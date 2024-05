Aféra kolem úplatků dohnala Kraha. Lídr německé AfD odstupuje z boje o evropský parlament

Kontroverzní lídr Alternativy pro Německo (AfD) pro nadcházející volby do Evropského parlamentu Maximilian Krah už nebude vystupovat v kampani a končí v předsednictvu této pravicově populistické strany.

Krah to oznámil na síti X, kde uvedl, že strana si musí zachovat jednotu. Krah se potýká s aférou kvůli podezření z úplatků, ve které je zapletena také dvojka eurokandidátky AfD, spolkový poslanec českého původu Petr Bystroň. Kraha poškodil rovněž případ jeho dlouholetého spolupracovníka, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu.

„Člověk se nemůže propadnout hlouběji než do božích rukou," napsal Krah v dnešním příspěvku na X. „To poslední, co nyní potřebujeme, je debata o mně. AfD si musí zachovat jednotu. Z tohoto důvodu se okamžitě vzdávám dalšího vystupování ve volební kampani a odstupuji z předsednictva strany,“ dodal.

Kontroverze kvůli nacismu

Deník Bild napsal, že spolupředsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová se dlouhé týdny odmítali vůči Krahovi a jeho kauzám vymezit, nyní ale nemají jinou možnost než europoslance z pódia vykázat. Ke stávajícím aférám si totiž uškodil rozhovorem s italským deníkem La Repubblica, ve kterém zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS. „Nikdy neřeknu, že každý, kdo nosil uniformu SS, byl automaticky zločinec,“ řekl. Poznamenal, že mezi SS bylo sice hodně válečných zločinců, ale nebyl jím každý.

Jednotky SS, které byly ozbrojenou složkou nacistické strany NSDAP, střežily koncentrační tábory a vedly vyhlazovací válečnou taktiku. Během norimberských procesů po druhé světové války byly jednotky SS prohlášeny za zločinnou organizaci.

S problémy se kvůli aférám potýká také Bystroň. Weidelová a Chrupalla poslance vyzvali, aby do objasnění svého případu v kampani nevystupoval. Bystroň ale minulý týden v neděli řekl, že v kampani chce pokračovat.

