Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel

Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu amerických cel
ČTK
Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.

Největší ránu představuje vývoj na americkém trhu, který je dlouhodobě nejvýznamnějším odbytištěm švýcarských výrobců. Export do Spojených států se v říjnu propadl o 47 procent. Důvodem jsou především vysoká cla, která americký prezident Donald Trump zavedl letos v létě. Nová 39procentní dovozní sazba uvalená na švýcarské zboží — výrazně vyšší než clo uplatňované na Evropskou unii nebo další rozvinuté ekonomiky — začala platit 7. srpna a rychle zasáhla celý sektor.

Výrobci hodinek, včetně největších hráčů jako Richemont, Swatch Group, LVMH či nezávislých značek typu Audemars Piguet, Patek Philippe a Rolex, se snažili náporu čelit masivním předzásobením v červenci. To však následně vedlo k poklesu marží a k prudšímu ochlazení objednávek. Podle švýcarské centrální banky patřilo odvětví výroby hodinek mezi nejvíce zasažené segmenty, přičemž říjnová čísla ukazují, že k poklesu došlo i v celkovém švýcarském exportu do USA.

Přichází lepší zprávy?

Minulý týden přinesl průmyslu první pozitivní náznak: Washington oznámil, že clo sníží na 15 procent. Konkrétní datum účinnosti ale zatím nebylo zveřejněno, a analytici proto neočekávají rychlé oživení. Podle Thomase Chauveta z Citigroup může výraznější obrat přijít teprve tehdy, až nižší sazba začne skutečně platit.

Naopak v Asii se situace začíná zlepšovat. Export švýcarských hodinek do Číny vzrostl v říjnu o 13 procent, růst hlásí i Hongkong a Singapur. Statistiky ukazují zvýšený zájem o cenově dostupnější modely, zatímco hodinky s cenovkou nad 3 tisíce franků, tedy lehce přes 78 tisíc korun, zaznamenaly sedmiprocentní propad. Přesto analytici upozorňují, že pozitivní signály z Číny či Blízkého východu zatím nedokážou kompenzovat slabý odbyt na evropském trhu a především vysokou míru nejistoty spojenou s americkou obchodní politikou.

Generální ředitel značky Breitling Georges Kern snížení amerického cla uvítal, zároveň však zdůraznil, že obor nadále usiluje o návrat k původnímu 2procentnímu dovoznímu poplatku. Připomněl také, že švýcarský hodinářský průmysl zaměstnává tisíce lidí v USA, zejména v oblasti oprav a maloobchodu, a nepředstavuje hrozbu pro domácí průmysl.

Podle analytiků zůstává švýcarský sektor luxusního zboží pod tlakem. Několik silných značek dokáže část problémů překrýt, ale celkové prostředí je stále mimořádně náročné a další vývoj bude záviset především na tom, zda Washington skutečně přistoupí ke snížení cel a kdy nové sazby vstoupí v platnost.

Na jihu Čech se srazily dva vlaky, zraněných jsou desítky

Na jihu Čech se srazily dva vlaky, zraněných jsou desítky
ČTK
ČTK
ČTK

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek brzy ráno čelně srazily rychlík z Českých Budějovic a osobní vlak, který jel v opačném směru. Desítky lidí se zranily, čtyři lidé utrpěli těžké zranění. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, uvedla na síti X.

Materiální škoda byla předběžně vyčíslena na 150 milionů korun, řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Dodala, že vyšetřování události zřejmě potrvá několik dní. Podle neoficiálních informací jeden z vlaků projel návěstidlo stůj. České dráhy na síti X uvedly, že cestující z obou vlaků za způsobená zranění a majetkovou újmu odškodní. Podle počtu zraněných je dnešní nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech.

Mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková novinářům sdělila, že zdravotníci ošetřili 47 účastníků nehody, z toho 27 jich odvezli do nemocnic. Čtyři lidé se těžce zranili a devět jich mělo středně těžká zranění. Nejčastěji šlo podle vyjádření ředitele jihočeské záchranné služby Jakuba Hájka v České televizi o poranění končetin, vnitřních orgánů či hlavy. Sanitky pacienty rozvezly do několika jihočeských nemocnic. Nejzávažněji poraněné přijala českobudějovická nemocnice. Jeden z pacientů je na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), tři na jednotce intenzivní péče, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Nováková.

Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky museli hasiči vyprostit strojvedoucího rychlíku, který zůstal ve voze zaklíněný. Na louku vedle kolejí se brzy ráno sjely kromě mnoha sanitek také evakuační autobusy a hasičské vozy, záchranáři tam postavili stan

Příčina havárie zatím není známa, zjišťují ji inspektoři drážní inspekce i policisté. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) novinářům na místě řekl, že podle neoficiálních informací jeden z vlaků projel návěstidlo stůj. Podle něj ale příčiny ukáže až vyšetřování. „Nechceme dopředu spekulovat o příčinách. Počkáme až na výsledky vyšetřování. Nemůžeme vyloučit technickou závadu a ani lidské selhání,“ uvedla Schwarzová.

Server Zdopravy.cz napsal, že návěstidlo zakazující jízdu pravděpodobně projel rychlík. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera ČT řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není podle něj vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Na trati se počítá s jeho zavedením po roce 2030, uvedl na síti X ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Kavka řekl, že je trať před celkovou rekonstrukcí. Podle informací Hospodářských novin byla ve stanici výluka staničního zabezpečovacího zařízení, které se stará o chod výhybek a návěstidel, a kvůli tomu se jezdilo jen po jedné koleji ze dvou a vlaky se musely křižovat. Kučera řekl, že to nebude komentovat. Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.

Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.

Informace o případném odškodnění za zranění nebo majetkovou újmu získají cestující z vlaků nebo jejich příbuzní na e-mailu: odskodneni@cd.cz. „Cestujícím z obou vlaků, které se dnes ráno střetly u Zliv na Českobudějovicku, poskytneme odškodnění za způsobený úraz i za majetkovou újmu,“ uvedly ČD.

Dnešní nehoda se stala na trati ze Strakonic do Českých Budějovic, provoz mezi stanicemi Zliv a Dívčice je přerušený. Místo vlaků jezdí nyní autobusy. Ve stanicích České Budějovice a Dívčice jsou koordinátoři ČD, kteří navádějí cestující k náhradním autobusům.

Podle počtu zraněných je dnešní nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická havárie, která si vyžádala čtyři oběti na životech se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.

Vlaková doprava

Z tratí zmizí semafory, vlakovou dopravu čeká automatizované řízení. Cílem je eliminovat lidské chyby

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
ČTK
ČTK
ČTK

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílela a dostupné informace o jeho obsahu zmiňují především ústupky na její straně, včetně odevzdání části ukrajinského území Ruské federaci a výrazného omezejí jejích obranných schopností.

Lipavský podle svých slov bere podobné návrhy velmi vážně. „Byť jsou informace (o plánu) kusé a ne příliš potvrzené, tak je to opět takový mnichovský scénář. Předtím jsem opakovaně varoval a vždycky předtím budu varovat,“ uvedl český ministr.

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se dnes budou zabývat zejména ruskou agresí na Ukrajině a situací na Blízkém východě, ale i v Súdánu. V souvislosti s Ukrajinou budou diskutovat o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračují rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump

USA tlačí Zelenského k ústupkům vůči Rusku

Politika

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.

ČTK

Přečíst článek

Finanční podpora Ukrajiny

Velkým tématem posledních dní je i další finanční podpora pro Ukrajinu. Na stole jsou podle Evropské komise tři možnosti, z nichž jednou je takzvaná reparační půjčka Kyjevu. Očekává se, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout na summitu EU v prosinci. „My konstruktivně podporujeme všechny varianty včetně využití zmrazených aktiv. Nicméně je potřeba na tom najít shodu,“ řekl dnes Lipavský.

Evropská komise již před časem představila plán, který podle ní umožní využít až 185 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv v Evropě k financování takzvané reparační půjčky Ukrajině, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v projevu před europoslanci uvedla, že členské státy mají tři způsoby, jak mohou Ukrajinu finančně podpořit. „Možnost číslo jedna je využít manévrovací prostor v rozpočtu a získat peníze na kapitálových trzích. Možnost číslo dva je mezivládní dohoda, podle které si členské státy samy získají potřebný kapitál. Možnost číslo tři je reparační půjčka založena na imobilizovaných ruských aktivech,“ uvedla.

Související

