Den D pro zastropování cen energií? Evropští ministři projednají parametry zastropování

Evropští ministři budou projednávat balík opatření na tlumení dopadů energetické krize na domácnosti i firmy. Kde je shoda, a kde se naopak očákávají tvrdá jednání?

Mimořádné jednání o krizovém plánu na zmírnění dopadů rekordně vysokých cen energií mají dnes na programu ministři energetiky zemí Evropské unie. Schválit by měli kompromisní návrh připravený českým předsednictvím, který počítá se zdaněním příjmů elektráren či producentů fosilních paliv stejně jako se zavedením povinných úspor elektřiny. Čeká je také debata o možném zavedení cenového stropu na plyn, na jehož podrobnostech se však zatím členské státy neshodují.

Evropské země se v obavách z ekonomických a sociálních dopadů drahých energií od léta snaží shodnout na společném postupu, jehož první kroky by měly schválit dnes.

Ministři patrně odsouhlasí zavedení stropu na příjmy elektráren používajících levnější zdroje než plyn. Společnosti vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, jádra nebo uhlí by měly státům přenechávat veškeré příjmy přesahující 180 eur (4400 korun) za megawatthodinu.

Německo je proti zastropování cen plynu

Částí svých zisků by na opatření na pomoc domácnostem i firmám měly věnovat ropné, uhelné či plynové společnosti. Státy od nich dostanou 33 procenta z částky, která bude přesahovat 120 procent jejich průměrných zisků z posledních čtyř let. Další součástí návrhu je povinná pětiprocentní úspora elektřiny, které má každý členský stát dosáhnout v nejvytíženějších hodinách.

Zatímco na tento balíček mají evropské vlády názor poměrně jednotný, více se liší v postojích k případnému zastropování cen plynu. Většina zemí včetně Francie či Itálie je pro takový krok, menší skupina států v čele s Německem je proti.

Diplomaté očekávají, že debata a rostoucí tlak zastánců zastropování by měla Evropskou komisi přimět k brzkému předložení možných variant zavedení cenového limitu, čemuž se dosud bránila. Řeč bude i o cenovém stropu výhradně na ruský plyn, který komise ve shodě s řadou států prosazuje, ani ten však zatím nenašel podporu potřebné většiny zemí.

