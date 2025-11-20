Švýcarské hodinky čelí tvrdému dopadu Trumpových cel
Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.
Největší ránu představuje vývoj na americkém trhu, který je dlouhodobě nejvýznamnějším odbytištěm švýcarských výrobců. Export do Spojených států se v říjnu propadl o 47 procent. Důvodem jsou především vysoká cla, která americký prezident Donald Trump zavedl letos v létě. Nová 39procentní dovozní sazba uvalená na švýcarské zboží — výrazně vyšší než clo uplatňované na Evropskou unii nebo další rozvinuté ekonomiky — začala platit 7. srpna a rychle zasáhla celý sektor.
Výrobci hodinek, včetně největších hráčů jako Richemont, Swatch Group, LVMH či nezávislých značek typu Audemars Piguet, Patek Philippe a Rolex, se snažili náporu čelit masivním předzásobením v červenci. To však následně vedlo k poklesu marží a k prudšímu ochlazení objednávek. Podle švýcarské centrální banky patřilo odvětví výroby hodinek mezi nejvíce zasažené segmenty, přičemž říjnová čísla ukazují, že k poklesu došlo i v celkovém švýcarském exportu do USA.
Přichází lepší zprávy?
Minulý týden přinesl průmyslu první pozitivní náznak: Washington oznámil, že clo sníží na 15 procent. Konkrétní datum účinnosti ale zatím nebylo zveřejněno, a analytici proto neočekávají rychlé oživení. Podle Thomase Chauveta z Citigroup může výraznější obrat přijít teprve tehdy, až nižší sazba začne skutečně platit.
Naopak v Asii se situace začíná zlepšovat. Export švýcarských hodinek do Číny vzrostl v říjnu o 13 procent, růst hlásí i Hongkong a Singapur. Statistiky ukazují zvýšený zájem o cenově dostupnější modely, zatímco hodinky s cenovkou nad 3 tisíce franků, tedy lehce přes 78 tisíc korun, zaznamenaly sedmiprocentní propad. Přesto analytici upozorňují, že pozitivní signály z Číny či Blízkého východu zatím nedokážou kompenzovat slabý odbyt na evropském trhu a především vysokou míru nejistoty spojenou s americkou obchodní politikou.
Generální ředitel značky Breitling Georges Kern snížení amerického cla uvítal, zároveň však zdůraznil, že obor nadále usiluje o návrat k původnímu 2procentnímu dovoznímu poplatku. Připomněl také, že švýcarský hodinářský průmysl zaměstnává tisíce lidí v USA, zejména v oblasti oprav a maloobchodu, a nepředstavuje hrozbu pro domácí průmysl.
Podle analytiků zůstává švýcarský sektor luxusního zboží pod tlakem. Několik silných značek dokáže část problémů překrýt, ale celkové prostředí je stále mimořádně náročné a další vývoj bude záviset především na tom, zda Washington skutečně přistoupí ke snížení cel a kdy nové sazby vstoupí v platnost.
