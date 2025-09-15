Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Bankovky (ilustrační foto)
iStock
ČTK
ČTK

Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.

„Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent,“ řekl ČT ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Kuchařka, školní jídelna

Kolik si vydělá školní kuchařka? 24 tisíc. A šéfová jen o málo víc

Money

Kuchařka ve školní jídelně si vydělá jen půlku průměrného platu v soukromé sféře. Od září 2025 přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol. Pro některé obce to i tak může být výrazná finanční zátěž, říká odborník na zaměstnávání.

nst

Přečíst článek

O kolik si polepší?

Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 korun víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se zvýší z letošních 365 tisíc korun na víc než 383 tisíc korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.

ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Názory

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 tisíc korun na skoro 180 tisíc korun. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 tisíc korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 tisíc korun na více než 161 tisíc korun.

Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle ČT přes tisícovku.

Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.

Související

Marian Jurečka a Petr Fiala

Dalibor Martínek: Místo zvyšování platů by měl stát tisíce úředníků vyházet

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zájem o  Aukro roste. Lidé v srpnu vydražili předměty za 114 milionů

Na aukru se draží vše. Od starožitností po dětské hračky, ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK

Zájemci v srpnových aukcích na portálu Aukro vydražili starožitné a sběratelské předměty za 114 milionů korun, což představuje meziroční nárůst téměř o 12,5 procenta. V červenci vydražili sběratelé předměty přibližně za 113,5 milionu korun. Vyplývá to z informací, které poskytlo Aukro.

V srpnových aukcích se podle portálu potvrdilo několik trendů, například že Češi rádi sbírají pivní lahve a jsou za ně ochotni zaplatit nemalé částky, nebo že se stále drží výrazná obliba veteránů. V srpnu například zaplatil jeden ze sběratel za dvě staré pivní lahve 166 559 korun. Dlouhodobě je mezi sběrateli zájem také o díla Karla Kryla či sety stavebnice Lego. Zájem pak roste o rozebrané stroje, ze kterých si nadšenci sami skládají ikonické motorky či auta.

Mezi nezajímavější položky, které lidé v srpnu vydražili, podle Aukra patřil motocykl Jawa 500 OHC vyráběný v 50. letech minulého století. Dnes se motocykl řadí mezi kultovní moto veterány a jeho cena se pohybuje od několika stovek tisíc korun až po více než milion korun. Vydražil se za 370 tisíc  korun.

ÚZSVM nabízí počtvrté k prodeji barokní zámek Bezdružice

Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který už třikrát neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku, jej opět nabídl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí nejméně za 52 milionů korun. Zájemci se mohou přihlásit do 20. října do 23:59, dokdy musí složit pětimilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 22. října do 10:00. Součástí památky, mezi jejímiž majiteli byl také slavný renesanční šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, je dvouhektarový lesopark.

ČTK

Přečíst článek

Druhou příčku srpnového žebříčku top deset získal svatováclavský desetidukát z roku 1929. Samotná mince je ze zlata vysoké ryzosti a prodala se za 313 tisíc korun. I třetí místo srpnového žebříčku Aukra patřilo minci, šlo o takzvaný zlatý mušlový statér (z řeckého slova váha), který pochází z 2. až 1. století před naším letopočtem a je odkazem na keltskou kulturu. Podle webu statér sloužil jako standardní měřítko a byl ražen v různých materiálech, nejčastěji ze zlata nebo stříbra. "Motivy na těchto mincích často odrážely směsice místní tradice a řecko-římských motivů," dodal k aukci, která skončila na 241 tisících korunách, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro Pavel Krejčíř.

V posledních letech rostl v Česku zájem o obytné vozy a karavany, který se projevil i v aukcích. Autobus přestavěný na obytný vůz se v srpnu vydražil za 123 456 korun.

Do žebříčku nejzajímavějších vydražených položek Aukro zařadilo také vinyl díla Plaváček od Karla Kryla, vydaný v roce 1983 českým exilovým vydavatelstvím Šafrán 78. Vydražil se za 41 200 korun. Zájem byl také o první číslo Čtyřlístku z roku 1969. Sběratel komiksů za něj dal 30.000 korun.

Stát prodává zámecký areál Veleslavín.
Aktualizováno

Co to dát zadarmo? Stát opět neprodal zámek Veleslavín ani s velkou slevou

Reality

Pražský zámek Veleslavín se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nepodařilo prodat ani na čtvrtý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 357 milionů korun se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Nikdo ve stanoveném termínu nesložil požadovanou kauci 15 milionů korun. ÚZSVM uvedl, že co nejdříve vyhlásí nové kolo dražby.

ČTK

Přečíst článek

Mezi další vydražené položky patřilo album See You on the Other Side britského rockového a metalového hudebníka Ozzyho Osbournea vydané v roce 1995. Limitovanou sadu vinylů koupil jeden z fanoušků za 19 999 korun.

Za sérii šesti knih Old Surehand od Karla Maye od nakladatelství Návrat zaplatil jeden ze sběratelů v srpnu 15 555 korun. Srpnový žebříček deseti nejzajímavějších aukcí pak uzavřel Lego set Titanic s 9090 díly, nový majitel ho ocenil na 14 tisíc korun. Aukro se zaměřuje na aukce i prodej a nákup za pevné ceny. Svou činnost portál zahájil v roce 2003.

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.

Petra Hrdličková

Přečíst článek

Související

Světový obchod

Svět se opět rozchází. USA dál utrácejí, Čína spoří a Evropa ztrácí dech

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PROFIL: Vít Rakušan, šéf Starostů, milenka pro všechny

Šéf STAN Vít Rakušan
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když v květnu roku 2021 představovalo uskupení PirSTAN svůj volební program a lídry krajů, stál u dvou mikrofonů Vít Rakušan a Ivan Bartoš. Postavili se na nábřeží naproti Strakovce, sídle vlády. Asi tím chtěli naznačit, kam míří. A to se jim nakonec i povedlo. Vypadali lidově. Bez kravaty. Většina měla na nohou hnědé polobotky, bílou košili, sako. Jako přes kopírák. Asi to byl tenkrát nějaký módní trend. Jediná žena, Olga Richterová za Piráty, mezi zástupem mužů.

V té době byl Bartoš protřelým politikem, šéfem Pirátů od roku 2009. Veřejně známý. Zdálo se, že v tandemu Starostů a Pirátů bude hrát prim. Rakušan se stal předsedou strany až v roce 2019, předtím byl lokálním politikem, starostou Kolína. Veřejně nebyl příliš známý. Ani jeho politické postoje ne.

Jenže Rakušan má řečnický talent. A nakonec tehdy dostal do Poslanecké sněmovny 33 zástupců Starostů, zatímco Bartoš jenom čtyři Piráty.

Rakušan do politiky vstoupil v roce 2010, když byl zvolen jako zastupitel za subjekt „Změna pro Kolín“. Stal se starostou města. V roce 2014 byl podruhé zvolen starostou. Pro celostátní politiku byl ovšem stále neznámým jménem.

Kdo bojuje o Poslaneckou sněmovnu? Přečtěte si jednotlivé profily:

Andrej Babiš >>>

Petr Fiala >>>

Tomio Okamura >>>

Další profily šéfů politckých stran zveřejníme opět příští víkend

Jeden z inovátorů Evropy

V roce 2016 byl mimochodem zařazen do žebříčku sta největších inovátorů střední a východní Evropy, který vyhlašuje Financial Times. Z jakého důvodu není úplně jasné, inovace, které přinesl této zemi za poslední čtyři roky můžeme ještě přepočítat.

Rakušan v roce 2019 nahradil v čele Starostů Petra Gazdíka, tehdy mnohem známějšího politika. Gazdík byl poslancem od roku 2010, byl předsedou poslaneckého klubu, a nakonec také krátce ministrem školství v současné Fialově vládě. Rakušan byl do předchozích voleb pan nikdo z Kolína. Nakonec se však karty obrátily. Nyní je žádanou „milenkou“. Jestliže ve volbách překoná deset procent, což průzkumy naznačují, budou o něj mít zájem všechny zvolené strany.

Je to z důvodu, že Rakušan není nijak pevně ideologicky ukotven. V komunálních volbách to byla Změna pro Kolín, potom spolupráce s TOP 09. Ta je teď mimo hru, topka asi končí, nemá lidi. A nakonec Starostové. Ale, jaký mají vlastně program Starostové? To nikdo neví. Deseti procentům voličů se líbí, že jsou „pravicově orientovaní“. Na Evropskou unii, NATO. Ale co dál? Tam už to nikdo nedočte.

Předsedové vládních stran Vít Rakušan a Petr Fiala na pivu

Stanislav Šulc: Pivní memorandum aneb A na to se napijem

Názory

Měla to být zásadní schůzka, na níž se lídři bývalé vládní pětikoalice měli shodnout na povolebním postupu. Minule jim to vyšlo, díky čemuž vznikla vláda Petra Fialy. Aktuální, nutno dodat předvolební, situace zatím žádným velkým gestům nenahrává. A navíc ani jeden z lídrů nepřišel. A tak si na schůzce Spolu a STAN jejich šéfové slíbili, že po volbách chtějí spolupracovat. A stvrdili to symbolickým přiťuknutím půllitry ležáku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Heslo, které by mohl mít každý

Starostové mají nyní před volbami pod Rakušanem heslo Posuneme Česko dopředu. No, to je heslo z pera píár odborníků, které by si mohl na web nalepit Tomio Okamura nebo Petr Fiala. Vlastně každý. A každý ho tam v nějaké podobě má. Všichni posouvají Česko dopředu. Co je konkrétním obsahem? Bohužel, dá se říci, že je to vlastně jedno. Obsahem je dostat se do Poslanecké sněmovny a k moci.

Vít Rakušan udělal rozkošné předvolební gesto. Pivo s Petrem Fialou v Malostranské besedě. Šéf Pirátů Hřib nepřijel, na truc. Protože tato partaj o čtyřech poslancích byla loni vyhozena z vlády z důvodu zpackané digitalizace stavebního řízení, kterou měl její tehdejší šéf Bartoš na starost. Rakušan u píva deklaroval, že po volbách nepůjde s Andrejem Babišem, současným lídrem předvolebním průzkumů a budoucím vítězem voleb, do příští vlády. Gesto je ale jenom gesto.

Rakušan tvrdí, že Česku hrozí návrat vlády populistů a korupčníků. A že to nedopustí. Lidé podle něj čekají odvážnější kroky, nové nápady. Nabízí vládu Starostů. Oznámil, že by tedy to místo premiéra vzal. To je poněkud odvážné tvrzení. Že by Andrej Babiš po vítězných volbách zasedl jako ministr financí pod premiérem Rakušanem? Co by dělala Alena Schillerová? Není ovšem vyloučeno, že by Starostové, kteří si s ideologií hlavu nelámou, zasedli v příští vládě s kýmkoliv.

Asi ne s komunisty. Tomio Okamura sice tvrdí, že Starostové jsou stranou korupčníků, a měli by z voleb odstoupit, naráží na kauzu Dozimetr, ale to je jen předvolební rétorika. Po volbách začne nová hra.

Rakušanovo velké téma je válka na Ukrajině, jednoznačně východního souseda Slovenska podporuje. Bohužel pro něj, toto téma je poněkud přebrané. Šéf ODS Petr Fiala jel jako první premiér země EU vlakem na Ukrajinu. To mu Rakušan nevezme.

Dalibor Martínek: Ví Okamura něco víc než my? Už si vybírá ministerstva

Názory

Tomio Okamura už si vybírá, která ministerstva po volbách obsadí svými lidmi. Možná je to jen jeho standardní velkohubost. Nebo že by měl nějaké informace, které se k nám ostatním nedostaly?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kauza Dozimetr

Jako šéf strany se nemohl vyhnout kauzám, které na něj nastražili jeho spolustraníci. Klíčovou byl Dozimetr, kdy hlavním účastníkem korupčního příběhu na pražském magistrátu byl Petr Hlubuček, pražský šéf Starostů. Ten tedy rozhodně Rakušanovi neudělal radost. Ale, kauza se táhne, lidé už na ni vlastně zapomněli. To by volební výsledek Starostů nemělo ovlivnit. A pravdou je, že Rakušan k tomuto stranickému průšvihu přišel jako slepý k houslím.

Mimochodem, kvůli kauze Dozimetr se Rakušanův předchůdce v čele strany Petr Gazdík vzdal funkce ministra školství.

Rakušan dělá jakousi neviditelnou politiku. Nicméně pochopil, že jako šéf ministerstva vnitra musí bojovat za peníze pro policajty a hasiče. Ti mohou být se svým šéfem spokojeni. Pravidelné valorizace platů fungují. I proto, že Starostové se stali pro vládu nepostradatelnými, a ministr financí Stanjura z ODS jim nedokáže nic odepřít. „Pokud by vláda měla zvyšovat na tarifech vojákům, mám přislíbeno, že bude zvyšovat i policistům a hasičům, aby se nůžky mezi nimi nerozevíraly,“ ohlásil v létě.

Na současnou koalici, z které vypadli Piráti, a dosud to těžce nesou, to po volbách moc nevypadá. Chybí hlasy. Babiš a SPD mají v průzkumech navrch. Okamura už řeší obsazení ministerstev. To Rakušan nedělá. Avšak, Starostové budou mít po volbách na výběr. Rakušan najde svůj nový směr.

Související

Aktualizováno

Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět

Politika

ČTK

Přečíst článek
