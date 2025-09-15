Fiala: Většina opozice obranu podceňuje nebo zneužívá k politickému boji
Většina opozičních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) podceňuje téma obrany nebo ho zneužívá ve vnitropolitickém boji. Rusko ani nikdo další si na nás netroufne a válka nebude hrozit jen v případě, že se budeme o naši obranu odpovědně starat, uvedl na síti X. Ocenil reakci Severoatlantické aliance na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru v minulém týdnu, která podle něj ukázala, že NATO funguje.
Polsko v polovině minulého týdne zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Česko na pomoc s ochranou východní hranice vyslalo vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
NATO funguje
Fiala uvedl, že ruské chování nebylo náhodné. „Nejspíše to byl test, nakolik zafunguje NATO. A to nejen kvůli zbraňovým systémům, ale především kvůli soudržnosti a solidaritě, která je základem tohoto západního obranného spolku,“ uvedl premiér. Ukázalo se podle něj, že NATO funguje, takže lidé mohou být klidní.
Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.
Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně
Money
Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.
Klidní ale podle Fialy nemohou být z vnitropolitické situace. „Dlouhodobě tvrdím, že obrana státu by měla být společnou hodnotou napříč politickou reprezentací,“ uvedl. Připomněl svou březnovou snahu svolat schůzku všech sněmovních stran k obranyschopnosti a bezpečnosti. Na jednání tehdy nedorazili zástupci opozičních ANO a SPD, šéf ANO Andrej Babiš schůzku označoval za start Fialovy kampaně.
|
Přečtěte si profil Petra Fialy >>>
Většina opozičních stran obranu podceňuje nebo vnitropoliticky zneužívá, míní Fiala. „Někteří jejich lídři dokonce otevřeně prohlašují, že zbrojit není třeba a že by bylo nejlepší z NATO rovnou vystoupit. Není překvapením, že stejní lidé dávají zároveň najevo i otevřené sympatie vůči Rusku,“ konstatoval.
Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.
Dalibor Martínek: Češi milují Babiše. A hned po něm Okamuru
Názory
Češi si přejí jednobarevný kabinet hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Median je pro takové řešení 41 procent lidí. Vládu ANO s SPD chce 37 procent, Spolu, STAN a Piráty jen 31 procent.
Ocenil, že ANO tentokrát Polsko podpořilo. Připomněl ale některé Babišovy výroky a kroky z minulosti včetně úmyslu ukončit českou iniciativu zajišťující munici na pomoc Ukrajině. „Rozumně uvažující člověk tak dostane hned celou řadu důvodů, aby měl o záměrech a slibech současné největší opoziční strany vážné pochybnosti,“ uvedl. V důsledku přitom může jít o naši svobodu a budoucnost ČR. Pro ukončení iniciativy podle Fialy není žádný rozumný důvod, zůstává jen další otazník, nakolik to hnutí ANO myslí s obranou ČR vážně.
Rusko je podle Fialy připravené na další agresivní kroky vůči Evropě. „Pokud nebudeme zavírat oči před nebezpečím, ale budeme naopak dostatečně vyzbrojeni, odhodlaní a jednotní, Rusko ani nikdo další si na nás netroufne. Jen pokud se budeme odpovědně starat o naši obranu, pak nám žádná válka nehrozí,“ míní. Občané by na to podle něj měli myslet při říjnových sněmovních volbách.