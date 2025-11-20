Lukáš Kovanda: Dostupnost bydlení pro mladé se mimořádně zhoršuje, s tím padá i porodnost

Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda
Nová data Eurostatu nevypadají příliš dobře. Uvádějí, že se v Česku po roce 2022 začala mimořádně rychle zhoršovat dostupnost bydlení pro mladé lidi, a s tím klesá i porodnost. Přitom po roce 2013 se dostupnost bydlení převážně zlepšovala.

Po roce 2022 se v Česku historicky mimořádně zhoršila dostupnost bydlení pro mladé lidi. Přitom mezi lety 2013 až 2022 se převážně zlepšovala. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu (viz graf níže). 

Loni v Česku žilo hned 11,3 procenta mladých lidí ve věku od 15 do 29 v domácnostech, pro něž výdaje spjaté s bydlením představují nadměrný náklad. To znamená v domácnostech, které za bydlení dají 40 procent a více ze svého disponibilního příjmu (čili z peněz, které mají skutečně k dispozici, po uhrazení daní či odvodů).

Daný údaj 11,3 procenta patří k nejvyšším v EU a zároveň představuje nejvyšší takový údaj v ČR za posledních více než deset let. Mezi lety 2013 až 2022 se totiž dostupnost bydlení pro mladé v Česku převážně zlepšovala, případně zůstávala poměrně příznivá. Procento mladých, kteří bydlí v domácnostech s nadměrnými náklady na bydlení, kleslo mezi lety 2013 z 11,2 na 6,3 procenta roku 2019. V době covidové pandemie se dostupnost bydlení následně mírně zhoršila zejména kvůli souvisejícím restrikcím, zhoršení situace na trhu práce a snížení disponibilních příjmů mladých lidí.

Poté, zejména po roce 2022, však došlo ke zlomu, takže loni už byla dostupnost bydlení pro mladé takřka nejhorší v celé sledované historii. Hůře v posledních dvaceti letech bylo pouze v krizovém roce 2013, kdy se Česko potýkalo s recesí, a také roku 2008, kdy zase kulminoval růst cen nemovitostí v horečce předcházející světové finanční krizi a souvisejícímu splasknutí cen realit v ČR.

Roku 2019 bylo bydlení pro mladé v ČR vůbec nejdostupnější v celé historii sledování v podání Eurostatu od roku 2005. Až do roku 2022 zůstala dostupnost bydlení pro mladé relativně příznivá, dlouhodobě nadprůměrná, aby se ovšem poté poměrně dramaticky zhoršila. Tempo zhoršování dostupnosti bydlení v letech 2023 a 2024 je nejvýraznější minimálně za posledních dvacet let, tedy od zmíněného roku 2005.

Dramatické zhoršování dostupností bydlení po roce 2022 odráží obnovení výrazného růstu cen nemovitostí, a to přes poměrně neutěšený vývoj reálných hrubých mezd, které stále ani dnes nedosáhly dvé úrovně roku 2019.

Výrazné zhoršení dostupnosti bydlení pro mladé může být jedním z klíčových důvodů nebývale výrazně klesající porodnosti, kterou tuzemští statistici pozorují zejména právě po pandemii covidu.  

Další komentáře Lukáše Kovandy najdete zde

Aktualizováno

Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat

Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat
Profimedia
ČTK
ČTK

Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, musí internetovým médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, tedy 11,5 miliardy korun. Podle rozhodnutí obchodního soudu v Madridu se firma dopustila nekalých obchodních praktik a také porušení evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Proti rozhodnutí se Meta může odvolat.

Odškodnění má společnost zaplatit 87 vydavatelům a zpravodajským agenturám. Meta podle soudu využívala osobní údaje uživatelů sítí Instagram a Facebook pro takzvanou behaviorální reklamu. Ta spočívá ve zobrazování personalizovaných a cílených reklam na základě předchozího chování uživatele, historie prohlížení, vyhledávacích dotazů a podobně.

Nezákonným zpracováváním dat uživatelů Meta podle soudu získala významnou konkurenční výhodu na španělském trhu s on-line reklamou.

Žaloba podaná španělskými médii se zaměřila na změnu pravidel společnosti Meta pro zpracování osobních údajů, ke které došlo v květnu 2018 po vstupu GDPR v platnost. Společnost Meta přešla od souhlasu uživatelů s využitím osobních údajů k jeho nezbytnosti pro plnění smlouvy o využívání služby. Regulační orgány později tento postup označily za nedostatečný.

V srpnu 2023 se společnost Meta vrátila k souhlasu jako právnímu základu pro využívání údajů pro behaviorální reklamu. Soudce odhadl, že ve zmíněném pětiletém období Meta vydělala na reklamě nejméně 5,3 miliardy eur a celou částku podle něj získala v rozporu s GDPR.

Elon Musk
Aktualizováno

Muskova xAI získala od investorů 15 miliard dolarů, tvrdí CNBC. Miliardář to popřel

Money

Miliardář Elon Musk označil za nepravdivou zprávu zpravodajské televize CNBC, podle které jeho start-up zaměřený na umělou inteligenci xAI v rámci kola financování získal od investorů 15 miliard dolarů, tedy 311,7 miliardy korun. CNBC se odvolávala na informované zdroje a hodnota společnosti se podle ní měla zvýšit na 200 miliard dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Podobná žaloba je v současné době u soudu ve Francii, dodal Reuters. Před rokem pak Evropská komise uložila Metě pokutu 797,72 milionu eur, a to kvůli zneužití postavení na trhu on-line reklamy. Toho se firma dopustila tím, že svou službu Facebook Marketplace propojila se sociální sítí Facebook.

Problém podle komise tkví ve skutečnosti, že všichni uživatelé facebooku měli automaticky přístup ke službě Facebook Marketplace a jsou této službě pravidelně vystavováni, ať už o to stojí, nebo ne. Konkurenti služby Facebook Marketplace tak mohli být vyloučeni z trhu. Řízení proti firmě zahájila Evropská komise v červnu 2021, kdy se Meta ještě jmenovala Facebook. V prosinci 2022 společnost obdržela prohlášení o námitkách, na které odpověděla v červnu 2023.

Ve středu španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že výbor dolní komory parlamentu bude vyšetřovat společnost Meta kvůli možnému porušování soukromí uživatelů sítí Facebook a Instagram.

Meta ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 26 procent na 51,2 miliardy dolarů (přes jeden bilion korun). Čistý zisk ale firmě o 83 procent klesl a činil 2,7 miliardy dolarů, zejména kvůli mimořádným nákladům souvisejícím s americkým zákonem o daních a výdajích. Bez zahrnutí těchto nákladů společnost zisk zvýšila, a to na 18,6 miliardy dolarů.

Přichází lepší zprávy?

Minulý týden přinesl průmyslu první pozitivní náznak: Washington oznámil, že clo sníží na 15 procent. Konkrétní datum účinnosti ale zatím nebylo zveřejněno, a analytici proto neočekávají rychlé oživení. Podle Thomase Chauveta z Citigroup může výraznější obrat přijít teprve tehdy, až nižší sazba začne skutečně platit.

Naopak v Asii se situace začíná zlepšovat. Export švýcarských hodinek do Číny vzrostl v říjnu o 13 procent, růst hlásí i Hongkong a Singapur. Statistiky ukazují zvýšený zájem o cenově dostupnější modely, zatímco hodinky s cenovkou nad 3 tisíce franků, tedy lehce přes 78 tisíc korun, zaznamenaly sedmiprocentní propad. Přesto analytici upozorňují, že pozitivní signály z Číny či Blízkého východu zatím nedokážou kompenzovat slabý odbyt na evropském trhu a především vysokou míru nejistoty spojenou s americkou obchodní politikou.

Zlato

Generální ředitel značky Breitling Georges Kern snížení amerického cla uvítal, zároveň však zdůraznil, že obor nadále usiluje o návrat k původnímu 2procentnímu dovoznímu poplatku. Připomněl také, že švýcarský hodinářský průmysl zaměstnává tisíce lidí v USA, zejména v oblasti oprav a maloobchodu, a nepředstavuje hrozbu pro domácí průmysl.

Podle analytiků zůstává švýcarský sektor luxusního zboží pod tlakem. Několik silných značek dokáže část problémů překrýt, ale celkové prostředí je stále mimořádně náročné a další vývoj bude záviset především na tom, zda Washington skutečně přistoupí ke snížení cel a kdy nové sazby vstoupí v platnost.

