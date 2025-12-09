Nový magazín právě vychází!

Nejstarší premiér v historii: Babiš se vrací k moci

Nejstarší premiér v historii: Babiš se vrací k moci

Prezident Petr Pavel (vpravo) jmenoval Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.

Jmenování Babiše premiérem podmiňoval prezident tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš minulý týden oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Pavel dnes ocenil, že Babiš dodržel dohodu, a věří, že v nadcházejících 30 dnech šéf ANO věc dotáhne do zdárného konce.

Česko se podle Pavla nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý, a bude muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti. Bude podle něj potřeba nejen vize, ale i odvaha a nezpochybnění vazeb v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Apeloval také na řešení problémů sociálně ohrožených území. Prezident na závěr vyjádřil vůli podporovat Babiše a celou vládu ve všem, co bude ku prospěchu země.

Babiš v krátkém projevu poděkoval prezidentovi za jmenování. „Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale všude ve světě. Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády, a maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě,“ uvedl.

Filip Turek

Havlíček: Naše koalice trvá na nominaci Turka

Politika

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho už dříve schválila, včetně poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Po odpoledním jednání lídrů stran to řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Šéf sněmovní frakce Motoristů Boris Šťastný předpokládá, že posun ve sporné nominaci Turka by mohlo přinést úterní jednání prezidenta Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem. Toho v úterý ráno jmenuje prezident předsedou vlády.

ČTK

Přečíst článek

Babiš začátkem září oslavil 71. narozeniny a stává se nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu. V případě vlády samostatné ČR mu už primát nejstaršího premiéra patří, protože při obou předchozích jmenováních mu bylo 63 let, čímž překonal Jana Fischera.

Jako vlastník Agrofertu a dalších firem se zařadil mezi nejbohatší a nejvlivnější podnikatele v Česku. Média ho pravidelně řadí mezi desítku nejbohatších Čechů.

Co se týče složení kabinetu, otazník je především na postu ministra životního prostředí, kam Motoristé nominovali svého čestného prezidenta Filipa Turka. S jeho působením ve vládě má ale Pavel problém kvůli kontroverzím kolem jeho osoby. Koalice však trvá na všech svých personálních nominacích.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily

Ford a Renault budou společně vyrábět levné elektromobily pro Evropu
iStock
ČTK
ČTK

Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů.

Dva modely elektromobilů značky Ford, které americká automobilka navrhla a vyvinula ve spolupráci s Renaultem, se budou vyrábět v Douai v severní Francii. První z obou modelů by se měl začít prodávat začátkem roku 2028.

Navzdory spolupráci s Renaultem zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.

Řidič Jiří Kastner

Z kabiny ticha: Jak řidič z Domažlic zažívá revoluci v nákladní dopravě

Zprávy z firem

Nafta zdražuje, emisní mýto roste a tlak na snižování emisí sílí. V Domažlicích se mezitím objevuje technologie, která může kamionovou dopravu posunout novým směrem. Místní řidič v seriálu Obyčejná práce popisuje své první zkušenosti s elektrickým tahačem, zatímco vedení firmy mluví o změnách, které může elektrifikace přinést dopravcům.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Bojujeme o život“

„Strategické partnerství se skupinou Renault je pro Ford důležitým krokem a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního a na budoucnost připraveného podnikání v Evropě,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley. „Od spolupráce s Renaultem máme velká očekávání,“ dodal.

Ještě před oznámením partnerství řekl novinářům v Paříži: „Víme, že v našem odvětví bojujeme o život.“ A zdůraznil, že Evropa je toho tím nejlepším příkladem.

Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů, od společností BYD po Changan a Xpeng. Podíl Fordu na evropském trhu osobních automobilů se snížil z 6,1 procenta v roce 2019 na 3,3 procenta za prvních deset měsíců letošního roku.

„Naší ambicí je ukázat, že v Evropě můžeme vyrábět elektromobily stejně konkurenceschopně jako kdokoli jiný, včetně Číňanů,“ uvedl šéf Renaultu François Provost.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Hypotéční sazby zamrzly, výrazné zlevnění nepřijde ani v roce 2026

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
iStock
ČTK
ČTK

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince zůstala 4,91 procenta, kde je od října. Stále je tak nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Ani prosinec nepřinesl na hypoteční trh změnu, sazby dál stojí na místě. Trh tak charakterizuje stagnace, jednotlivé akční nabídky bank sice pracují s individuálními slevami, ale průměrné sazby se drží pod pětiprocentní hranicí bez citelnějšího pohybu oběma směry. Pro klienty to znamená prostředí, v němž jsou měsíční splátky stále relativně vysoké, zároveň však nehrozí, že by se parametry poskytovaných hypoték z měsíce na měsíc zásadně měnily,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Výhled vývoje hypotečních sazeb pro rok 2026 bude podle něj záviset především na dalším postupu měnové politiky České národní banky, na trajektorii inflace a na kondici české ekonomiky. „Pokud se inflace bude dál přibližovat k inflačnímu cíli a centrální banka nebude nucena prosazovat restriktivnější podmínky, mohou banky v průběhu roku 2026 sáhnout k mírnému dalšímu snižování sazeb, typicky v řádu desetin procentního bodu, nikoli celých procent. Právě proto nelze v příštím roce očekávat výraznější pohyb sazeb, ale spíše pokračování současného velmi pozvolného trendu,“ dodal Sýkora.

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Jako nejpravděpodobnější scénář pro rok 2026 se podle něj jeví pokračující mírný růst cen rezidenčních nemovitostí. Tempo bude v průměru nižší než v době 'hypoteční horečky' před rokem 2022, přesto však patrné zejména ve velkých městech a kvalitních lokalitách. U investičních bytů může zpřísnění podmínek financování část investorů odradit a růst cen v tomto segmentu zpomalit. „Pro příští rok očekáváme, že se hypoteční sazby budou pohybovat převážně ve čtyřprocentním pásmu, s případnými posuny v řádu desetin procentního bodu. Hypotéky za dvě procenta však zůstanou i v roce 2026 jen vzpomínkou,“ odhadl Sýkora.

Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová v posledním týdnu pozoruje, že některé banky naopak zvyšují sazby, i když jen nepatrně o 0,1 bodu. Banky tak podle ní reagují kvůli rostoucím nákladům na dlouhodobé financování a reagují na inflaci a globální ekonomiku.

„Není vyloučeno ani mírné zdražení hypotečních úvěrů,“ uvedl i místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim. Cena takzvaných úrokových swapů, ze které banky odvozují cenu hypotečních úvěrů, již totiž několik měsíců v řadě zvolna roste. „Aktuálně jsme již zaznamenali mírné zvýšení úrokových sazeb u dvou bank a já osobně očekávám, že záhy se přidají ještě další banky. Nemyslím však, že by zdražily o více než malé desetiny procentního bodu,“ dodal.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,91 procenta se na počátku prosince prakticky nezměnila a aktuálně činí 20 285 korun.

