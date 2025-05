Kellnerová s Otrubou smějí převzít pražský hotel Four Seasons

Společnost PPF Hospitality 2, kterou vlastní společně PPF Real Estate Renáty Kellnerové a Tomáš Otruba, může koupit hotel Four Seasons v Praze. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu funguje od roku 2001. Cenu dosud žádná ze stran transakce nezveřejnila, podle dřívějších informací Hospodářských novin činí 100 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun.

„Spojení bylo posouzeno v rámci klasického řízení a podle závěrů úřadu nedojde v důsledku jeho uskutečnění k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Rozhodnutí už nabylo právní moci,“ uvedl ÚOHS.

PPF Hospitality 2 hotel získá převzetím společnosti FSHP, která jej vlastní. Třicetiprocentní podíl ve firmě FSHP má podle oznámení ze začátku dubna získat miliardář Michal Strnad, který vstoupil do partnerství se skupinou PPF. Této transakce se ale rozhodnutí ÚOHS netýká.

Strnad koupí od Kellnerové třetinu v pražském hotelu Four Seasons Zprávy z firem Společnost Noble Hospitality vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, majitelem průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) kupuje od PPF Real Estate třetinový podíl ve společnosti FSHP. Ta vlastní pražskou hotelovou jedničku Four Seasons Hotel Prague u Karlova mostu. Obě skupiny mají v plánu do této unikátní nemovitosti v historickém jádru Prahy dále investovat. nos Přečíst článek

Komplex luxusního hotelu vznikl propojením renesančního, barokního a klasicistního domu a jejich doplněním novostavbou. Hotel má 157 pokojů včetně 19 apartmánů a 600 čtverečních metrů banketových místností určených pro obchodní i soukromé akce. Ceny za noc začínají v pětihvězdičkovém hotelu na 650 eurech, tedy přibližně 16 500 korunách. V minulosti se v hotelu ubytovalo několik veřejně známých hostů, například zpěvačka Madonna, herci Bruce Willis a Arnold Schwarzenegger, herečka Sofia Lorenová či fotbalisté Liverpoolu.

Hilton, Mama Shelter, Four Seasons. Hotely táhnou, přilákaly miliardové investice Reality Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills. ČTK Přečíst článek

Společnost FSHP uvádí ve výroční zprávě za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin, že hotel vykazuje nejvyšší průměrnou cenu za obsazený pokoj. Firma za rok 2023 vykázala celkový obrat 707,6 milionu korun, hospodaření zakončila se ztrátou 75 milionů korun.

V lednu povolil antimonopolní úřad PPF nákup největšího hotelu v Česku Hilton Prague.

Zdenka Klapalová: Trh s hotely a prémiovými budovami letos ožije Reality Nemovitostní trh letos zažije lepší rok než loni a předloni, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelka české pobočky poradenské společnosti Knight Frank. Jen málo lidí vidí do pozadí nemovitostního trhu tak jako ona. Dalibor Martínek Přečíst článek

Investiční skupina PPF podniká v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí. Do skupiny patří například Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

Kellnerová s Otrubou avizovali, že budou společně investovat do nemovitostí. Kellnerová na začátku dubna po povolení ÚOHS získala podíl v Otrubově firmě Nordic Investors Group, Otruba má podíl v PPF Hospitality.

Otruba se zaměřuje na investice do nemovitostí se specializací na hoteliérství. Je členem poradního sboru holdingu Amalar, do kterého dříve Kellnerová s třemi dcerami vložily své akcie PPF. Amalar drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky tragicky zesnulého zakladatele PPF Petra Kellnera.

Praha jako luxusní destinace? Ještě zdaleka ne, říká šéfka hotelu Mandarin Oriental Leaders Praha má co nabídnout, ale v očích zahraničních turistů zatím zůstává pod radarem luxusních destinací. Jak to změnit? Barbara Gӧttling, která vede pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague, by měla pár receptů. V rozhovoru pro Newstream dále vysvětluje, proč se úspěch v hotelnictví dnes měří jinak než dřív. Zdeněk Pečený Přečíst článek

České komerční nemovitosti jsou v kurzu. Padají rekordní čísla Reality Český trh komerčních nemovitostí je pro investory stále atraktivní, a to primárně díky stabilním výnosům a růstu nabídky. Začátek roku přitom přinesl podle analýzy Knight Frank dokonce rekordní čísla. Vedle českých investorů pak byli významně aktivní také američtí investoři. Největší transakce se týkaly logistických a administrativně obchodních komplexů a také prestižního hotelu Hilton. tmv Přečíst článek