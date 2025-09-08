Jaký byl PéKá? Na Petra Kellnera vzpomínají známí v seriálu Českého rozhlasu Plus, který mapuje jeho život a vliv
„Kellner. Na cestě k miliardám“ je titul nové sedmidílné série Českého rozhlasu (ČRo) Plus mapující podnikatelskou dráhu nejbohatšího Čecha až do jeho tragické smrti. Vysílá se od dneška.
Nový sedmidílný seriál ČRo Plus názvem Kellner. Na cestě k miliardám má značné ambice. Skrze rozhovory s jeho nejbližšími spolupracovníky se podle svých tvůrců poprvé pokouší poskládat osobnější portrét miliardáře, který před čtyřmi lety zahynul po pádu vrtulníku v horách na Aljašce.
Ve vysílání a v podcastových aplikacích bude série dostupná od pondělí 8. září. Autory série jsou novináři Vojtěch Koval, Lucie Korcová a Jana Klímová. Během posledního roku natočili téměř 30 rozhovorů s nejbližšími spolupracovníky Petra Kellnera, s jeho nejlepším přítelem, s aktéry událostí, které souvisí s Kellnerovým podnikáním, i s novináři, kteří psali o jeho kauzách.
Petr Kellner se během jedné dekády stal z mladého severočeského rodáka nejbohatším Čechem. „Měl velký majetek a tím pádem i velký vliv, ale veřejnost měla celou dobu jen mlhavé tušení, co si vlastně myslí a jaké jsou jeho zájmy. S odstupem času se o Kellnerovi rozhodli poprvé otevřeně mluvit i lidé z jeho nejužšího okruhu – i proto série vzniká až nyní,“ vysvětluje zájem o postavu Petra Kellnera kreativní producent série Lukáš Sapík.
„Je to první pokus popsat Kellnerův příběh očima lidí, kteří ho skutečně znali. Zda se nám to povedlo, musí posoudit posluchači,“ říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka. „Kromě sedmi epizod série „Kellner. Na cestě k miliardám“ Český rozhlas Plus připravil také bonusový obsah – rozhovory, články i tematické výstupy na sociálních sítích. Tím chceme umožnit posluchačům jít víc do hloubky a nabídnout širší společenský kontext Kellnerova vlivu,“ dodává Pazderka.
Série není investigativním profilem, ale snahou zmapovat příběh mimořádně vlivného podnikatele očima jeho okolí. Poprvé o své dojmy rozdělili také jeho nejbližší spolupracovníci – například Kellnerův osobní přítel Ivo Nesrovnal, popisující mj. cestu na Aljašku, kde měl po Kellnerově tragickém úmrtí identifikovat jeho tělo. K mikrofonu Českého rozhlasu se posadili také miliardářovi nejbližší spolupracovníci Kateřina Jirásková, Ladislav Bartoníček, Vladimír Mlynář, bývalí manažeři PPF Petr Chajda a Evžen Hart, exministr financí Ivan Pilip a novináři.
Jana Klímová popisuje své osobní setkání s Kellnerem. „Snad vůbec poprvé, asi rok až dva před svou smrtí, se dokonce sešel - off record - se skupinkami novinářů z několika redakcí. V jedné jsem byla. Do jednačky v budově PPF tehdy dorazil, samozřejmě s notným zpožděním, charismatický muž v džínách a tmavém triku, sebevědomý, pragmatický a vzhledem k formátu i přiměřeně otevřený,“ vzpomíná jedna z autorek série, která sledovala Kellnerův vliv už od devadesátých let.