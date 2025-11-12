Babiš po jednání na Hradě: Pavel chce, abych vysvětlil Agrofert veřejnosti, ne jemu
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě uvedl, že své kroky ohledně zákona o střetu zájmů a holdingu Agrofert vysvětlí veřejnosti. Dodal, že prezident po něm nežádá vysvětlení pro sebe, ale pro občany. Oba státníci zároveň řešili návrh programového prohlášení vznikající vlády. Babiš pak okomentoval i návrh rozpočtu pro rok 2026. Postup Fialova kabinetu ve věci označil za „nestandardní divadlo“ a tvrdí, že v rozpočtu chybí 85 miliard korun.
„I v minulosti jsem slíbil, že prezidentovi vše vysvětlím, a to samozřejmě dodržím. Teď to ale vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, a ne jemu,“ řekl Babiš po schůzce. Dodal, že celý postup bude v souladu s názory českých soudů i Evropské komise.
Babiš v roce 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a II kvůli novele zákona o střetu zájmů. Letos v říjnu potvrdil, že se opět stal jediným majitelem holdingu a podniká kroky, aby se střetu zájmů vyhnul. Konkrétní kroky ale nechce zveřejnit.
„Atmosféra v některých médiích je taková, že i kdybych zemřel, budou psát, že mám střet zájmů,“ dodal s nadsázkou.
Pavel žádá doplnění programu vlády o bezpečnostní témata
Prezident Pavel podle Babiše předal své připomínky k programovému prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. „Já ten jeho názor sdělím našim koaličním partnerům. Uvidíme, jestli na základě toho doplníme nějaké formulace, nebo ne,“ uvedl Babiš.
Prezident v úterý upozornil, že v dokumentu chybí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o hrozbě. Babiš připustil, že v textu tyto pasáže skutečně nejsou, podle něj však rizika vymezuje Bezpečnostní strategie České republiky.
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci před jednámí Babiše s Pavlem uvedl, že vznik nové vlády komplikuje střet zájmů Babiše i „jeho touha po moci a dotacích“. Prezident podle něj oprávněně žádá, aby budoucí premiér jasně vysvětlil své majetkové poměry a vztah k Agrofertu. Fiala dodal, že vláda v demisi předává moc „hladce a bez trucování“, ale upozornil, že nová koalice zatím nepředstavila ani jména ministrů.
Podle vicepremiéra v demisi Víta Rakušana (STAN) je navržené programové prohlášení „příliš vágní“ a neobsahuje definici Ruska jako bezpečnostní hrozby, což označil za nezodpovědnost.
Prezident Pavel již dříve zdůraznil, že nová vláda by měla jednoznačně potvrdit zakotvení Česka v EU a NATO a respektovat principy právního státu, nezávislosti médií a justice.
Babiš po jednání s prezidentem dodal, že s Pavlem nemá žádný konflikt a že se společně dohodli na přímé formě komunikace. „Budu panu prezidentovi psát přímo, abychom se navzájem nepřekvapovali,“ uvedl.
Babiš kritizoval rozpočet: „Chybí 85 miliard“
Tématem schůzky byl i návrh státního rozpočtu na rok 2026, který vláda v demisi Petra Fialy (ODS) v úterý znovu odeslala do Sněmovny.
Babiš označil postup Fialova kabinetu za „nestandardní divadlo“ a tvrdí, že v rozpočtu chybí 85 miliard korun. „Evidentně tam chybí 85 miliard mandatorních a kvazimandatorních výdajů a také příjmy, které vláda deklaruje, ale nejsou,“ uvedl po schůzce s Pavlem.
Návrh rozpočtu, jehož schodek činí 286 miliard korun, je podle Babiše totožný s verzí z konce září. „Je škoda, že vláda v demisi rozpočet nepředložila znovu dřív. Už dnes ho mohl rozpočtový výbor začít projednávat,“ dodal.
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů dříve uvedla, že zachová základní parametry rozpočtu, ale upraví jeho strukturu, aby se Česko vyhnulo rozpočtovému provizoriu. To by nastalo, pokud by rozpočet nebyl schválen do konce roku – výdaje by pak mohly být jen ve výši jedné dvanáctiny rozpočtu z předchozího roku.
Další kroky a jednání o vládě
Babiš uvedl, že prezidentovi doručí návrhy personálního obsazení nové vlády, jakmile se na nich koaliční partneři dohodnou. Termín dalšího setkání s Pavlem zatím stanoven není. Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení kabinetu koncem října, krátce po volbách, v nichž zvítězilo hnutí ANO.
Země tak vstupuje do období, kdy je dosluhující vláda v demisi, zatímco nová koalice ještě formuluje program a personální složení. Pavel i Babiš se shodli, že spolu chtějí udržovat věcnou a přímou komunikaci, aby nedocházelo ke zbytečným napětím mezi Hradem a Strakovou akademií.