických cel čím dál více zaměřují na domácí trh. Zároveň se kvůli obavám z nadměrné závislosti na Číně snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost DZ Bank.

Průzkum ukázal, že nová americká cla přímo zasáhla pouze 12 procent německých malých a středních podniků. Zhruba 44 procent respondentů však podle průzkumu pociťuje nepřímé dopady cel, například v podobě slabší poptávky zákazníků. Téměř čtvrtina respondentů si navíc stěžuje, že vrtkavost obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa zvyšuje nejistotu při plánovaní.

Pozornost se obrací k domácímu trhu

„Obavy z nevyzpytatelnosti amerického prezidenta společně se snahou chránit se před závislostí, například na Číně, obracejí pozornost zpět k domácímu trhu,“ píše DZ Bank ve své zprávě. Zhruba 53 procent německých malých a středních podniků nyní podle průzkumu plánuje zvyšovat svůj odbyt na domácím trhu a zhruba 51 procent hodlá zvyšovat nákupy od domácích dodavatelů.

Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla. Hrubý domácí produkt (HDP) se však zvýšil pouze o 0,2 procenta. V letošním roce počítá německá vláda se zrychlením růstu na jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

Americký prezident Donald Trump

Transatlantické vztahy slábnou. EU snižuje závislost na USA a hledá vlastní cestu

Politika

Evropské vlády i firmy zrychlují kroky ke snížení své závislosti na Spojených státech v oblasti technologií, obrany, energetiky i financí. Důvodem je zhoršování transatlantických vztahů a nejistota ohledně dalšího vývoje spolupráce s Washingtonem.

nst

Přečíst článek

Konopí na pár kliknutí: byznys roste, pravidla se zpřísňují

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Money

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Česko v boji s korupcí loni posílilo, ze zemí V4 je nejlepší. Slováci si pohoršili

Koruna v těžkých časech obstála, ukazují tvrdá data
iStock
nst
nst

Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce, který každoročně sestavuje organizace Transparency International. V aktuálním hodnocení se umístilo na 39. místě, zatímco o rok dříve bylo 46.

Zlepšení zaznamenalo také bodové hodnocení. Česko získalo 59 bodů ze 100, tedy o 3 body více než v předchozím roce. Přesto zůstává pod průměrem Evropské unie, který činí 62 bodů.

Opačný vývoj zaznamenalo Slovensko. To se v roce 2024 umístilo na 59. místě, loni však kleslo až na 61. příčku. Se 48 body ze 100 si meziročně pohoršilo o 1 bod. Také zbývající státy visegrádské čtyřky jsou na tom hůře než Česko. Polsko obsadilo 52. místo s 53 body, Maďarsko skončilo až na 84. příčce se 40 body. Spolu s Bulharskem tak patří k nejhůře hodnoceným zemím Evropské unie, Slovensko je páté nejhorší.

Dalibor Martínek: Vláda nepotřebuje NERV. Má robota Karla

Názory

NERV končí, ale skutečná změna to není. Ekonomické rady vládám sloužily hlavně jako marketing. Nová strategie má nahradit staré poradce. Problém je, že slibuje hlavně směr, ne konkrétní kroky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lépe než Česko dopadly například všechny tři pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva –, které stejně jako Česko vstoupily do Evropské unie v roce 2004.

Organizace TI hodnotila úroveň vnímané korupce ve veřejném sektoru ve 182 zemích a teritoriích, přičemž 100 bodů znamená, že je země „velmi čistá“, a nula bodů, že je vysoce zkorumpovaná. Celosvětově činil loni průměr 42 bodů, a poprvé za více než dekádu se tak meziročně propadl. Z celkového počtu 182 sledovaných zemí je jich 122 pod 50 body. Za poslední desetiletí klesl také počet těch zemí, které mají bodové hodnocení vyšší než 80. Loni jich bylo jen pět, před deseti lety ještě 12. „Obzvlášť znepokojivým trendem je zhoršení vnímané korupce v demokraciích - od Spojených států, Kanady a Nového Zélandu po různé země v Evropě, například Británii, Francii a Švédsko,“ uvádí TI ve zprávě.

Spojené státy se v žebříčku umístily na 29. místě, oproti předchozímu roku si ale o 1 bod pohoršily na 64 bodů. Čína skončila na 76. příčce se 43 body, Rusko až na 157. místě s pouhými 22 body. Ukrajina se umístila na 104. místě s 36 body. Navzdory válce, s níž se už téměř čtyři roky potýká, si meziročně o bod polepšila. Kyjev organizace Transparency International vyzvala, aby udělal další reformy, které by ochránily prostředky určené na obranu a obnovu země před zneužitím.

Podle TI sice data zatím plně nereflektují vývoj po nástupu prezidenta Donalda Trumpa k moci ve Spojených státech v loňském roce, některé kroky, které jeho administrativa udělala, ale „vysílají nebezpečný signál, že korupční praktiky jsou přijatelné“. Organizace ve zprávě kritizuje také rozhodnutí USA dočasně zmrazit a poté oslabit vymáhání svého zákona o zahraničních korupčních praktikách, které podle ní rovněž vysílá špatný signál do světa ohledně korupce. Také snížení americké finanční pomoci nevládním organizacím v zahraničí podkopává podle TI úsilí o boj s korupcí ve světě.

Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení

Leaders

Jimmy Lai, jeden z nejvýraznějších kritiků Pekingu v Hongkongu, byl odsouzen na 20 let vězení. Rozsudek vyvolal ostrou kritiku ze zahraničí i od lidskoprávních organizací. Ty varují před koncem svobody slova ve městě.

ČTK

Přečíst článek

Vedou Dánové

Na čele žebříčku se situace oproti minulé zprávě nezměnila. První je opět Dánsko s 89 body, následují Finsko s 88 body a Singapur s 84 body. Do první desítky se dále dostaly Nový Zéland, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemsko a Německo, které si meziročně polepšilo o 2 body na 77.

Beze změn zůstává také spodní část žebříčku. Nejhůře je korupce dlouhodobě vnímána v Jižním Súdánu a Somálsku, které mají shodně 9 bodů ze 100. Venezuela získala 10 bodů.

Kauza e-shopu Mamut. Miliardy v trapu a nová tvrzení v případu

Kauza e-shopu Mamut. Miliardy v trapu a nová tvrzení v případu
Profimedia
ČTK
ČTK

Policie rozplétá jeden z největších e-shopových krachů v Česku. Kdo skutečně řídil kauzu Mamut? Veřejnost sleduje střet dvou verzí příběhu.

Společnost Mammoth, která provozovala zkrachovalý e-shop Mamut, podle vyjádření svého vlastníka Plus4U nevěděla o dodávkách tisíců kusů elektroniky Apple, které měly obchodem projít a za které dodavatelé nedostali zaplaceno. Obchodní model, v rámci kterého vznikla policií vyčíslená škoda 4,1 miliardy korun, podle Plus4U koordinovali manažeři dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobile společně s majitelem odběratelských společností J.A.E. a SBJ Trade Břetislavem Janouškem. Plus4U to uvedla v dnešním prohlášení pro tisk. T-Mobile i J&T to s odkazem na dosavadní směr vyšetřování shodně odmítly. Vrchní soud v prosinci označil J&T Leasing za poškozenou stranu, což minulý týden potvrdila policie i u T-Mobile.

Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají

Zprávy z firem

Změna názvu, přesuny firem a miliardové dluhy. V kauze zkrachovalého eshopu Mamutu se rozjíždí boj o majetek. Insolvenční správce řeší, kam mizí majetek firem napojených na skupinu Unicorn Vladimíra Koláře. Věřitelé zbystřili.

ČTK

Přečíst článek

Plus4U: Peníze skončily jinde

Plus4U podle mluvčího Jana Charváta předpokládá, že vyšetřovatelé již disponují informacemi o tom, kde prostředky za zařízení Apple skončily a kdo se na úkor ostatních obohatil. „Plus4U v této souvislosti opětovně připomíná závěry své analýzy prezentované na říjnové tiskové konferenci. Z ní vyplývá, že celý obchodní model byl koordinován manažery společností J&T Leasing a T-Mobile společně s Břetislavem Janouškem, a to mimo oficiální distribuční kanály a zcela mimo vědomí společnosti Mammoth. Právě na tyto nestandardní vazby a masivní duplicity v dodavatelském řetězci Plus4U vyšetřovatele opakovaně upozorňovala,“ uvedl Charvát.

T-Mobile: Interní analýza nemůže nahrazovat vyšetřování

T-Mobile považuje podle mluvčí Patricie Šedivé za zcela absurdní a nepřijatelné, že Plus4U staví závěry své interní analýzy na úroveň závěrů orgánů činných v trestním řízení. „Interní materiál jedné ze stran sporu nemůže nahrazovat ani relativizovat tříleté vyšetřování Policie ČR. Z veřejně dostupných informací k trestnímu řízení vyplývá, že policie stíhá organizovanou skupinu a identifikovala, že jde o manažery dosazené skupinou Unicorn ovládanou Vladimírem Kovářem,“ řekla mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá. Kovář ovládá Unicorn i Plus4U.

Investor Michal Zahradníček

Investor Michal Zahradníček: Česká věda má skryté diamanty, které zatím leží ladem

Leaders

Investice do primárního výzkumu jsou složité, ale potenciálně mimořádně ziskové. I tak probíhají zejména na Západě a nikoli ve střední a východní Evropě, říká investor Michal Zahradníček, jehož fond Life BioCEEd se zaměřuje právě na tuto oblast. „Náš fond má nyní půl miliardy, ale když bude potřeba, můžeme si zavolat více finančních prostředků, myslím, že bychom mohli proinvestovat 1,5 až 2 miliardy,“ říká investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Obvinění a role manažerů

Policie minulý týden obvinila tři lidi v souvislosti s Mamutem z podvodu se škodou přes čtyři miliardy. Zmizet mělo na 100 tisíc iPhonů a dalších asi 300 tisíc zařízení od Apple. Jejich jména neuvedla, ale podle informací z několika zdrojů jde vedle Janouška, který v minulosti vystupoval jako manažer Plus4U nebo člen poradního orgánu skupiny Unicorn, o další dva bývalé manažery ze skupin Plus4U, respektive Unicorn. Naopak z dodavatelských firem J&T Leasing a T-Mobilu policie nikoho neobvinila. „K aktuálně obviněným fyzickým osobám nemá Plus4U žádné oficiální informace a nemůže se k nim tedy vyjádřit,“ uvedl Charvát.

Postoj J&T Leasing a rozhodnutí soudu

„J&T Leasing je v kauze Mamut poškozenou stranou a v insolvenčním řízení má uznané pohledávky přes 1,6 miliardy korun. Podle veřejně dostupných informací policie obvinila osoby spojené se skupinou Vladimíra Kováře. K dalším nepodloženým tvrzením Plus4U se proto nebudeme vyjadřovat,“ uvedl advokát J&T Leasing Petr Sprinz.

J&T Leasing poukázala na to, že Vrchní soud v Praze loni v prosinci zamítl žádost společnosti Plus4U na vyloučení bývalého ředitele společnosti J&T Leasing Vlastimila Nešetřila z výkonu funkce člena statutárního orgánu kvůli údajnému porušení péče řádného hospodáře, což mělo přispět ke krachu e-shopu Mamut.cz. Za poškozenou stranu naopak označil soud právě společnost J&T Leasing. Důvodem je to, že společnost Mammoth neuhradila J&T dodávky elektroniky. Mammoth podle soudu neměl nastavené kontrolní mechanismy k tomu, aby věděl, kolik zboží má odebrat a dodat zákazníkům.

Dopis čtenáře: Prezident je oslabený král. Měl by mít větší moc

Názory

Zkusme se na přímo voleného prezidenta, když už ho máme, dívat jako na příležitost, mimo jiné k úklidu a reformě  institucí. Anebo se vraťme k volbě nepřímé. Tedy na začátek, do dob, kdy jsme se králů a knížat ještě báli, píše v komentáři Jan Frank.

Dopis čtenáře

Přečíst článek

Insolvence a rozsah škod

Mamut je od roku 2023 v insolvenci, věřitelé přihlásili pohledávky v aktuální výši okolo 5,7 miliardy korun. Z e-shopu podle policie zmizelo zhruba 400 tisíc kusů mobilních telefonů a dalších zařízení značky Apple, za které odběratelé nezaplatili.

