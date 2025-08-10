Evropa se chystá na schůzku Putina s Trumpem. Kallasová svolává ministry zahraničí
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.
V pátek bude Trump jednat s Putinem o možnosti ukončit válku na Ukrajině. Trump zmínil, že dohoda si zřejmě vyžádá výměnu území. To znepokojilo Ukrajinu i její evropské spojence, kteří zatím nejsou pozvaní na summit na Aljašce. Podle prohlášení lídrů evropských států je nutné nejdříve zajistit příměří.
O situaci by měli jednat v pondělí ministři zahraničí EU. „Jakákoliv dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnout Ukrajinu a EU, protože se týká bezpečnosti Ukrajiny a celé Evropy,“ uvedla Kallasová. Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již řekl, že dohodu o válce na Ukrajině nelze uzavřít bez Kyjeva.
V sobotu o nových snahách amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině jednali poradci pro národní bezpečnost některých evropských zemí s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym a americkým viceprezidentem J.D. Vancem.
Kallasová také uvedla, že ministři budou jednat i o situaci v Pásmu Gazy.
Varianty budoucího vývoje války sestavila stanice CNN. Ani jedna přitom není pro Ukrajinu příznivá. Otázkou je, zda bude k jednání přizván i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten již v reakci na oznámení schůzky uvedl, že jakékoliv řešení konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru.
Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje.
