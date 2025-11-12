Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš po jednání na Hradě: Pavel chce, abych vysvětlil Agrofert veřejnosti, ne jemu

Babiš po jednání na Hradě: Pavel chce, abych vysvětlil Agrofert veřejnosti, ne jemu

Babiš po jednání na Hradě: Pavel chce, abych vysvětlil Agrofert veřejnosti, ne jemu
Profimedia
nst, ČTK

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě uvedl, že své kroky ohledně zákona o střetu zájmů a holdingu Agrofert vysvětlí veřejnosti. Dodal, že prezident po něm nežádá vysvětlení pro sebe, ale pro občany. Oba státníci zároveň řešili návrh programového prohlášení vznikající vlády. Babiš pak okomentoval i návrh rozpočtu pro rok 2026. Postup Fialova kabinetu ve věci označil za „nestandardní divadlo“ a tvrdí, že v rozpočtu chybí 85 miliard korun.

„I v minulosti jsem slíbil, že prezidentovi vše vysvětlím, a to samozřejmě dodržím. Teď to ale vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, a ne jemu,“ řekl Babiš po schůzce. Dodal, že celý postup bude v souladu s názory českých soudů i Evropské komise.

Babiš v roce 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a II kvůli novele zákona o střetu zájmů. Letos v říjnu potvrdil, že se opět stal jediným majitelem holdingu a podniká kroky, aby se střetu zájmů vyhnul. Konkrétní kroky ale nechce zveřejnit.

„Atmosféra v některých médiích je taková, že i kdybych zemřel, budou psát, že mám střet zájmů,“ dodal s nadsázkou.

Pavel žádá doplnění programu vlády o bezpečnostní témata

Prezident Pavel podle Babiše předal své připomínky k programovému prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. „Já ten jeho názor sdělím našim koaličním partnerům. Uvidíme, jestli na základě toho doplníme nějaké formulace, nebo ne,“ uvedl Babiš.

Prezident v úterý upozornil, že v dokumentu chybí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o hrozbě. Babiš připustil, že v textu tyto pasáže skutečně nejsou, podle něj však rizika vymezuje Bezpečnostní strategie České republiky.

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci před jednámí Babiše s Pavlem uvedl, že vznik nové vlády komplikuje střet zájmů Babiše i „jeho touha po moci a dotacích“. Prezident podle něj oprávněně žádá, aby budoucí premiér jasně vysvětlil své majetkové poměry a vztah k Agrofertu. Fiala dodal, že vláda v demisi předává moc „hladce a bez trucování“, ale upozornil, že nová koalice zatím nepředstavila ani jména ministrů.

Podle vicepremiéra v demisi Víta Rakušana (STAN) je navržené programové prohlášení „příliš vágní“ a neobsahuje definici Ruska jako bezpečnostní hrozby, což označil za nezodpovědnost.

Prezident Pavel již dříve zdůraznil, že nová vláda by měla jednoznačně potvrdit zakotvení Česka v EU a NATO a respektovat principy právního státu, nezávislosti médií a justice.

Babiš po jednání s prezidentem dodal, že s Pavlem nemá žádný konflikt a že se společně dohodli na přímé formě komunikace. „Budu panu prezidentovi psát přímo, abychom se navzájem nepřekvapovali,“ uvedl.

Babiš kritizoval rozpočet: „Chybí 85 miliard“

Tématem schůzky byl i návrh státního rozpočtu na rok 2026, který vláda v demisi Petra Fialy (ODS) v úterý znovu odeslala do Sněmovny.
Babiš označil postup Fialova kabinetu za „nestandardní divadlo“ a tvrdí, že v rozpočtu chybí 85 miliard korun. „Evidentně tam chybí 85 miliard mandatorních a kvazimandatorních výdajů a také příjmy, které vláda deklaruje, ale nejsou,“ uvedl po schůzce s Pavlem.

Návrh rozpočtu, jehož schodek činí 286 miliard korun, je podle Babiše totožný s verzí z konce září. „Je škoda, že vláda v demisi rozpočet nepředložila znovu dřív. Už dnes ho mohl rozpočtový výbor začít projednávat,“ dodal.

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů dříve uvedla, že zachová základní parametry rozpočtu, ale upraví jeho strukturu, aby se Česko vyhnulo rozpočtovému provizoriu. To by nastalo, pokud by rozpočet nebyl schválen do konce roku – výdaje by pak mohly být jen ve výši jedné dvanáctiny rozpočtu z předchozího roku.

Další kroky a jednání o vládě

Babiš uvedl, že prezidentovi doručí návrhy personálního obsazení nové vlády, jakmile se na nich koaliční partneři dohodnou. Termín dalšího setkání s Pavlem zatím stanoven není. Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení kabinetu koncem října, krátce po volbách, v nichž zvítězilo hnutí ANO.

Země tak vstupuje do období, kdy je dosluhující vláda v demisi, zatímco nová koalice ještě formuluje program a personální složení. Pavel i Babiš se shodli, že spolu chtějí udržovat věcnou a přímou komunikaci, aby nedocházelo ke zbytečným napětím mezi Hradem a Strakovou akademií.

Související

Andrej Babiš má vládu nachystanou

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Názory

sta

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Andrej Babiš má vládu nachystanou
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?

Populisté moderního střihu mají všichni jedno společné – veškerá pravidla chtějí co nejvíce ohnout svým směrem a pokud existuje jakákoli skulina v legislativě, okamžitě ji zaplní vlastními nápady. Mistr v tom je Donald Trump, mistrem v tom byl Miloš Zeman. Obě tyto figury přitom naplnily vrchovatě tezi Václava Havla, že demokracie je jen pro ty, kdo ji berou vážně.

Andrej Babiš se doposud ve svých rolích vlastně choval státnicky. Ať už jako ministr, tak i jako premiér dvou vlád, první bez důvěry, druhé s důvěrou. A vlastně i v opozici. Jenomže nyní může příslovečný Rubikon překročit i on. A je docela možné, že k tomu skutečně směřuje.

Jde samozřejmě o jeho nevyřešenou (a reálně nikdy neřešenou) dvojroli – politika a největšího (nejen) zemědělského podnikatele v zemi. Tento střet zájmů, který by v důsledcích měl dopadat poměrně krutě na hospodaření jeho Agrofertu, by dle zákona měl bránit v tom, aby se stal premiérem. Jenomže realita může být jinán.

Prezident Petr Pavel

Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause

Leaders

Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.

ČTK

Přečíst článek

Na tahu je prezident

Petr Pavel hned po volbách tuto kartu vytáhl a je to téměř určitě také hlavní důvod, proč šéf vítězného hnutí ANO ještě nebyl jmenován premiérem. Zdá se totiž, že jinak má téměř vše nachystáno. A to i přes podivné skandály u koaličních partnerů.

Jenomže prezident ví, že hrozí poměrně velká blamáž, pokud by Babišovi dal bianco šek v podobě jmenování premiérem. Tady je totiž onen nebohý prostor pro kreativitu, kterou tvůrci Ústavy a zákonů do české legislativy umožnily tím, že počítali s politiky ostrými, ale ne bezskrupulózními.

A tak pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, je reálná šance, že ten bude premiérem vlády s důvěrou dalších X let, aniž by střet zájmů reálně řešil, natož vyřešil.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér a šéf ODS Petr Fiala

Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Názory

Reálně lidi rozpočet státu vlastně nezajímá. Jestli bude jeho schodek 286 miliard nebo 360 miliard? Nikdo kromě Mojmíra Hampla si kvůli tomu vlasy na hlavě rvát nebude. Každého zajímá jen to, kolik peněz mu měsíčně přistává na účtu. A všichni chtějí víc. Soudci jsou dokonce schopni se za zvýšení svých vysokých platů soudit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Rozdělená společnost

Podle odborníků to je zejména proto, že v Česku (na rozdíl od některých jiných zemí) neexistuje nikdo, kdo by na dodržení zákona o střetu zájmů uměl dohlížet. A to je pořád jen půlka příběhu, druhá půlka je ještě smutnější: vlastně neexistuje nástroj, jak postupovat dál, pokud by skutečně někdo seznal, že Babiš ve střetu zájmu je dál.

Volně přeloženo: pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, ten bude premiérem ať už během zákonných 30 dní s Agrofertem učiní cokoli.

Tím se nám ovšem otevírá možnost pro menší ústavní krizi. Prezident Pavel může zdržovat jmenování premiéra, Babiš bude útočit a slibovat. A až to prezident nevydrží a premiéra jmenuje, Babiš samozřejmě duchu zákona o střetu zájmu téměř jistě nevyhoví. A nikdo s tím nic nenadělá.

Část voličů a politického spektra bude spokojena, část se bude bouřit. Ale v důsledcích to bude jen další hřebíček do rakve českého ústavního pořádku. Protože, abychom se ještě jednou vrátili k Havlovi, to s tou demokracií ti mocní zkrátka nemyslí vážně.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Money

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

nst

Přečíst článek

Související

Babišův Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy korun

Babišův Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy korun
Profimedia
ČTK
ČTK

Nový závod vyroste ve městě Tata a denně má chrlit sto tun chleba.

Maďarský výrobce pekařských a cukrářských výrobků Ceres Sütöipari, který spadá do skupiny Agrofert, plánuje výstavbu nového závodu na výrobu chleba v průmyslovém parku ve městě Tata na severozápadě Maďarska. Investice má dosáhnout 24 miliard forintů (zhruba 1,5 miliardy korun), uvedla agentura MTI s odkazem na výkonného ředitele společnosti Istvána Mikose.

Andrej Babiš má vládu nachystanou

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Názory

Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?

sta

Přečíst článek

Investice financuje Agrofert

Podle Mikose bude výstavba výrobního areálu o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních financována přímo mateřskou skupinou Agrofert. „Maďarsko pro nás bylo, je a bude perspektivní trh,“ sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Uvedl, že celková výše investice skupiny se pohybuje kolem 55 milionů eur, tedy zhruba 90 procent částky, kterou zveřejnil Mikos.

Výroba má začít v roce 2027

Závod by měl podle plánů zahájit provoz do roku 2027. Denní produkce má činit přibližně 100 tun chleba, který bude podnik dodávat nejen na maďarský trh, ale také do Česka, na Slovensko a do dalších evropských zemí, doplnil Mikos.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš opět zcela ovládá Agrofert. Střet zájmů vyřeším, vzkazuje

Leaders

Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.

ČTK

Přečíst článek

Firma Ceres Sütöipari je právním nástupcem györských pekáren založených v roce 1951. Loni dosáhla obratu přes 12 miliard forintů (zhruba 754 milionů korun). Od roku 1990 se firma zaměřuje na trvanlivé a krájené pečivo a v tomto segmentu dosáhla vedoucího postavení na maďarském trhu, uvedl Agrofert. Kolem 80 procent obratu společnosti pochází z prodeje výrobků s delší trvanlivostí. Jde o různé druhy chlebů, koláčů nebo piškotů.

Babiš řeší střet zájmů

Skupinu Agrofert vlastní Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí český premiér. V případě jeho jmenování předsedou vlády by se mohl dostat do střetu zájmů, protože Agrofert podniká v řadě odvětví, která spadají pod státní regulaci a dotace. Babiš se má dnes sejít s prezidentem Petrem Pavlem, aby jednal mimo jiné o možných krocích, jak střet zájmů vyřešit.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme