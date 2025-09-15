Vyberte si z našich newsletterů

Fiala: Většina opozice obranu podceňuje nebo zneužívá k politickému boju

Fiala: Většina opozice obranu podceňuje nebo zneužívá k politickému boji

Šéf ODS Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Většina opozičních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) podceňuje téma obrany nebo ho zneužívá ve vnitropolitickém boji. Rusko ani nikdo další si na nás netroufne a válka nebude hrozit jen v případě, že se budeme o naši obranu odpovědně starat, uvedl na síti X. Ocenil reakci Severoatlantické aliance na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru v minulém týdnu, která podle něj ukázala, že NATO funguje.

Polsko v polovině minulého týdne zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

NATO funguje

Fiala uvedl, že ruské chování nebylo náhodné. „Nejspíše to byl test, nakolik zafunguje NATO. A to nejen kvůli zbraňovým systémům, ale především kvůli soudržnosti a solidaritě, která je základem tohoto západního obranného spolku,“ uvedl premiér. Ukázalo se podle něj, že NATO funguje, takže lidé mohou být klidní.

Bankovky (ilustrační foto)

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Money

Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.

ČTK

Přečíst článek

Klidní ale podle Fialy nemohou být z vnitropolitické situace. „Dlouhodobě tvrdím, že obrana státu by měla být společnou hodnotou napříč politickou reprezentací,“ uvedl. Připomněl svou březnovou snahu svolat schůzku všech sněmovních stran k obranyschopnosti a bezpečnosti. Na jednání tehdy nedorazili zástupci opozičních ANO a SPD, šéf ANO Andrej Babiš schůzku označoval za start Fialovy kampaně.

Přečtěte si profil Petra Fialy >>>

Většina opozičních stran obranu podceňuje nebo vnitropoliticky zneužívá, míní Fiala. „Někteří jejich lídři dokonce otevřeně prohlašují, že zbrojit není třeba a že by bylo nejlepší z NATO rovnou vystoupit. Není překvapením, že stejní lidé dávají zároveň najevo i otevřené sympatie vůči Rusku,“ konstatoval.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru

Názory

Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ocenil, že ANO tentokrát Polsko podpořilo. Připomněl ale některé Babišovy výroky a kroky z minulosti včetně úmyslu ukončit českou iniciativu zajišťující munici na pomoc Ukrajině. „Rozumně uvažující člověk tak dostane hned celou řadu důvodů, aby měl o záměrech a slibech současné největší opoziční strany vážné pochybnosti,“ uvedl. V důsledku přitom může jít o naši svobodu a budoucnost ČR. Pro ukončení iniciativy podle Fialy není žádný rozumný důvod, zůstává jen další otazník, nakolik to hnutí ANO myslí s obranou ČR vážně.

Rusko je podle Fialy připravené na další agresivní kroky vůči Evropě. „Pokud nebudeme zavírat oči před nebezpečím, ale budeme naopak dostatečně vyzbrojeni, odhodlaní a jednotní, Rusko ani nikdo další si na nás netroufne. Jen pokud se budeme odpovědně starat o naši obranu, pak nám žádná válka nehrozí,“ míní. Občané by na to podle něj měli myslet při říjnových sněmovních volbách.

