Bude Česko dávat pět procent HDP na obranu? Dovedu si to představit, uvedl Fiala

Vláda si dovede představit, že by vydávala ročně na obranu kolem pěti procent hrubého domácího produktu (HDP), uvedl v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla premiér Petr Fiala (ODS). Navýšením výdajů členů NATO na obranu se bude zabývat červnový summit Severoatlantické aliance v Haagu.

Prezident Pavel ve středu po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bruselu řekl, že pokud summit dospěje ke společné dohodě o nutnosti zvyšovat výdaje na obranu až k pěti procentům HDP, Česká republika je připravena to podpořit.

Ministerský předseda řekl, že s prezidentem o této záležitosti předem mluvil. „Dovedeme si to představit,“ uvedl pro server Deník.cz Fiala. Podle něj by se požadavek na výdaje 3,5 procenta HDP vázal k roku 2032, což by Česko dokázalo splnit, protože plánuje navyšovat výdaje zhruba o 0,2 procenta HDP ročně. Zbývajících 1,5 procenta HDP na výdaje s obranou související označil Fiala za rozumné, podle něj by mohly být použity například na infrastrukturu, vzdělávání nebo kyberbezpečnost.

Rutte podle agentury Reuters navrhuje, aby země zvýšily výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP vynakládaly na položky s obranou související. Vyhovělo by se tím požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po spojencích žádá pětiprocentní výdaje na obranu, které ale teď nevynakládají ani Spojené státy. Česko loni poprvé splnilo dosavadní cíl ve výši dvou procent HDP a vláda se zavázala výdaje zvýšit na tři procenta HDP do roku 2030.

O blížícím se summitu NATO dnes na Pražském hradě debatují nejvyšší ústavní činitelé. Kromě prezidenta a premiéra se schůzky účastní také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) a náměstek ministryně obrany František Šulc.

