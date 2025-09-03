Vyberte si z našich newsletterů

Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla

Berlusconiho dědicové už drží přes 70 procent německé Pro 7. PPF se stáhla

Pier Silvio Berlusconi, syn Silvia Berlusconiho
Profimedia
ČTK
ČTK

Italská mediální skupina MFE-MediaForEurope, kterou ovládají dědicové Silvia Berlusconiho (na snímku Pier Silvio Berlusconi, syn bývalého státníka), si již zajistila více než 70 procent akcií německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 (Pro 7). Agentuře Reuters to ve středu řekly zdroje obeznámené se situací. Česká skupina PPF minulý týden uvedla, že ukončuje investici v Pro 7 a že svůj podíl ve výši téměř 15,7 procenta nabídla firmě MFE. Původně přitom PPF usilovala o zvýšení svého podílu na 29,99 procenta.

Snaha o ovládnutí společnosti Pro 7 je součástí širšího úsilí skupiny MFE o vytvoření evropské televizní platformy financované reklamou. Oficiální výsledky nabídky MFE na převzetí firmy Pro 7 by měly být zveřejněny ve čtvrtek. Nabídka ohodnocuje celou společnost Pro7 na zhruba 1,8 miliardy eur (44 miliard korun), píše Reuters.

MFE patří potomkům bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma má televizní aktivity v Itálii a Španělsku. Expanzi do dalších evropských zemí považuje za klíčový krok k tomu, aby dokázala čelit konkurenci ze strany amerických streamovacích služeb, jako jsou Netflix a YouTube.

Kellnerová vycouvala ze souboje o německou mediální skupinu Pro 7

Leaders

Souboj o německou mediální společnost ProSiebenSat.1, největší soukromou německou mediální skupinu, končí. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová, která o německého mediálního giganta sváděla souboj s italským holdingem MFE rodiny Berlusconiů, souboj ukončila. Veškerého svého podílu v německé stanici se zbaví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ProSiebenSat.1 je vedle skupiny RTL druhým největším soukromým televizním koncernem v Německu. Spolu se stanicemi ProSieben, Sat.1 nebo Kabel Eins patří do této skupiny také streamovací služba Joyn.

Společnost MFE koncem července vylepšila svou původní nabídku - za každou akcii Pro 7 nabídla 4,48 eura v hotovosti a 1,3 vlastní akcie. Celková hodnota nabídky tak činila zhruba osm eur za akcii. PPF na tento krok reagovala oznámením, že svou nabídku, která činila sedm eur v hotovosti za akcii, zvyšovat nebude.

„Nižší zájem o nabídku PPF znemožňuje skupině pokračovat v její zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu,“ uvedla minulý týden firma PPF.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po minulý týden oznámeném odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

Ferrit, důlní lokomotiva

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Zprávy z firem

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit
Dalibor Martínek
ČTK

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Přestože je inflace pod tři procenta, odboráři pro všechny chtějí od příštího roku sedm procent navíc, pro ty hůře placené dokonce třináct procent. Jurečka nabízí pět procent, Stanjura 4,5.

Odboráři by prostě rádi tu inflaci zase trošku zvedli. Ani vláda však není žádná držgrešle. Na přidání učitelům, zdravotníkům či vojákům je nyní vyčleněno 20 miliard korun. Návrh odborů to zvedá na 45 miliard. Ten tlak na inflaci je skoro horší, než kdyby byl plánovaný schodek 300 miliard. To je skoro stejné jako těch 286.

Nemá být řečeno, že by neměl stát přidat zdravotním sestrám nebo učitelům. Jde o to, že na přidání si musí buď vydělat, což jsou bohužel daně. Nebo míň utrácet jinde. To jsou bohužel hlavně důchodci, kteří spolknout třetinu státem vybraných peněz. Takže, co si vybereme, vyšší daně, nebo pořádnou důchodovou reformu? Ne tu Jurečkovu pseudoreformu. Na důchody má jít příští rok o dalších dvacet miliard víc než letos, už se blížíme osmi stům miliardám.

Odboráři se s vládou na růstu platů stále neshodli. Spoléhají, že nový kabinet „bude moudřejší“

Politika

Vláda a odbory se ve středu zatím nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru. Kabinet navrhuje růst tarifů od ledna o pět procent a pro hůř placené profese o sedm procent. Odboráři požadují přidání o sedm procent a hůř placené o 13 procent. Jednání budou v příštích pár týdnech ještě pokračovat. Novinářům to po schůzce s odboráři řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Vláda si bohužel nevybírá nic. Prostě seká dluh za dluhem, kdo je platí je jí jedno. Prostě se to jenom zapíše do kolonek ve výročních výkazech. Vlastně je všem jedno, kdo bude platit dluhy státu, ať si klidně rostou. Hlavně aby stát přihodil a bylo na dovolenou u moře.

Vláda není trapná jen proto, že neumí prioritizovat a dobře hospodařit. Ona prostě neví, co chce. Tím pádem nemůže nic vyjednat nebo prosadit. Teď, pár týdnů před volbami, se rozhodla, že zabojuje o pár miliard. To je prostě zoufalství.

Jelikož je před volbami, tyto stovky tisíc voličů jistě nakonec nebudou ochuzeny. Učitelé to prý už mají téměř v kapse. A kdyby přesto ti či oni nebyli spokojení, je tu ještě element Babiš. Odboráři vědí, že u něj by po volbách jistě našli peněženku víc otevřenou. Odbory se cítí být silné v kramflecích, mají spoustu trumfů. Vláda je slabá, navíc je před volbami, pak Babiš. A nakonec se vždy dá vyhrožovat stávkou. Třeba učitelé chtěli v roce 2019 přidat deset procent, vybojovali devět. Ale žádná stávka nebude. Nakonec budou peníze pro všechny. Na dluh.

Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Dalibor Martínek: Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stát vyřešil sporné bitcoiny. S kupci máme férovou dohodu, uvedl Fiala

Stát vyřešil sporné bitcoiny. S kupci máme férovou dohodu, uvedl Fiala
Profimedia
ČTK
ČTK

Ministerstvo spravedlnosti ve středu podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) to uvedl po jednání vlády. Dohodu označil za férovou pro obě strany, stát se podle něj díky ní vyhne možným vleklým právním sporům. Zdůraznil také, že stát o nic nepřišel. Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. S dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody.

Ministerstvo ve středu uzavřelo dohody o narovnání se zástupci dvou hlavních skupin kupců, Kirillem Juranem a Pavlem Stehnem. Podle Decroix tím vyřešilo otázku zhruba 95 procent sporných bitcoinů. Kurzový rozdíl teprve bude stanoven, a to k 12. září za účasti znalce. Vypořádání se má pak podle dohody uzavřít v první polovině září. Ministryně řekla, že úřad je připravený zaplatit v krátkém termínu. Nevyřešené zůstávají smlouvy s menšinovými kupujícími, kteří vůči ministerstvu doposud nevznesli nároky.

K náhradě škody Decroix uvedla, že stát se tak zachoval, protože způsobil spornost transakce.

Kupcům darovaných bitcoinů, kteří neobdrželi zaplacenou kryptoměnu, vrátí ministerstvo spravedlnosti peníze a vyplatí jim kurzový rozdíl. Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) nepřesáhne tato částka celkově 40 až 50 milionů korun. Uvedla to na společné tiskové konferenci se zástupci kupců. Zdůraznila, že uzavření dohod nijak nezmenšilo majetek státu.

Podle Decroix dohody ušetří státu neuvěřitelné reputační náklady na dlouhé složité soudní řízení s nejistým výsledkem a stát současně o nic nepřichází. Kupcům poděkovala za konstruktivní a trpělivé jednání.

Premiér dále zmínil, že kabinet se seznámil s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou nechala u externí firmy Grant Thornton vypracovat Decroix. Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu. „Toto doporučení musí paní ministryně respektovat a my všichni také,“ konstatoval Fiala.

„Přiznávám upřímně, že mě netěší nemožnost zveřejnit audit, ale budu plně respektovat stanovisko vrchního státního zastupitelství, protože z hlediska právního a justičního je to jediný správní postup,“ řekla k tomu Decroix. Audit označila za kvalitní. Kvůli spornému přijetí miliardového bitcoinového daru rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix jmenovala bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře koordinátorem pro řešení bitcoinové kauzy

Stanislav Šulc: Bitcoingate se vrací. Je ještě absurdnější, než se zdálo. A kdo na to upozorňuje, je odejit

Názory

Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Unikátní fiasko. Česko na prodeji darovaných bitcoinů může prodělat půl miliardy

Názory

Je to bizarní, nicméně český stát může nakonec na prodeji bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti prodělat. Česko by se tak stalo historicky první zemí, která prodejem bitcoinů utrpěla ztrátu. Státy celkem běžně prodávají například bitcoiny zabavené kriminálníkům, vždy ovšem pochopitelně se ziskem. Česku ale nyní hrozí zhruba půlmiliardová ztráta. Tedy nikoli výnos „jedné miliardy“, jímž se resort spravedlnosti chlubil.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Unikátní fiasko. Česko na prodeji darovaných bitcoinů může prodělat půl miliardy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Pavel Blažek

Bolehlav pro český stát. Kvůli růstu ceny bitcoinu narůstá ztráta z Blažkovy kauzy

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
