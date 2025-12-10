Fialovi ministři už rozpočet upravovat nebudou. Bude to práce nové vlády

Nový magazín právě vychází!

Vláda v demisi oznámila, že rozpočet upravovat nebude, a nechává tuto práci novému kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) nebude přepracovávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Nedává to smysl, když v pondělí 15. prosince nastoupí vláda ANO, SPD a Motoristů, řekl novinářům při příchodu na dnešní poslední jednání Fialovy vlády ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Rozpočet vrátila kabinetu nová sněmovní většina, chybí v něm podle ní zhruba 96 miliard korun. Končící vláda to odmítá.

Kabinet: přepracování nemá logiku

Kabinet dostal od poslanců na přepracování rozpočtu čas do 17. prosince. Už minulý týden ministři oznámili, že v tomto termínu upravenou verzi rozpočtu poslancům pošlou, pokud budou ještě u moci. Pražský hrad v úterý oznámil, že prezident Petr Pavel jmenuje nový kabinet Andreje Babiše (ANO) 15. prosince. „Jasně jsme řekli, že pokud bude vláda Petra Fialy ještě 17. prosince, přepracovaný rozpočet pošleme. Vzhledem k tomu, že budeme vystřídáni 15. prosince, tak to nedává smysl,“ uvedl Hladík.

Kupka: Rozpočtové provizorium není tragédie

Kupka: rozpočet je politický nástroj nové vlády

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že rozpočet je nástrojem k uplatňování politiky vlády, která nese zodpovědnost za to, kam země směřuje. „Představitelé nové vlády sami říkají, že musí připravit vlastní rozpočet a někteří řekli, že už ho mají,“ uvedl. Také podle něj by tedy nedávalo smysl, aby rozpočet přepracovávali ministři v demisi těsně před svým odchodem.

Končící vláda původně navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany, pro které platí výjimka z rozpočtových pravidel. Sněmovna hlasy nové koalice návrh rozpočtu odmítla.

S nastupující vládou se Fialovi ministři dlouho také přeli o to, zda by měli poslat návrh rozpočtu i nové Sněmovně, protože původně ho dostala dosluhující dolní komora. Nakonec ho poslanci po ustavení Sněmovny od kabinetu dostali.

Šéf ANO Andrej Babiš

Macinka: rozpočet musí být nový, ne „vylhaný“

Předseda Motoristů Petr Macinka v úterý řekl, že vznikající vláda změní priority rozpočtu. „Kloním se k tomu, aby vznikl rozpočet úplně nový, který bude odrážet priority nastupující vlády,“ uvedl. Na ministerstvu financí je podle něj erudovaný tým lidí, který bude schopný rychle připravit úplně nový rozpočet. Krátké rozpočtové provizorium zajistí, že ČR bude mít rozpočet, který bude racionální a nebude vylhaný, dodal.

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

Přečíst článek

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

Leaders

Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Hrátky se sazbami termínovaných bankovních účtů probíhaly v Česku i v druhé polovině letošního roku. Většina bank od léta upravila sazby alespoň u jednoho typu vkladu — a to jak velké bankovní domy, tak menší hráči. Zatímco u spořicích účtů se některé banky vrátily ke čtyřprocentní sazbě, u termínovaných vkladů se i ta nejlepší aktuální sazba pohybuje jen mírně nad třemi procenty. Nejlépe si tentokrát vede Moneta Money Bank, která v průběhu léta sazby opakovaně zvyšovala a úročení začínající trojkou nabízí hned ve čtyřech délkách výpovědní doby.

Které termínované vklady zhodnocují nejvíce

Nejvyšší sazby u termínovaných vkladů nyní najdeme u jednoměsíčních, ročních a dvouletých depozit, kde první místa žebříčku začínají na 3,4 procentech. U jednoměsíčních vkladů ji nově nabízí Moneta Money Bank, která stejnou sazbu poskytuje i u ročního vkladu. Na dvouletém horizontu pak nejlépe úročí J&T Banka, u níž je však minimální vklad pro nové klienty jeden milion korun.

U tříměsíčních a půlročních vkladů dominuje v prosinci sazba 3,2 procenta. Na tři měsíce ji nabízí Air Bank, na půl roku opět Moneta Money Bank. Trojice bank, které dlouhodobě poskytují u termínovaných vkladů jedny z nejnižších sazeb, své úročení od léta prakticky neměnila. Patří mezi ně Česká spořitelna, Raiffeisenbank a mBank, jejíž sazby se u termínovaných vkladů blíží téměř nule. Tyto instituce se více soustředí na spořicí účty.

Proč střadatelé nejčastěji volí krátké vklady

Podle České spořitelny, Air Bank a Komerční banky je aktuálně největší zájem (z hlediska objemu depozit) o termínovaný vklad se splatností tři měsíce. „Důvodem je nejvýhodnější úroková sazba právě u této lhůty, která je zároveň vnímána jako přijatelná pro omezenou dostupnost peněz,“ vysvětluje šéf komunikace Spořitelny Filip Hrubý. Podle něj činí průměrný zůstatek na termínovaných vkladech 1,23 milionu korun, a to včetně vkladů s obnovováním i bez něj.

Od doby, kdy Air Bank uvedla na trh i jednoměsíční vklady, roste podle zástupce mluvčího banky Michala Kuzmiaka zájem i o tuto nejkratší dobu uložení. Delší splatnosti na půl roku a rok jsou zatím méně oblíbené, i když se situace postupně mění. „V poslední době se chování střadatelů posunulo — vidíme růst sazeb u delších splatností a s tím i rostoucí zájem klientů,“ doplňuje Kuzmiak. Průměrná výše termínovaného vkladu v Air Bank podle něj přesahuje 400 tisíc korun.

Také u klientů Banky Creditas jsou nejpopulárnější vklady do jednoho roku, a to často ve vyšších stovkách tisíc korun. V poslední době navíc podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové klienti více investují a častěji využívají také termínované vklady. „Dříve byl poměr objemu peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech výrazně ve prospěch spořicích účtů, ale postupně se téměř vyrovnal,“ uvádí Brunclíková. V Komerční bance jsou kromě tříměsíčních vkladů oblíbené také vklady na 12 měsíců, které banka podporuje vyšší, tříprocentní sazbou.

Kdo aktuálně spoří na termínovaných vkladech nejvíce

Rozložení klientů podle pohlaví je v České spořitelně poměrně rovnoměrné. Momentálně však mezi střadateli mírně převažují ženy, které tvoří 54 procent všech držitelů termínovaných vkladů. Nejvíce těchto vkladů mají podle Hrubého klienti ve věkové skupině 61 až 70 let.

Jak zhodnocují nejlepší termínované účty v bankách v ČR (k 9.12.2025)

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 1 měsíc:

  • Moneta Money Banky (min.vklad 15 000 Kč) 3,4 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,70 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   2,50%
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,5%

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 3 měsíce:

  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 3,2 %
  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,2 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   3,0 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 6 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,20 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,10 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,00 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 12 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,30 %
  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,30 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 24 měsíců:

  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30 %
  • ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,00 %

Zdroj: banky, stav k 9. prosinci 2025

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi budou mít silnější ochranu bankovních vkladů

Money

Ochrana vyšší sumy krátkodobě uložených peněz v bance, oddělení peněz advokátů a brokerů od těch vašich nebo prodloužení lhůty na vyzvednutí náhrad z vkladů. To jsou jen některé z největších novinek, které ohledně změn u pojištění vkladů představila šéfka tuzemského Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

Přečíst článek

