Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
ČTK
ČTK
ČTK

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílela a dostupné informace o jeho obsahu zmiňují především ústupky na její straně, včetně odevzdání části ukrajinského území Ruské federaci a výrazného omezejí jejích obranných schopností.

Lipavský podle svých slov bere podobné návrhy velmi vážně. „Byť jsou informace (o plánu) kusé a ne příliš potvrzené, tak je to opět takový mnichovský scénář. Předtím jsem opakovaně varoval a vždycky předtím budu varovat,“ uvedl český ministr.

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se dnes budou zabývat zejména ruskou agresí na Ukrajině a situací na Blízkém východě, ale i v Súdánu. V souvislosti s Ukrajinou budou diskutovat o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračují rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump

Finanční podpora Ukrajiny

Velkým tématem posledních dní je i další finanční podpora pro Ukrajinu. Na stole jsou podle Evropské komise tři možnosti, z nichž jednou je takzvaná reparační půjčka Kyjevu. Očekává se, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout na summitu EU v prosinci. „My konstruktivně podporujeme všechny varianty včetně využití zmrazených aktiv. Nicméně je potřeba na tom najít shodu,“ řekl dnes Lipavský.

Evropská komise již před časem představila plán, který podle ní umožní využít až 185 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv v Evropě k financování takzvané reparační půjčky Ukrajině, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v projevu před europoslanci uvedla, že členské státy mají tři způsoby, jak mohou Ukrajinu finančně podpořit. „Možnost číslo jedna je využít manévrovací prostor v rozpočtu a získat peníze na kapitálových trzích. Možnost číslo dva je mezivládní dohoda, podle které si členské státy samy získají potřebný kapitál. Možnost číslo tři je reparační půjčka založena na imobilizovaných ruských aktivech,“ uvedla.

Colt CZ upevňuje pozici na evropských trzích. Munice kompenzuje slabší prodeje zbraní

Colt CZ
ČTK
ČTK
ČTK

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní tři čtvrtletí výnosy 16,071 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 7,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za devět měsíců roku 1,327 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 87,3 procenta.

Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině za tři kvartály meziročně vzrostly o 94,2 procenta zhruba na 7,7 miliardy korun. Holdingu naopak za tři čtvrtletí meziročně klesly o 24 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 8,4 miliardy korun.

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné ziskovosti. Ukazatel EBITDA za prvních devět měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 52,5 procenta téměř na 3,424 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

„S výsledky dosaženými v prvních devíti měsících roku jsme spokojeni, zaznamenali jsme růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Těší nás zejména zlepšení celkových marží díky silné profitabilitě segmentu munice a pokračující růst na klíčových trzích, zejména v Evropě. Nepříznivý vývoj na americkém trhu dopadl nejen na naši společnost, ale i na naše konkurenty, nicméně věříme, že opatření přijatá během roku nám pomohou naši tržní pozici postupně zlepšovat,“ uvedl generální ředitel Colt CZ Group Radek Musil.

Holding prodal méně zbraní

Za tři kvartály Colt CZ prodal 415 146 zbraní, meziročně o 10,4 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. V prodeji krátkých zbraní si holding vedl lépe než v případě prodeje dlouhých zbraní, a to především u výrobků značky CZ. Prodeje výrobků značky Colt meziročně klesaly z důvodu oslabení amerického komerčního trhu.

Na celkových výnosech Colt CZ za tři čtvrtletí se z 33,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 35,9 procenta, v ČR dosáhly 13,2 procenta. Podíl Kanady byl 6,9 procenta, Asie 6,5 procenta, Latinské Ameriky 2,6 procenta a Afriky 1,1 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina od letošního ledna do září uvolnila 586 milionů korun, meziročně o 10,6 procenta méně. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 23 až 24,5 miliardy korun.

V září uzavřely Česká zbrojovka, která je součástí holdingu, a ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Na základě smlouvy bude armáda pokračovat v nakupování pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Dodávky budou zahrnovat i rozsáhlé příslušenství. V srpnu podepsala dceřiná společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR.

K 7. listopadu vydal holding 600 tisíc dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10 tisíc korun a celkové jmenovité hodnotě emise šest miliard korun. Dluhopisy nesou pevný roční úrokový výnos 6,1 procenta vyplácený pololetně zpětně.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Na jihu Čech se srazily dva vlaky, zraněných jsou desítky

Vlak InterPanter Českých drah
ČTK
ČTK
ČTK

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Provoz na trati se zastavil. Asi čtyři desítky lidí utrpěly zranění. Českobudějovická nemocnice přijala pět těžce zraněných, uvedla mluvčí nemocnice Iva Nováková. Podle ní jde o konečný počet těžce zraněných z této havárie.

Provoz se podle webu Českých drah zastavil kolem 06:20. Zasahují složky integrovaného záchranného systému, uvedl dopravce, který také zajišťuje náhradní autobusovou dopravu.

K nehodě vyrazilo sedm posádek záchranářů a také jejich vrtulník. „Podle prvních informací jsou n a místě dva těžce zranění a přibližně 40 lehce zraněných. Informace budeme upřesňovat, jakmile to situace dovolí,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková.

Příčina srážky zatím není známá. Cestující ze souprav evakuují složky integrovaného záchranného systému. Srazil se rychlík na trase České Budějovice - Plzeň a osobní vlak regionální dopravy.

