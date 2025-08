Z PPF je největší hoteliér v Česku. Byznys je to ztrátový, zatím

Po miliardových investicích a změně vlastníka dostal Hilton Praha nové jméno i směr. Největší hotel v Česku, který nyní patří skupině PPF Renáty Kellnerové, loni navýšil tržby a snížil ztrátu. A čeká jej další etapa proměny. Hilton není jediným realitním úlovkem skupiny PPF, letos v březnu koupila také pražský hotel Four Seasons, také jeho ekonomická situace se zlepšuje.

Společnost Atrium Hotel Praha, dříve Quinn Hotels Praha, která v pražském Karlíně provozuje hotel Hilton, loni vykázala čistou ztrátu 118,6 milionu korun, meziročně ji snížila ze 160,8 milionu korun. Tržby činily zhruba 1,5 miliardy korun, což bylo o 17,5 procenta více než v roce 2023. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Společnost Quinn Hotels Praha letos koupila skupina PPF Renáty Kellnerové s rodinou.

Společnost Quinn Hotels Praha od skupiny Quinn Group Luxembourg Hotels se sídlem v Lucemburku koupila firma PPF Hospitality podle výroční zprávy v polovině letošního února. Výši transakce ani jeden z podniků nesdělil, Hospodářské noviny obchod už dříve odhadly na několik miliard korun. Z účetní uzávěrky vyplývá, že hotel byl k 31. prosinci 2022 oceněn na 250,4 milionu eur (podle aktuálního kurzu asi 6,2 miliardy korun). S novým vlastníkem se název firmy změnil na Atrium Hotel Praha.

Loni hotel podle účetní uzávěrky zaměstnával 303 lidí, meziročně o 14 více. Osobní náklady, které kromě mezd tvoří sociální odvody, zdravotní pojištění či benefity pracovníků, vzrostly proti roku 2023 asi o 10,3 procenta na 313,1 milionu korun.

V roce 2018 začala rekonstrukce všech hotelových pokojů a některých dalších prostor. Do hotelu vlastníci od roku 2018 investovali více než 50 milionů eur (podle aktuálního kurzu zhruba 1,2 miliardy korun), uvedla dříve realitně-poradenské společnost CBRE, která prodej hotelu skupině PPF pomohla zprostředkovat.

Hilton Prague, dříve hotel Atrium, byl dokončen v roce 1991, postavit jej nechala státní společnost Čedok ve spolupráci s francouzskou CBC Paris. Hotel má 11 pater a 791 pokojů, v minulosti hostil státníky, mimo jiné americké prezidenty Billa Clintona, George Bushe i Baracka Obamu, i filmové a hudební hvězdy. Hilton Prague nabízí také prostory pro pořádání kongresů a konferencí, tři restaurace, kavárnu, dva bary, spa, bazén či squashový kurt.

Hotelu Four Seasons se vymanil ze ztráty

Letos na konci března skupina PPF koupila také společnost FSHP, která v centru Prahy provozuje luxusní hotel Four Seasons. Firma FSHP loni podle výroční zprávy vykázala čistý zisk zhruba 12 milionů korun, rok předtím byla naopak ve ztrátě téměř 76 milionů korun. Tržby FSHP meziročně vzrostly o zhruba desetinu na 775,2 milionu korun. V dubnu společnost Noble Hospitality podnikatele Michala Strnada informovala o tom, že ve FSHP kupuje od skupiny PPF podíl 30 procent. Podle tehdejšího vyjádření skupiny PPF menšinový podíl ve FSHP získal kromě Strnada i investor Tomáš Otruba.

PPF podle dřívějších informací Hospodářských novin zalatila hotel Four Seasons asi 100 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun. Z účetní uzávěrky vyplývá, že zůstatková hodnota budovy hotelu k 31. prosinci 2023 činila přibližně 436,5 milionu korun.

„Současná ekonomická situace byla nadále poznamenána důsledky války na Ukrajině a nyní také konfliktem na Blízkém východě, což vede k nejistotě na finančních trzích a k negativnímu trendu klíčových makroekonomických ukazatelů s dopadem na podnikání,“ sdělila firma FSHP ve výroční zprávě. „I přes výše uvedené zaznamenala společnost silnou obchodní výkonnost jak v roce 2024, tak v prvním čtvrtletí roku 2025,“ dodala.

Hotel Four Seasons má 157 pokojů včetně 19 apartmánů. Ceny za noc začínají na 650 eurech, tedy přibližně 16 tisících korunách. Pro rok 2025 management hotelu předpokládá průměrnou obsazenost 55,5 procenta. V minulosti se v hotelu ubytovalo několik známých osobností, například zpěvačka Madonna, herci Bruce Willis a Arnold Schwarzenegger, herečka Sofia Lorenová či fotbalisté Liverpoolu.

V letošním prvním pololetí se na českém hotelovém trhu uskutečnilo šest obchodů. Více než čtyři pětiny z tohoto objemu transakcí tvořily podle analýzy realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield právě pražské hotely Hilton a Four Seasons.

