Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně
Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla večer Česká televize. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.
Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.
„Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent,“ řekl ČT ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Kuchařka ve školní jídelně si vydělá jen půlku průměrného platu v soukromé sféře. Od září 2025 přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol. Pro některé obce to i tak může být výrazná finanční zátěž, říká odborník na zaměstnávání.
Kolik si vydělá školní kuchařka? 24 tisíc. A šéfová jen o málo víc
Money
Kuchařka ve školní jídelně si vydělá jen půlku průměrného platu v soukromé sféře. Od září 2025 přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol. Pro některé obce to i tak může být výrazná finanční zátěž, říká odborník na zaměstnávání.
O kolik si polepší?
Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 korun víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se zvýší z letošních 365 tisíc korun na víc než 383 tisíc korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.
ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.
Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.
Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity
Názory
Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.
Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 tisíc korun na skoro 180 tisíc korun. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 tisíc korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 tisíc korun na více než 161 tisíc korun.
Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle ČT přes tisícovku.
Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.