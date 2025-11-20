Brusel utahuje šrouby: Rusku přibydou sankce, Ukrajině podpora

Nový magazín právě vychází!

Kaja Kallasová
Evropská unie má jednoduchý dvoubodový plán: oslabit Rusko a podporovat Ukrajinu. Řekla po jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU bude pracovat na dalších sankcích proti ruské stínové flotile, oznámila mimo jiné.

Další unijní protiruské sankce se podle Kallasové budou týkat samotných lodí z takzvané stínové flotily i subjektů, které umožňují jejich provozování. Blok se nyní podle ní zaměří na příslušné dohody se zeměmi, pod jejichž vlajkami lodě plují.

Lodě, které jsou součástí takzvané stínové flotily, Moskva používá k obcházení sankcí, které se týkají exportu ruské ropy. Unie je uvalila kvůli už téměř čtyřleté ruské agresi proti Ukrajině. Tato plavidla jsou však spojována také s úniky ropy a s poškozováním kritické podmořské infrastruktury, jako jsou například komunikační kabely. Rusko má podle odhadů k dispozici více než tisícovku takových plavidel plujících pod různými vlajkami.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Politika

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

ČTK

Přečíst článek

Jednání unijních ministrů zahraničí se konalo v době, kdy Spojené státy dávají ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému najevo, že by měl přijmout nový americký plán pro Ukrajinu. Ten ale podle dostupných informací obsahuje mimo jiné odevzdání některých ukrajinských území Rusku, které proti sousední zemi v únoru 2022 rozpoutalo plnohodnotnou válku. Kromě toho plán údajně počítá s výraznou redukcí ukrajinské armády či s omezením zbraňových systémů.

Kallasová už ráno před jednáním ministrů zahraničí zdůraznila, že aby plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa.

Unijní ministři zahraničí dnes v Bruselu mimo jiné schválili uvalení sankcí na dalších deset osob v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Jedná se mimo jiné o představitele ruského vězeňského systému zodpovědné za systematické mučení a nelidské zacházení s ukrajinskými zajatci, které často skončilo úmrtím zadržovaných jako v případě ukrajinské novinářky Viktorie Roščynové. Zařazení dotyčných na unijní sankční seznam navrhlo Česko.

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Ministr Dvořák: Zelenskyj měl pravdu. I české firmy protiruské sankce obcházejí

Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou

Polyfunkční dům v Karlíně
Užito se svolením Caspyan
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.

Karlín patří mezi nejživější pražské čtvrti. Místo, kde stále dýchá historie, ale současně bují kavárny, restaurace, galerie a moderní kanceláře. A právě tam, v místě bývalých průmyslových objektů v ulici Kollárova, vyrůstá dům, který do Karlína zapadá architekturou s industriálním charakterem.

Společnost CASPYAN dokončila demolici původních staveb i kompletní přípravu pozemku a zahajuje hlavní fázi výstavby projektu Konstanta Karlín. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích 1+kk až 3+kk a tři komerční jednotky v aktivním parteru. Dokončení je plánováno na 2. čtvrtletí 2027.

Dům s železnou fasádou

Dům stojí v lokalitě, která se vyznačuje unikátní vrstvou bývalé průmyslové zástavby, městských činžovních domů i novodobé architektury. Architektonické studio Karlínblok navrhlo dům tak, aby působil současně, ale zároveň respektoval industriální charakter Karlína. Dominantním prvkem je cortenová fasáda, jejíž ocelový povrch s patinou přirozeně odkazuje k historii místa k dílnám Františka Křižíka, k továrním halám i legendárním komínům, které dodnes tvoří nezaměnitelné panorama čtvrti.

Penthouse v Karlíně

Nejluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Reality

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Tento městotvorný prvek podporuje přirozený pohyb lidí a posiluje charakter bloku s aktivním parterem, komercí a komunitním životem. „Nový objekt rozvíjí blokovou strukturu Karlína a současně reaguje na industriální minulost lokality. Pasáž otevírá dům směrem k ulici, propojuje jej se zelení vnitrobloku a přispívá k živému městskému prostředí,“ vysvětluje architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.

Střecha projektu nabídne penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním soukromým vstupem prostřednictvím výtahu. Velkorysé interiéry plynule navazují na venkovní terasu, která díky své výšce poskytne výhledy na městské střechy i tamní komíny.

Karlín dnes patří k nejžádanějším pražským lokalitám, což se odráží také v cenách bydlení. Nabídka bytů zde začíná přibližně na 7,5 milionech korun u menších jednotek a průměrná cena se pohybuje okolo 165 – 170 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb a architektonicky výraznějších projektů, jako je Konstanta Karlín, se ceny běžně dostávají do rozmezí 190 – 220 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž u penthousů či unikátních bytů s terasami mohou přesáhnout i 240 – 250 tisíc koun za metr čtvereční.

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto budou vypadat kontrolní stanoviště při vstupech do areálu Pražského Hradu.

Z Hradu zmizí pozůstatky Zemanovy vlády. Nedůstojné přístřešky u vstupů už brzy nahradí subtilní mobilní konstrukce

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lukačovič žene k soudu Babiše. Kvůli tvrzení, že dluží na daních

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Majitel největší tuzemské internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič se bude bránit u soudu proti tvrzením poslance a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že on nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend 900 milionů korun. Bude chtít omluvu a náhradu škody, kterou chce věnovat na dobročinné účely. Babiš v reakci uvedl, že Lukačovič by měl spíše říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice.

Babiš ve svém videu z 18. listopadu uvedl, že si Lukačovič nechal ze Seznamu vyplatit dividendu šest miliard korun přes kyperskou firmu a z výplaty dividend pravděpodobně nezaplatil srážkovou daň 15 procent, tedy 900 milionů korun.

„Sídlo firmy, která vlastní Seznam, má pan Lukačovič na Kypru, aby v případě vyplácení dividend nemusel platit srážkovou daň v České republice,“ uvedl v reakci Babiš. Výrokem reagoval na podle něj„"brutální lež Seznam Zpráv, které napsaly, že Agrofert dluží lidem miliardy.“ Babiš holding Agrofert vlastní. „A v tom kontextu jsem použil úplně stejnou rétoriku. Já jsem ale na rozdíl od nich vycházel z faktu, že pan Lukačovič má firmu zaparkovanou na Kypru,“ podotkl šéf ANO.

„Pan Lukačovič by tedy měl spíše lidem říct, proč jeho firma sídlí na Kypru, a ne v České republice. Je jasné, že to je kvůli tomu, aby jeho firma Seznam nemusela platit patnáctiprocentní srážkovou daň při výplatě dividend. Přitom právě jeho firma psala o mé dividendě, ze které Agrofert odvedl do českého rozpočtu 75 milionů,“ doplnil Babiš.

Seznam podle Lukačoviče nedluží na daních ani korunu, naopak patří mezi největší plátce v ČR. „Musím reagovat na vyjádření pana poslance Andreje Babiše, který ve videích na sociálních sítích v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že jsem já (respektive společnost Seznam) státu neodvedl 900 milionů korun na srážkové dani z dividend. Je to jednoznačná lež,“ napsal Lukačovič.

Vyjádření Babiše jsou podle majitele Seznamu součástí diskreditační kampaně vedené proti jeho osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím - Seznam Zprávám a Novinkám. Cílem je podle něj odvrátit pozornost od vlastních problémů, o kterých média informují. Babiš, který se jako předseda vítězného hnutí ANO ve volbách má stát příštím premiérem, čelí tlaku, aby vyřešil svůj střet zájmů spočívající ve vlastnictví skupiny Agrofert.

Seznam založil Lukačovič v roce 1996. V roce 2023 zvýšil zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Od svého vzniku Seznam podle Lukačoviče odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun a na webu ministerstva financí se pravidelně objevuje mezi top 100 plátci.

Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost

Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu amerických cel

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel

Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

