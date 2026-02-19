Maďaři zvažují, že zastaví vývoz elektřiny a plynu na Ukrajinu
Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura Reuters. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.
Podle údajů poradenské společnosti ExPro činil podíl Maďarska na celkovém dovozu plynu na Ukrajinu v loňském roce 45,5 procenta. Na dovozu elektřiny na Ukrajinu se Maďarsko podle údajů firmy ExPro letos v lednu podílelo 45 procenty.
Slovenský premiér Robert Fico už ve středu hovořil o možnosti, že Slovensko zastaví takzvané bezpečnostní dodávky elektřiny na Ukrajinu potřebné ke stabilizaci tamního systému. Uvedl, že pokud má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pocit, že tyto dodávky nepotřebuje, může se slovenská vláda rozhodnout, že od této spolupráce odstoupí. Podle údajů ExPro se tento měsíc Slovensko na dovozu elektřiny na Ukrajinu zatím podílí zhruba 18 procenty.
Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle zahraničních médií jsou důvodem ruské útoky. Slovensko a Maďarsko Zelenského obviňují, že obnovení přepravy ropy ropovodem Družba z politických důvodů blokuje.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.
Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy. Gulyás dnes uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.
Koordinace se Slováky
Gulyás dnes rovněž uvedl, že Maďarsko své kroky související se zastavením dodávek ropovodem Družba koordinuje se Slovenskem. Zopakoval také obvinění, že Ukrajina se snaží ovlivnit parlamentní volby, které se v Maďarsku uskuteční v dubnu. Kyjev takováto obvinění popírá.
Gulyás tvrdí, že obnovení dodávek ropovodem Družba už od 6. února nic nebrání. Ukrajinci podle něj opakovaně tvrdí, že potřebují ještě jeden až dva dny, ale ve skutečnosti kolem toho nic nedělají. Postup Kyjeva označuje za „nepřijatelný a netolerovatelný“, uvedla agentura MTI.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.