newstream.cz Politika Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“
ČTK
ČTK
ČTK

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

Úvodní fázi na jaře a na podzim 2022 by podle Petráše šlo s nadsázkou označit za podivnou válku. Ruská armáda zahájila 24. února 2022 operaci směrem na Kyjev a další strategické oblasti s cílem vojensky ochromit Ukrajinu a paralyzovat její vedení. Zároveň však porušila základní operační principy. Zpočátku mohl postup působit jako snaha o novátorský způsob vedení války, podobně jako německý útok na Francii na jaře 1940. Postupně se však více podobal intervencím vojsk Varšavské smlouvy v Maďarsku 1956 a Československu 1968. Rusko navíc nezískalo vzdušnou převahu, což výrazně ovlivnilo další průběh konfliktu.

Ruský dronový útok na Ukrajině ČTK

Ztráta operačního tempa

Nicméně v létě 2022 dosáhlo Rusko podle Petráše poměrně důležitých územních zisků a drželo i ofenzivní operační iniciativu. „O to více bylo překvapující, že ruské jednotky poté, co dosáhly hranice Luhanské a Doněcké oblasti, paradoxně nepokračovaly v úspěšné ofenzivní činnosti, ale naopak přistoupily k takzvané operační přestávce,“ uvedl Petráš.

V té chvíli ruská armáda ztratila operační tempo a už nedokázala navázat patřičnou ofenzivní iniciativu, která by umožnila posunout frontovou linii do hloubky ukrajinského území. V důsledku toho tak Ukrajina dokázala do konce roku 2022 získat zpět více než 12 tisíc kilometrů čtverečních území v Charkovské oblasti na východě země a území v oblasti Chersonu a zatlačit ruské jednotky za levý břeh Dněpru. Od té doby se podle Petráše frontová linie po celé zemi změnila relativně málo.

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Money

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

ČTK

Přečíst článek

Důležitou roli ve vývoji konfliktu sehrála podle něj i protiofenziva, kterou ukrajinská armáda zahájila počátkem léta 2023. „Bohužel, ta hned v úvodu ztratila svou dynamiku, a to jednak v důsledku silných ruských obranných linií, vybudovaných především v jižní části frontové linie, ale i v důsledku slabé koncentrace sil a schopnosti vést důraznou ofenzivní činnost na předpokládaných směrech,“ poukázal Petráš.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

Zlomový okamžik války

Ukrajinská invaze na území Ruska v srpnu 2024 se pak podle Petráše zdála být zpočátku zlomovým okamžikem války. Cílem Ukrajiny bylo zmírnit tlak na jihu a východě tím, že přenesla boje na ruské území a přinutila Moskvu stáhnout část sil z fronty. „Kyjev si uvědomoval, že v poziční válce proti silnějšímu Rusku nemá dlouhodobě šanci, a proto se vracel k manévrovému způsobu boje,“ uvedl expert.

Z vojenského hlediska však podle něj šlo spíše o dočasný taktický úspěch s nejistou udržitelností. Otevření nové fronty navíc zatěžovaly i omezené ukrajinské zdroje, což v konečném důsledku vedlo k dalším operačním komplikacím v centrální a východní části frontové linie.

Moskva

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Politika

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

nst

Přečíst článek

Současný stav konfliktu pak podle Petráše napovídá tomu, že Rusko se z hlediska okupovaného a vojensky kontrolovaného území spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací válka, jak je někdy podoba bojů podle něj mylně interpretována.

„O tom svědčí i poměrně frekventované raketové a dronové útoky na klíčovou ukrajinskou energetickou infrastrukturu a civilní objekty, což nemá za cíl vytvořit operačně výhodné podmínky pro další postup ruských jednotek do hloubky ukrajinského území, ale podrýt morálku ukrajinského obyvatelstva a jeho ochotu dále pokračovat ve válce,“ uvedl Petráš.

Nemocnice v Pobaltí se připravují na válku

Nemocnice v Pobaltí se připravují na válku. Otázkou prý není jestli Rusko zaútočí, ale kdy

Politika

ČTK

Přečíst článek

Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky

Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily
Česká cena za architekturu, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.

Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně patří k nejzdařilejším příkladům toho, jak lze historickou památku proměnit v životaschopný kulturní a ekonomicky udržitelný projekt. Objekt v bezprostředním sousedství vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily je součástí unikátního urbanistického celku na svahu nad Lužánkami, historicky označovaného jako Belvedere, první vilové kolonie v Brně.

Vilu si v roce 1862 postavil významný brněnský stavitel Josef Arnold jako vlastní rezidenci. Na počátku 20. století prošla zásadní přestavbou pro rodinu Hóže v duchu pozdní secese a art déco. Právě podoba z let 1909–1915 se stala referenčním obdobím současné obnovy.

Pohled na obnovenou Arnoldovu vilu na svahu nad parkem Lužánky. Arnoldova vila je součástí historického území Belvedere, první vilové kolonie v Brně. Takto vypadá hlavní vstup do vily po citlivé rekonstrukci. 16 fotografií v galerii

Od školky k chátrající památce

Po druhé světové válce objekt sloužil jako mateřská škola a postupně ztrácel architektonickou hodnotu. Od roku 2012 chátral. Obrat přinesl až projekt města Brna podpořený Norskými fondy, který spojil památkovou ochranu s novým ekonomickým a společenským využitím.

Autorem architektonického řešení je Martin Jeřábek z Atelieru 99. Generálním zhotovitelem byla společnost Unistav Construction pod vedením Michala Maláska, na realizaci se podílela také firma SKR stav vedená Petrem Durčákem. Odborným garantem muzejní a obsahové náplně byl Zbyněk Šolc z Muzea města Brna. Krajinářské řešení a obnovu historické zahrady navrhl Přemysl Krejčiřík z Ateliéru Krejčiříkovi.

Rekonstrukce vily na Vinohradech

Koupili vilu v havarijním stavu. Dnes patří k nejzajímavějším rekonstrukcím v Praze

Reality

Technicky zdevastovaný dům, památková ochrana a vysoké nároky na komfort. Projekt, který by mnozí vzdali, se proměnil v ukázku toho, jak může vypadat moderní bydlení v historické architektuře.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architektonická koncepce rekonstrukce stála na maximálním zachování autenticity. Obnovena byla historická barevnost fasády, repasována okna, zachovány dřevěné rolety, zimní zahrada i veranda. Restaurátoři vrátili interiérům původní řemeslnou kvalitu včetně dřevěných obkladů či fládrovaných povrchů. Současně proběhla náročná statická sanace.

Maximální důraz na autenticitu

Důležitou součástí investice byla také obnova zahrady podle plánů z roku 1909, která dnes funguje jako veřejný parkový prostor a rozšiřuje návštěvnický potenciál areálu.

Z hlediska provozního modelu se vila proměnila v multifunkční kulturní infrastrukturu. Funguje jako Centrum dialogu s výstavními prostory, studijním centrem vily Tugendhat, kavárnou i muzejní expozicí. Je součástí prohlídkového okruhu tzv. Trojvilí, což významně zvyšuje turistickou návštěvnost i ekonomickou návratnost vložených veřejných prostředků.

Zelenkova vila v Kutné hoře

OBRAZEM: Kutná Hora bojuje s opravou slavné funkcionalistické vily. Město připlatí miliony

Reality

Rekonstrukce funkcionalistické Zelenkovy vily v Kutné Hoře se do konce roku nestihne, hotová by měla být v březnu příštího roku. Zpoždění vzniklo kvůli velké vlhkosti zdiva, problémům se střešní konstrukcí a dalším nedostatkům, s nimiž projekt nepočítal. Náklady jsou zhruba 41 milionů korun, původně měly být o šest až sedm milionů nižší. Většinu by měla pokrýt dotace, řekl novinářům starosta Lukáš Seifert (ODS). V opravené budově má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu.

ČTK

Přečíst článek

Rekonstrukce jako investiční a městotvorný trend

Arnoldova vila zapadá do širší vlny úspěšných rekonstrukcí historických objektů v Česku, které kombinují veřejné finance, evropské granty i nové provozní modely.

V Praze rezonuje například obnova Winternitzovy vily, která se po rekonstrukci otevřela veřejnosti jako kulturní prostor. Náročnou památkovou revitalizací prošel i Clam-Gallasův palác, dnes využívaný pro výstavy a reprezentativní akce. Příkladem komerčně orientované konverze je Palác Dunaj, jenž kombinuje kanceláře, retail a gastronomii. V novém kabátě je i barokní palác Savarin, který prošel náročnou rekonstrukcí pod taktovkou developerské skupiny Crestyl.

První dojmy z ostře sledované rekonstrukce výjimečné barokní památky: Savarin se povedl

Reality

První fáze obřího developerského projektu Savarin je u konce. Ladí se poslední detaily pro nové nájemce, čeká se na kolaudaci. Už tento týden výjimečná barokní stavba přivítá první návštěvníky, a to v rámci Prague Art Weeku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Paláci Dunaj na Národní třídě se vrátí jeho prvorepubliková elegance a styl

Paláci Dunaj na Národní třídě se vrátí jeho prvorepubliková elegance a styl

Reality

Konstruktivistický palác na pražské Národní třídě prochází rekonstrukcí. Vzniknou v něm kanceláře a ochody a přibude jedno patro.

pej

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Dětský hospic Dům pro Julii

Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trump podepsal globální clo. Deset procent na dovoz ze všech zemí

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o zavedení plošného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Oznámil to Bílý dům s tím, že opatření vstoupí v platnost v úterý a bude platit 150 dní.

Clo se nebude vztahovat na některé položky, například vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku či suroviny. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump podpis oznámil na své sociální síti Truth Social. „Je mi velkou ctí, že jsem právě v Oválné pracovně podepsal globální desetiprocentní clo na všechny země, které bude účinné téměř okamžitě,“ uvedl.

Americký prezident Donald Trump

Michal Nosek: Mezi Washingtonem a Bruselem. Co ukazuje Macinkova cesta do USA?

Názory

Návštěva ministra zahraničí Petr Macinky ve Spojených státech není jen rutinní diplomatickou cestou. V době proměn americké politiky a pokračující války na Ukrajině jde o test směru české zahraniční politiky i její schopnosti vyvažovat vztahy mezi Washingtonem a Bruselem.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nové opatření přichází poté, co americký Nejvyšší soud zrušil rozsáhlá cla, která prezident zavedl na základě zákona určeného pro mimořádné situace. Soud rozhodl, že Trump při jejich zavádění překročil své pravomoci.

Předseda Nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvedl, že ústava „velmi jasně“ svěřuje pravomoc zavádět daně, včetně cel, Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ prohlásil Roberts.

Trump verdikt označil za hluboké zklamání a reagoval rychlým krokem. Nové desetiprocentní clo zavádí na základě paragrafu 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje uvalit clo až do výše 15 procent na dobu maximálně 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres.

Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA

Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA

Politika

Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Prezident zároveň naznačil, že je připraven využít i další právní nástroje. „Máme alternativy, skvělé alternativy,“ prohlásil. „Získáme více peněz a budeme díky tomu mnohem silnější.“

Trump dlouhodobě zdůvodňuje zavádění cel snahou snížit americký obchodní deficit a přimět firmy, aby přesunuly výrobu zpět do Spojených států.

Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“

Politika

ČTK

Přečíst článek
