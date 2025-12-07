Kupka: Rozpočtové provizorium není tragédie
Vláda v demisi a vznikající koalice se přou o deficit i o to, kdo má rozpočet sestavit. Česko se mezitím řítí do rozpočtového provizoria. „Není to katastrofa,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Je úplně zřejmé, že Česko vstupuje do rozpočtového provizoria, není to žádná tragédie, řekl v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Rozpočet podle něj není formální záležitostí, jedná se o vyjádření politiky vlády – toho, co vnímá jako důležité. Podle Kupky je na místě, aby si nová vláda rozpočet sestavila sama. Podle potenciálního ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) byl návrh rozpočtu končící vlády cíleně připraven tak, že se nemůže podařit ho naplnit.
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá, že by Česko přišlo o daňové příjmy z Agrofertu, pokud ho Andrej Babiš převede do trustu. Kritici ale upozorňují na řadu nejasností.
Daně z Agrofertu nikam nezmizí, tvrdí Havlíček. Kritici mluví jinak
Politika
Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá, že by Česko přišlo o daňové příjmy z Agrofertu, pokud ho Andrej Babiš převede do trustu. Kritici ale upozorňují na řadu nejasností.
Sporný deficit
Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun na obranu a stavbu Jaderné elektrárny Dukovany se vztahuje výjimka. Sněmovna na konci listopadu návrh vládě v demisi vrátila k přepracování, podle ní v něm chybí zhruba 96 miliard korun.
Návrh končící vlády Petra Fialy (ODS) má podle Kupky hlavu a patu a odpovídá zákonu o rozpočtové odpovědnosti. „Má také například to, že ještě některé finanční prostředky je třeba zajistit, třeba i na základě toho, jak dopadne finální hospodaření státu a jak se ekonomika bude vyvíjet,“ řekl. Havlíček s tím nesouhlasil. „Ten rozpočet, tak jak je předložen, byl cíleně připraven tak, že se nemůže podařit nikdy naplnit,“ reagoval. Kupka jeho slova odmítl.
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy
Politika
Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně. Kabinet se poradí, jak bude postupovat, řešení je víc, dodal později Fiala. Podle dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) znamená počínání nastupující koalice jen vyšší deficit a rozhazování peněz.
Kupka: Úpravy rozpočtu už nedávají smysl
Na otázku, zda končící vláda počítá s tím, že už rozpočet podle usnesení Sněmovny upravovat nebude, Kupka odpověděl, že by to nedávalo velký smysl. „Rozhodně to nebudou žádné zásadní změny, protože v tom směru i zákon o rozpočtové odpovědnosti další prostor nedává,“ řekl Kupka.
„My, pokud se vy už nerozhoupete, budeme muset udělat úplně nový rozpočet. Já si třeba nedokážu představit, že bych hlasoval pro nějaké výdaje spojené třeba s inkluzí, kterou chceme ukončit,“ reagoval předseda Motoristů Petr Macinka.
Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřad Miloslav Kala. Podle ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.
Letošní rozpočet v některých oblastech neodpovídá realitě, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad
Money
Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřad Miloslav Kala. Podle ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.
Hladík: Varianta nového rozpočtu je pravděpodobnější
Pokud bude Fialova vláda ještě vládnout 17. prosince, tak jistě pošle návrh rozpočtu do Sněmovny, řekl v diskusi končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Počítáme spíše s tou variantou, že už vláda bude nová,“ uvedl. Jmenování vlády ANO, SPD a Motoristů by se podle předsedy SPD Tomia Okamury mělo odehrát do několika dní po jmenování předsedy ANO Andreje Babiše premiérem, tedy po úterý 9. prosince.
Upravený návrh rozpočtu na rok 2026 se nemůže v základních parametrech lišit od původního, uvedla tento týden Národní rozpočtová rada.
Upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026 se nemůže v základních parametrech lišit od původního, který na konci listopadu odmítla Sněmovna.
Nový rozpočet se nemůže zásadně lišit od odmítnutého, píše rozpočtová rada
Politika
Upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026 se nemůže v základních parametrech lišit od původního, který na konci listopadu odmítla Sněmovna.
Spor mezi starou a vznikající vládou
Mezi končící vládou a novou vznikající koalicí byl po říjnových volbách spor o tom, zda Fialův kabinet znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu. Fiala opětovné odeslání rozpočtu několikrát odmítl, nakonec ho končící kabinet Sněmovně poslal znovu zhruba v polovině listopadu, vyzval ho k tomu i prezident Petr Pavel. Představitelé tvořící se koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu.