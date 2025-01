Fico vyhrožuje Kyjevu. Snížíme podporu Ukrajincům na Slovensku, řekl

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině vedle zastavení dodávek elektřiny také snížením podpory Ukrajinců, kteří se zdržují na Slovensku. Učinil tak ve vyjádření na sociální síti a v reakci na středeční zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení příslušného kontraktu mezi ruským podnikem Gazprom a ukrajinským Naftohazem. Zastavení tranzitu Fico označil za sabotáž ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Kyjev, který už téměř tři roky čelí ruské vojenské invazi, platnost smlouvy o tranzitu plynu podle očekávání neprodloužil.

Reklama

„Jsme připraveni jednat a dohodnout se v koalici na zastavení dodávek elektrické energie a na výrazném snížení podpory občanům Ukrajiny, kteří se nacházejí na území Slovenské republiky,“ řekl Fico o postoji své strany Směr-sociální demokracie. Dodal, že alternativou je obnovení tranzitu plynu přes Ukrajinu nebo hledání kompenzací pro státní finance Slovenska v objemu téměř půl miliardy eur (12,6 miliardy korun). Tato částka podle něj odpovídá dřívějším příjmům Slovenska z tranzitních poplatků za přepravu plynu přes své území.

Fico zopakoval, že zastavení přepravy ruského plynu přes Ukrajinu podle něj Ruskou federaci prakticky nepoškodí a že situace prospěje Spojeným státům. A to prostřednictvím vyšších dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy.

Nynější Ficova vláda podobně jako Maďarsko kritizuje protiruské sankce, která zavedla Evropská unie. Předloni krátce po svém nástupu do úřadu slovenská vláda zastavila Kyjevu vojenskou pomoc ze státních zásob. Umožnila ale pokračování komerčních dodávek vojenského materiálu.

Zelenskyj minulý týden Fica obvinil, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Učinil tak v reakci na dřívější Ficova vyjádření ohledně odvetných opatření, pokud Ukrajina zastaví tranzit ruského plynu. K tomuto kroku potom Kyjev přistoupil ve středu a Zelenskyj to označil za jednu z největších porážek Moskvy.

Reklama

Po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022 uprchly na Slovensko tisíce Ukrajinců, značná část z nich pak pokračovala do Česka nebo do jiných zemí. Loni Bratislava opakovaně omezila poskytování státních příspěvků na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Lukáš Kovanda: Fico strašil zbytečně. I Slováci si zvyknou na dražší energie Názory Cena plynu na burze EU klesá, navzdory zastavení dodávek z Ruska přes Ukrajinu. Nenaplňuje se hrozba premiéra Fica, že dopad tohoto zastavení bude drastický. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Dalibor Martínek: Volby právě začaly. Který bonbón bude nejsladší Politika Začíná rok permanentních Vánoc. Devět měsíců si budeme vybírat dárek, který na podzim dostaneme v podobě nové vlády. Do té doby budeme my, voliči, chodit kolem bonboniéry nápadů a marketingových výplodů politických stran. Budeme mlsně zvažovat, přebírat. Budeme důležití. A v září nebo v říjnu si to rozbalíme. Dalibor Martínek Přečíst článek