Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Babiš: „Tohle opravit nejde.“ Rozpočet padá ještě před hlasováním

Babiš: „Tohle opravit nejde.“ Rozpočet padá ještě před hlasováním

Babiš: „Tohle opravit nejde.“ Rozpočet padá ještě před hlasováním
Profimedia
ČTK
ČTK

Ve Sněmovně se schyluje k rozpočtové bitvě. Babiš tvrdí, že rozpočet připravený Fialovou vládou „nelze opravit“. Podle ANO chybí v rozpočtu miliardy. Fiala obviňuje Babiše z politické hry. A poslanci se připravují na jednu z nejdelších debat roku.

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný nový premiér Andrej Babiš předpokládá, že rozpočet na příští rok bude zřejmě muset připravit až jeho vláda. Řekl to ve středu na tiskové konferenci před zahájením schůze, na které budou poslanci projednávat rozpočet v prvním čtení. Vývoj podle Babiše ukázal, že návrh připravený kabinetem Petra Fialy (ODS) nelze opravit. Stínová ministryně financí ANO Alena Schillerová zároveň potvrdila, že sněmovní většina ANO, SPD a Motoristů návrh vrátí vládě k přepracování.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi

Názory

Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ANO tvrdí: v rozpočtu chybí 96 miliard

Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Postoje dosluhující vlády podle Babiše naznačují, že požadavkům nevyhoví. Dosluhující vláda výtky k rozpočtu odmítá. Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje státního rozpočtu podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenašla u nich chyby.

Sněmovní rozpočtový výbor

Rozpočtová bitva vrcholí. Fialově vládě se vrací návrh k přepracování

Money

Sněmovna má vrátit návrh státního rozpočtu končící vládě Petra Fialy (ODS) v demisi k přepracování. Vláda by v něm měla mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Měla by také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou upravit některé povinné sociální výdaje v kapitole ministerstva práce. Do rozpočtu ministerstva dopravy by měla doplnit chybějících 37,2 miliardy korun na dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Hlasy nastupující vládní koalice ANO, Motoristů a SPD to schválil sněmovní rozpočtový výbor.

ČTK

Přečíst článek

Poslankyně Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní) má za to, že návrh předložený končící vládou porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, protože čísla v něm jsou nepravdivá. „Nevyjde a na konci roku bude schodek vyšší,“ uvedla na tiskové konferenci. Formující se vládní koalice podle ní chce tento stav demaskovat, schodek už nyní podle Šichtařové vychází na 300 miliard korun. Hájila současně záměr vrátit návrh kabinetu v demisi. „Pokud bychom ho nedali k přepracování, rozpočtové provizorium by bylo kratší, než kdyby práce začaly od nuly,“ uvedla.

Sněmovna schvaluje základní parametry. Výbor doporučil návrh vrátit

V prvním čtení má Sněmovna schvalovat základní údaje rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Rozpočtový výbor, v němž má ale většinu nastupující koalice, v pondělí doporučil rozpočet vládě vrátit. Podle Schillerové by měla vláda v demisi jednotlivé položky upravit tak, aby byly reálné. Na přepracování rozpočtu má vláda ze zákona minimálně 20, maximálně 30 dnů.

Fiala: ANO odvádí pozornost od Babišových dotačních problémů

Podle Fialy je postup ANO snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Kabinet se podle něj poradí, jak bude postupovat; řešení je víc. Navrhovaný rozpočtový schodek nyní představuje 286 miliard korun. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená postup nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.

Petr Fiala
Aktualizováno

Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy

Politika

Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.

ČTK

Přečíst článek

„Rozpočet musí udělat nová vláda,“ říká Babiš

„Je jasné, že rozpočet musí udělat nová vláda, ale bez úředníků to nezvládneme. Budeme spěchat, nechceme prodlužovat rozpočtové provizorium,“ uvedl Babiš. Délku období, ve kterém bude platit provizorní režim, nechtěl odhadovat.

Babiš uvedl, že před měsícem jeho koalice věděla pouze o chybějících 35 miliardách na dopravní infrastrukturu. Myslela proto, že stačí přesunout několik položek. Postupně ale podle něj začaly přicházet další informace o chybějících financích. „Dospěli jsme k názoru, že se to opravit nedá,“ konstatoval. K vypracování nového vlastního rozpočtu potřebuje podle bývalého ministra hospodářství Karla Havlíčka ANO detailní informace o hospodaření na všech ministerstvech.

Očekává se dlouhá rozprava

Do rozpravy je před zahájením schůze přihlášeno 11 poslanců. Schillerová předpokládá dlouhou a podrobnou diskusi. Chce ukázat na rozpočtové machinace dosluhujícího kabinetu, řekla. Vedle poslanců současné sněmovní většiny se rozpravy chtějí účastnit i zákonodárci stran, které se po říjnových volbách dostaly do opozice.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Vláda by měla rozpočet předložit i nové Sněmovně, lidé ji za to platí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Jablečná lanovka v údolí Val di Non
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

V údolí Val di Non panuje na první pohled podzimní klid. Jabloňové sady pokrývá první nános sněhu a příroda odpočívá po sklizni. Jenže za touto idylou se skrývá tvrdý agro-byznys. Melinda, konsorcium sdružující více než čtyři tisíce rodinných sadovníků, tu obhospodařuje zhruba 6 500 hektarů sadů a ročně vypěstuje kolem 400 tisíc tun jablek. To je něco přes 1,6 miliardy kusů ovoce. Neuvěřitelné číslo staví Val di Non mezi nejvýznamnější jablečná údolí Evropy.

Podzemní chladírny a teď i jablečná lanovka

A právě transportu této obří produkce z okolních svahů nyní Melinda ulevila spuštěním první „jablečné lanovky“ na světě. Nová dráha spojuje balicí halu ve vsi Predaia s podzemními chladírnami v bývalém dole Rio Maggiore. Zařízení o délce 1,3 kilometru zvládne přepravit až 460 kontejnerů za hodinu, což zásadně zkracuje cestu jablka z místa sklizně až do regálu obchodníka.

Jak to vypadá v zázemí jablečné lanovky:

Unikátní jablečná lanovka v Dolomitech Lanovka ústí do bývalého dolu, kde jsou obří sklada Na konečné se automaticky nakládají a vykládají jablka 26 fotografií v galerii

Melinda ukazuje, jak se dělá moderní agrobyznys 

Lanovka má přinést několik ekonomických benefitů najednou: snížit logistické náklady, zrychlit manipulaci s čerstvým ovocem a eliminovat až několik tisíc kamionových jízd ročně. „To znamená méně emisí, nižší spotřebu paliva i menší zátěž na horské silnice, které nejsou pro těžkou dopravu ideální. Pro region, kde se zemědělství prolíná s cestovním ruchem, jde o vítanou úlevu,“ říká marketingový manažer jablečného konsorcia.

Melinda není nováčkem v inovacích. Vedle lanovky zaujala už dříve systémem chladíren, obřích podzemních prostor ve starém dole, kde se jablka skladují s až o 53 procent nižší spotřebou energie než v konvenčních chladírnách. Je to jeden z nejefektivnějších skladovacích systémů v Evropě a zároveň příklad toho, jak lze kombinovat udržitelnost, technologii a lokální surovinovou tradici.

Významný hráč na jablečném trhu

Z pohledu ekonomiky patří Melinda k nejvýznamnějším zemědělským subjektům v Itálii. Obrat konsorcia se v posledních letech pohybuje kolem 320 až 350 milionů eur ročně, přičemž více než 200 milionů se vyplácí samotným pěstitelům. Část produkce, zhruba 25 až 30 procent – putuje na export, a to do více než 40 zemí světa. Španělsko, Vietnam či Thajsko jsou jen některé z novějších a rychle rostoucích trhů. V České republice jablka z produkce Melindy distribuuje Košík.cz.

Melinda navíc sází na rozložení produkce i prémiová jablka. Kromě tradičních odrůd, jako jsou Golden Delicious, Red Delicious či Renetta Canada, uvádí na trh moderní odrůdy Morgana a Sweetango. Rostoucí část sadů konsorcium převádí na ekologickou produkci, ačkoliv jde o proces dlouhý a nákladný. Organická jablka jsou ale strategickou investicí do budoucnosti. Přinášejí vyšší cenu a pomáhají Melindě odlišit se v extrémně konkurenčním evropském prostředí.

Jablka jako páteř ekonomiky regionu

Význam Melindy pro místní region je obrovský. Jablečný district Val di Non a Val di Sole zahrnuje téměř čtyři tisíce podniků a celkově zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Jablka tak nejsou jen produktem, ale páteří místní ekonomiky.

„Nová lanovka představuje investice s dlouhodobým efektem. Snižuje náklady, zlepšuje kvalitu ovoce, chrání krajinu a pomáhá udržet konkurenceschopnost regionu, který stojí na rodinných sadech a přesném managementu každého jablka. V době rostoucích nákladů a globální konkurence je to přesně ten typ inovace, který může rozhodnout, zda bude Val di Non i nadále jedním z evropských jablečných lídrů,“ uzavírá marketingový manažer Melindy.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

HP propustí až 6 000 lidí. Umělá inteligence prý zvládne jejich práci lépe

HP propustí až 6 000 lidí. Umělá inteligence prý zvládne jejich práci lépe
Profimedia
ČTK
ČTK

Technologický gigant HP hlásí tvrdou restrukturalizaci: škrty, které zasáhnou každého desátého zaměstnance, mají firmě přinést obří úspory.

Americký výrobce osobních počítačů HP se kvůli zefektivnění provozu a zavádění umělé inteligence (AI) chystá propouštět. Do finančního roku 2028 chce dát výpověď zhruba každému desátému zaměstnanci. O práci by tak mělo přijít až šest tisíc lidí. Doufá, že tak za tři roky ušetří miliardu dolarů (bezmála 21 miliard korun). Firma to uvedla v úterý na svém webu spolu s celoročními hospodářskými výsledky.

Propouštění se dotkne především týmů zaměřených na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu, uvedl generální ředitel Enrique Lores. „Očekáváme, že tato iniciativa přinese během tří let úspory ve výši miliardy dolarů,“ dodal Lores.

Výhled zisku zklamal

Tržby HP za čtvrté čtvrtletí dosáhly 14,64 miliardy dolarů, čímž překonaly odhady. Podnik očekává, že upravený zisk na akcii za fiskální rok 2026 bude mezi 2,90 a 3,20 dolaru, což je podle údajů společnosti LSEG pod průměrným odhadem analytiků 3,33 dolaru.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme