Památkáři žalují Trumpa kvůli Bílému domu, chtějí zastavit stavební práce

Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.
Trump nechal v říjnu zbořit východní křídlo Bílého domu, aby na jeho místě mohl vyrůst taneční sál. Média tehdy uváděla, že novostavba, která pojme asi 900 lidí, rozlohou o více než polovinu předčí hlavní budovu. Prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce, což v současnosti v případě potřeby řeší například velkokapacitními stany. Stěžoval si také na to, že hostům moknou nohy, když se akce z kapacitních důvodů musí konat venku a zrovna prší.
Soukromá organizace National Trust for Historic Preservation požaduje u federálního okresního soudu, aby zastavil Trumpův projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, dokud neproběhnou komplexní projektová hodnocení, posouzení vlivu na životní prostředí, veřejné připomínky a schválení Kongresem.
Trumpův projekt vyvolal kritiku mezi odborníky na památkovou péči, architekty i prezidentovými politickými odpůrci, ale žaloba představuje dosud nejkonkrétnější příklad snahy změnit nebo zastavit Trumpův plán velkolepé přístavby.
„Žádný prezident nemá podle zákona pravomoc demolovat části Bílého domu bez jakéhokoli přezkoumání — ani prezident Trump, ani prezident Biden, ani nikdo jiný,“ uvádí žaloba. „A žádný prezident nemá zákonnou pravomoc postavit na veřejném pozemku taneční sál, aniž by veřejnost měla možnost se k tomu vyjádřit,“ dodává.
Trump zvažuje vyslání Rubia na evropská jednání s Ukrajinou
Spojené státy stále zvažují, zda vyšlou svého zástupce na sobotní jednání o Ukrajině, které se očekává v Paříži. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Server Axios napsal, že schůzka se uskuteční na úrovni poradců pro národní bezpečnost z Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Zda se jednání zúčastní americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, podle serveru není v tuto chvíli jasné.
Žaloba navíc žádá soud, aby rozhodl, že Trump urychlením realizace projektu porušil několik ustanovení zákona o správních postupech a zákona o národní environmentální politice, a zároveň překročil svou ústavní pravomoc tím, že záležitost nekonzultoval se zákonodárci. Veškeré stavební práce by se podle žaloby měly zastavit, dokud nebude přezkum dokončen.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bezprostředně nereagovala na dotazy agentury AP ohledně žaloby a projektu, včetně toho, zda měl prezident v úmyslu věc probrat s Kongresem.
Republikán Trump zdůrazňuje, že projekt financuje ze soukromých prostředků, včetně svých vlastních. Stále ale podle AP jde o projekt americké vlády, na který se zřejmě vztahují federální zákony a ustanovení. Očekává se, že Bílý dům předloží plány Trumpova tanečního sálu federální plánovací komisi ještě do konce roku, tedy přibližně tři měsíce po zahájení stavebních prací, píše agentura.
Související
Trump se chystá zažalovat BBC, na odškodném chce až pět miliard dolarů
Zákon, který naštvává americké technologické mediální platformy, od této středy platí v Austrálii. Jde o přísný zákaz používání sociálních sítí lidmi mladšími než 16 let. Podobné zákazy sice ve světě také existují, ale v menší míře a mírnější podobě. O jejich rozšíření se dále diskutuje – a to i v Evropě. Odborníci se neshodnou na tom, jestli to opravdu má smysl, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.
Mladí Australané v tomto týdnu ztratili právo mít účet na klasických sociálních sítích, jako jsou Instagram, TikTok, Youtube, Snapchat nebo třeba Facebook (pokud tedy někdo mladý Facebook ještě používá). Oficiálně neexistují výjimky, nepomůže svolení rodičů, kteří by tuto aktivitu svým mladším dětem povolili. A dodržování se prý bude opravdu hlídat.
Žijeme dnes v jakési emokracii, vládě emocí. Politická komunikace jede tak zběsile rychle, že se všechno převalí, okamžitě je překryto novou informací, emocí, zapomnění je téměř okamžité, zůstane jen krátký vjem. Místo věcné debaty jen výbušný status. Politici se tomu přizpůsobují, protože musejí, a mnozí z nich se v tom našli. Stávají se z nich jen influenceři s asistenty pro tvorbu stories a reels.
Ve světě přibývá mezi politiky diskusí o tom, že přístup dětí do virtuálního prostoru by se měl omezit na podobné úrovni jako v Austrálii.
Evropské země už obvykle používají nebo se chystají zavést obdobná pravidla, jaká platí v ČR. K jejich přísnější podobě koncem listopadu vyzval Evropský parlament. Navrhl zákaz přístupu k sociálním médiím pro osoby mladší 16 let. Rezoluce schválená velkou většinou europoslanců je v tuto chvíli jen doporučením členským státům, není právně závazná. V Česku by se tím posunul současný vyhlášený věkový limit ještě o rok výš.
Ve světě australský příklad inspiroval třeba Malajsii, která zakáže lidem do 16 let sociální média od příštího roku: Nový Zéland totéž zatím zvažuje. Podobně postupuje nejlidnatější stát světa, Indie. Oproti tomu třeba Jižní Korea sice neomezuje svými zákony přístup dětí k sociálním médiím, ale od příštího března zakáže používání mobilů ve školách, podobně jako to teď udělala Francie.
Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat
Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, musí internetovým médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, tedy 11,5 miliardy korun. Podle rozhodnutí obchodního soudu v Madridu se firma dopustila nekalých obchodních praktik a také porušení evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Proti rozhodnutí se Meta může odvolat.
Trumpovi se omezování nelíbí, „jeho“ státy je stejně zavádějí
Zcela opačný přístup zaujímají na federální úrovni Spojené státy. Tamní odpor vůči omezením sociálních médií je extrémně hlasitý a samozřejmě významný. Americké mediální a technologické společnosti naléhají na prezidenta Donalda Trumpa, aby Austrálii kvůli její legislativě „pokáral“. Argumentují, že americké společnosti jsou nespravedlivě omezovány, dostávají nové povinnosti, a svoboda projevu občanů je tak ohrožena.
Trump již dříve prohlásil, že se postaví proti jakékoli zemi, která zaútočí na technologické firmy z USA. Austrálie se zatím tváří, že tlaku odolá.
V jednotlivých amerických státech však už v posledních zhruba dvou letech existují různá omezení přístupu dětí k internetu. Nejpřísnější jsou na Floridě, která po právní bitvě povoluje účty na sociálních sítích dětem od 16 let, případně od 15 let při souhlasu rodičů (je to tedy přísnější než v Česku).
Trump prozradil jména investorů, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok
Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance, budou mimo jiné mediální magnáti Lachlan a Rupert Murdochovi nebo Michael Dell, který je zakladatelem technologické společnosti Dell. Televizní stanici Fox News to řekl americký prezident Donald Trump.
Do dosavadní situace občas zasahují různé „tvůrčí“ iniciativy s nevynutitelnými nápady. Třeba ve Francii zvažují zákaz používání platforem od deseti večer do osmi hodin ráno pro mládež až do 18 let.
Starosta sedmdesátitisícového japonského města Tojoake usoudil, že dospělí by měli jít příkladem, a prosadil městskou vyhlášku, která nařizuje nejen dětem, ale všem obyvatelům, aby mobily, počítače i hrací konzoly používali doma nejvýše dvě hodiny denně. Úřad však rovnou sdělil, že nedodržování nebude stíhat. Jde tedy vlastně jen o jakousi platonickou výzvu k obyvatelům.
A zdá se docela pravděpodobné, že i australský zákon, který nemá být pouze proklamací, tak nakonec stejně skončí.
Když rozum zůstává šokovaně zírat. Proti dezinformacím z útrob AI jsou firmy takřka bezmocné
Působivá pomluva, vyvinutá pomocí umělé inteligence a šířená po sociálních sítích, může zasahovat do velké politiky, což už víme. Ale dokáže těžce poškodit i malou firmu. Jak se jí bránit? Špatná zpráva: těžko.
Hlavní odpovědnost za dodržování australského zákona neleží na dětech a jejich rodičích, nýbrž na technologických společnostech. Ty by měly nějakým způsobem věk ověřit. Třeba tím, že se uživatelé vyfotí a pošlou při přihlášení „selfíčko“. Program podle fotky vyhodnotí jejich stáří. Jenže strojové určení věku podle fotky nefunguje stoprocentně. Jinou možností je vyfocení identifikačního dokladu s uvedeným datem narození. Anebo potvrzení registrace přes internetové bankovnictví.
Chce ale opravdu každý uživatel sociální sítě odevzdávat jejímu provozovateli, tedy kamsi do černé díry, své osobní údaje nebo fotku dobře zachycující jeho biometrické znaky?
Některé možnosti švindlování při registraci jsou už známé. Třeba fotografie (případně video) přihlašujícího se uživatele se dá nahradit fotkou (videem) někoho staršího. Jako nejšikovnější způsob obcházení zákazu se zatím jeví využití virtuální privátní sítě (VPN). To dnes počítačově zdatnější dítě dokáže a těm ostatním to jistě někdo poradí. Pak je možné registrovat se z počítačové IP adresy odpovídající cizí zemi, v níž zákaz neplatí.
Další obcházení australských předpisů se určitě ještě objeví. Vždyť děti a mladiství si na sociální sítě zvykli a nebudou se jich chtít vzdát jen proto, že jim je úřady zakážou.
Technicky je možné odhalit podvody s věkem i lokalizací uživatelů a australské úřady se tváří, že na to budou tlačit. Ale provozovatelé sociálních médií s omezováním nikdy moc nespěchali, protože je to stojí námahu, peníze a připravuje je to o uživatele, jimž se dají zobrazovat placené reklamy.
Měli mít všechno, namísto toho trpí. Proč jsou dnešní dvacátníci zoufalejší než jejich rodiče
Mladí lidé přestávají být šťastní a psychicky spokojení, naznačuje nová studie, která se zabývala spokojeností obyvatel s jejich životem ve 44 zemích světa. Právě zástupci této generace totiž nejčastěji ve výzkumech sdělovali, že je trápí pocity zoufalství, neštěstí či špatné duševní pohody. Proč tomu tak je? Odpověď je strašidelná: nevíme.
Australské úřady argumentují – podobně jako jiní kritici ve světě – tím, že používání sociálních sítí vytváří nezdravou závislost. Jejich obsah a sledování na úkor spánku může narušovat celkovou schopnost soustředění a také rozrušit nebo rovnou poškodit psychiku dětí, což vede k vyššímu počtu duševních poruch. Dále bývají sociální sítě obviňovány z umožnění kyberšikany dětí a jejich vystavení sexuálním predátorům. K tomu se přidává rozdmýchávání umělé polarizace a radikalizace společnosti.
Nic z toho se nedá popřít. Koneckonců tohle všechno platí i pro dospělé uživatele sociálních sítí a zatím s tím nikdo nic nenadělal. Zákaz přístupu k sociálním médiím by tedy údajně měl aspoň děti před těmito hrozbami ochránit.
Naopak obhájci sociálních sítí sice uznávají, že rizika pro děti existují (jako téměř u každé činnosti), ale soudí, že výhody převažují.
Například David Šmahel, vystudovaný informatik a správce počítačových sítí, později vystudovaný psycholog a nyní profesor a prorektor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, dokazuje, že sociální sítě jsou dnes velmi významné pro komunikaci a rozvíjení vztahů mezi mladými a pro jejich poznávání světa. Podle svých výzkumů v ČR je hodnotí jako méně nebezpečné, než se o nich říká. A jejich rizika podle něj dokážou snížit rady a pomoc rodičů a učitelů.
Možná právě velký experiment v Austrálii ukáže, jestli má regulace sociálních sítí smysl a přinese něco dobrého. Možná však spíše zjistíme, že stejně už není možná. Ať už je to dobře, nebo špatně.
Související
Jde zakázat dětem přístup na sociální sítě? Francie to zkusí
Zájem o koupi elektromobilu za poslední rok celosvětově výrazně klesl, naopak vozy se spalovacími motory si znovu získávají spotřebitele. Podíl zákazníků, kteří v příštích dvou letech plánují nákup vozu se spalovacím motorem, se totiž za poslední rok zvýšil o 13 procentních bodů na 50 procent. Naopak preference aut na baterie se snížila o deset procentních bodů na 14 procent a preference hybridů klesla o pět procentních bodů na 16 procent. Vyplývá to z globálního průzkumu poradenské firmy EY, o kterém dnes informovala.
Celkem 51 procent potenciálních kupců elektromobilů sice své plány podle průzkumu, kterého se letos v říjnu zúčastnilo 21.000 respondentů ze 32 zemí světa včetně Česka, nemění, ale 36 procent je přehodnocuje nebo odkládá kvůli geopolitickému vývoji.
"Zatímco v minulých letech jsme viděli jasný trend růstu obliby automobilů s alternativními pohony, letošní rok tento vývoj nepotvrzuje. Spotřebitelé vidí budoucnost opět i ve spalovacích motorech, což může podpořit snahu většiny tradičních automobilek o udržení různorodější nabídky na trhu do budoucna," uvedl partner EY ČR pro automobilový sektor Zdeněk Dušek.
Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Zároveň, při pohledu na evropský kontinent, vnímáme i v Bruselu náznaky pragmatičtější, méně ideologické debaty o regulacích. Jejich tvůrci jsou ochotni více naslouchat trhu, aby hledal správná řešení pro různé skupiny zákazníků, dodal.
Podle médií šéf Evropské lidové strany Manfred Weber řekl, že Evropská komise příští týden v úterý předloží návrh změn, které zruší plán na zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. "Evropská komise předloží jasný návrh na zrušení zákazu spalovacích motorů," uvedl na tiskové konferenci v německém Heidelbergu. EPP je největší frakcí v Evropském parlamentu.
Zájem roste
Podle průzkumu EY regionálně zájem o vozy se spalovacím motorem vzrostl o 12 procentních bodů v Americe, o 11 bodů v Evropě a o deset bodů v Asii a Tichomoří. Zároveň ve všech hlavních regionech klesl zájem o elektromobily. "Na tento vývoj mají vliv změny v politice, například zrušení federálních daňových úlev na elektromobily v USA, úpravy emisních cílů, konec pobídek pro fyzické osoby nebo i změny v cenách energií i pohonných hmot. Automobilky zároveň opět posilují své portfolio aut se spalovacími motory a nabídku hybridů,“ dodal Dušek.
"Zákazníci zvažují nejen cenu, ale i související s lužby, jako je například síť dobíjecích stanic nebo servis vozů. Zajímají se i o dlouhodobou perspektivu dané technologie, tedy například, jaká je budoucnost podpory alternativních pohonů nebo dostupnost a cena různých druhů paliv,“ doplnil expert EY na automobilový sektor Petr Knap.
Agentura DPA už ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje zase uvedla, že EK hodlá doporučit povolení registrací automobilů se spalovacím motorem i po roce 2035. Podle některých zdrojů z Bruselu by se zákaz v případě hybridních vozů se spalovacím motorem mohl posunout na rok 2040.
Budoucnost bydlení, nebo korporátní kontrola? Musk v Texasu staví vlastní města
Elon Musk v posledních letech netvoří jen automobily nebo rakety, ale buduje také celé obytné komunity. Lokality Snailbrook poblíž města Austin a Starbase na jihu Texasu fungují jako příklady moderních sídlišť spjatých s jeho firmami. Zatímco Snailbrook je spíše rozpracované sídlo pro zaměstnance, Starbase se v roce 2025 oficiálně stalo městem. Obě lokality ilustrují ambice i problémy spojené s Muskovým stylem expanze.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Autopůjčovna Hertz prodá 20 tisíc elektroaut a investuje do vozů se spalovacím motorem