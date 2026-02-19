Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem Maďaři zvažují, že zastaví vývoz elektřiny a plynu na Ukrajinu

Profimedia
ČTK
ČTK

Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura Reuters. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.

Podle údajů poradenské společnosti ExPro činil podíl Maďarska na celkovém dovozu plynu na Ukrajinu v loňském roce 45,5 procenta. Na dovozu elektřiny na Ukrajinu se Maďarsko podle údajů firmy ExPro letos v lednu podílelo 45 procenty.

Slovenský premiér Robert Fico už ve středu hovořil o možnosti, že Slovensko zastaví takzvané bezpečnostní dodávky elektřiny na Ukrajinu potřebné ke stabilizaci tamního systému. Uvedl, že pokud má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pocit, že tyto dodávky nepotřebuje, může se slovenská vláda rozhodnout, že od této spolupráce odstoupí. Podle údajů ExPro se tento měsíc Slovensko na dovozu elektřiny na Ukrajinu zatím podílí zhruba 18 procenty.

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle zahraničních médií jsou důvodem ruské útoky. Slovensko a Maďarsko Zelenského obviňují, že obnovení přepravy ropy ropovodem Družba z politických důvodů blokuje.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy. Gulyás dnes uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.

Koordinace se Slováky

Gulyás dnes rovněž uvedl, že Maďarsko své kroky související se zastavením dodávek ropovodem Družba koordinuje se Slovenskem. Zopakoval také obvinění, že Ukrajina se snaží ovlivnit parlamentní volby, které se v Maďarsku uskuteční v dubnu. Kyjev takováto obvinění popírá.

Gulyás tvrdí, že obnovení dodávek ropovodem Družba už od 6. února nic nebrání. Ukrajinci podle něj opakovaně tvrdí, že potřebují ještě jeden až dva dny, ale ve skutečnosti kolem toho nic nedělají. Postup Kyjeva označuje za „nepřijatelný a netolerovatelný“, uvedla agentura MTI.

Podnikání v Česku? Každá druhá firma nepřežije pět let

Podnikání v Česku? Každá druhá firma nepřežije pět let
iStock
ČTK
ČTK

Více než polovina nových podniků v Česku do pěti let od založení zanikne. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo přes 55 procent aktivních podniků, uvedl ředitel odboru statistických registrů Českého statistického úřadu Michal Čigáš.

Počet aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostl podle dat ČSÚ o téměř 22 procent na 1,3 milionu. Celkově aktivní podniky vytvořily pracovní místa pro téměř 4,3 milionu osob. Nejvíce aktivních podniků, 223 500, mělo v roce 2023 hlavní ekonomickou činnost v sektoru velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel. Následoval sektor profesní, vědecké a technické činnosti s 213 800 a stavebnictví s 201 500.

V roce 2023 vzniklo přes 120 tisíc nových aktivních podniků, které vytvořily pracovní místa pro více než 100 tisíc osob. Podíl vzniklých podniků na celkovém počtu aktivních podniků představoval v roce 2023 přibližně devět procent, což lehce zaostávalo za průměrem zemí EU. Tam činil 10,4 procenta.

Nejvíce nových firem vzniklo v oblasti velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel, kde jich přibylo 19 tisíc. Následovalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl, shodně s 18 400 nově založenými podniky. Přibližně 15 tisíc z těchto firem navíc už v roce 2023 zaměstnalo alespoň jednoho pracovníka.

Statistika ekonomických subjektů sleduje také rychle rostoucí podniky, tedy ty, jejichž průměrné tempo růstu podle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než deset procent a na začátku sledovaného období měly přes deset zaměstnanců. V roce 2023 působilo v Česku více než 3400 rychle rostoucích podniků, z nich největší část vykonávala hlavní činnosti ve zpracovatelském průmyslu.

„Rychle rostoucí podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst, protože například v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku - zaměstnavatele,“ sdělil Čigáš.

