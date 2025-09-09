Bitcoinová kauza je uzavřená kapitola, uvedla Decroix

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné schůze Sněmovny vyzdvihla dohody o narovnání s kupci kryptoměny pochybného původu, kterou ministerstvu ještě pod vedením Pavla Blažka daroval nyní obviněný Tomáš Jiřikovský. Úplnost vysvětlování aféry pak před poslanci zpochybnili Piráti Olga Richterová a Jakub Michálek.
„Já věřím, že dnes je bitcoinová kauza uzavřenou kapitolou,“ prohlásila Decroix. „Na této kauze nic nebylo zameteno pod koberec,“ zdůraznila. Ministryně ale také uvedla, že role ministerstva ve vysvětlování a vyšetřování aféry byla velmi omezená. „Aby veřejnost dostala odpovědi na otázky, na které čeká, musíme nechat v klidu pracovat orgány činné v trestním řízení,“ poznamenala.
Piráti chtějí vysvětlení
Richterová označila vysvětlení Decroix za zoufale nedostatečné, klíčové záležitosti podle pirátské místopředsedkyně Sněmovny zodpovězeny nebyly. Je šance nemlžit o bitcoinové kauze a mluvit o skutečném dopadu na členy vlády včetně ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), uvedla. Rovněž Michálek řekl, že kolem aféry zůstala velká bílá místa. „Snahou bylo rozředit to takovým způsobem, aby se v tom voliči nevyznali,“ míní. Šlo podle něho o to zamotat kauzu tak, aby se nemluvilo o odpovědnosti konkrétních lidí, a to včetně Stanjury.
Pokud by stát neuzavřel dohody o narovnání s kupci části bitcoinů, stát by to podle Decroix poškodilo. Stát by podle ní čelil riziku nákladných a vleklých soudních sporů, po celou dobu by podle ní mohly běžet úroky. Stát podle ministryně není schopen zaručit, že by v těchto soudních řízeních uspěl. Dohody s kupci, byť získají kurzový rozdíl až 50 milionů korun, podle Decroix stát nepoškozují. „Stát nevyplatil žádnou škodu, naopak stát zabránil vzniku této škody,“ zdůraznila.
Richterová ale poukazovala na to, že nejméně čtyři miliony korun půjdou podle ní na právní náklady a stát vyplatí hlavním skupinám kupců s ohledem na kurzový rozdíl více peněz, než kolik od nich obdržel. „S právními náklady se to klidně vyšplhá k 55 milionům jenom čistě v těchto finančních závazcích,“ podotkla.
Blažek na ministerskou pozici v květnu kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval, pozastavil své členství v ODS a neobhajuje poslanecký mandát. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. Decroix uvedla, že existují dva možné scénáře dalšího vývoje. Pokud se prokáže, že kryptoměna pochází z trestné činnosti, bude podle ní zabavena a propadne do státního rozpočtu. V případě, že se podezření nepotvrdí, bitcoiny se podle ní stanou součástí rozpočtu ministerstva spravedlnosti. „Ani v jedné variantně nedochází ke škodě,“ dodala.
Čeští důchodci rozhodně nepatří k těm nejchudším ve společnosti. Stále více z nich pravidelně cestuje, a to i na drahé zájezdy do luxusních exotických destinací. Cestující senioři se tak pro cestovní kanceláře stávají stále významnější skupinou klientů. Slevy zatím pro ně ale všude nemají. Přečtěte si, kde vám v seniorském věku nabídnou speciální slevový program, kdo je u nás nejstarší cestovatel a kam míří turisté v seniorském věku nejčastěji.
Paní Božena je ve svých 97 letech nejstarší klientkou CK Blue Style. Po devadesátých narozeninách s nimi vycestovala už dvakrát a po každé do Bulharska. V Čedoku je nejstaršímu cestujícímu seniorovi 96 let, v Invii 95 a v Travel Family 91 let. Co bylo dříve nemyslitelné je dnes běžné a s cestovními kancelářemi cestují čím dál starší klienti. Ostatně není divu, protože podle údajů Českého statistického úřadu tvoří lidé nad 65 let už téměř čtvrtinu obyvatelstva a jejich podíl v budoucnu nepochybně dále podle expertů z cestovních kanceláří poroste.
Podle jejích dat je už každý pátý turista cestovních kanceláří v Česku v seniorském věku nad 65 let. V evropském srovnání jsou pak čeští důchodci s 20,6 procenty na pátém místě za Švédskem, Nizozemím, Francií a Dánskem v podílu turistů v populaci. Za námi je s 19,4 procenty například i Německo, které je proslulé cestujícími důchodci, kteří si zvlášť oblíbili mimo jiné české lázně. Celkový průměr Evropské Unie je podle Eurostatu nyní 17,8 procenta.
Většina českých seniorů cestuje podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové ve dvojicích. Oblíbené jsou podle ní i skupinové poznávací zájezdy, kde senioři oceňují společnost, organizaci i pohodlí. Samostatně se ale senioři na cesty s cestovními kancelářemi vydávají podle šéfky Travel Family Martiny Bláhové jen výjimečně.
Pokud už jedou senioři na rekreaci v páru, vyhledávají podle Jana Bezdíka z DER Touristik CZ, která zahrnuje cestovní kancelář EXIM tours, Fischer, NEV-Dama a eTravel spíš klidnější místa nebo přímo hotely jen pro dospělé takzvané „adults only“ hotely, protože více vyhovují jejich požadavkům na ideální dovolenou. „Velmi často pak nemají ani problém si připlatit, aby si zájezd a veškeré služby hotelu opravdu užili. A řada těchto klientů pak dovolenou tráví i aktivněji než rodiny s dětmi, a to hlavně v tom ohledu, že vyrážejí na výlety, půjčují si auta a chtějí danou destinaci opravdu poznat,“ shrnuje Bezdík.
Senioři ale necestují jen na zájezdy ve své věkové skupině. Často vyráží na dovolenou i s vnoučaty nebo s celou rodinou v rámci takzvaných multigeneračních dovolených, kdy na dovolenou letí s dětmi kromě rodičů ještě i alespoň jeden z prarodičů. A že se tyto segmenty neustále zvyšují, potvrzuje například mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová. „Podíl seniorů mezi klienty CK Blue Style stoupl mezi rokem 2019 a 2025 o 33,6 procenta. A rostl také podíl v multigeneračních dovolených. V těchto dvou segmentech stoupl podíl o rovných 22 procent,“ konstatuje Fischerová a dodává, že pro jejich cestovní kancelář představují cestující senioři třetí nejpočetnější segment klientely a to 18 procent ze všech klientů. Tento podíl nejvíce zvyšují podle ní právě společné dovolené s vnoučaty a dalšími generacemi.
Narůstající podíl cestujících seniorů evidují i další cestovní kanceláře. Jen u cestovní kanceláře Čedok v letošní letní sezóně tvořili lidé nad 65 let zhruba 16 procent, v Travel Family pak asi 20 procent ze všech cestovatelů.
Oblíbené destinace seniorů
Zvyšující se počet cestujících starších ročníků je podle Petra Šatného, šéfa marketingu cestovní kanceláře Alexandria, způsoben ovšem nejen stárnutím společnosti, ale především změnou životního stylu. „Dříve se tradovalo, že jsou doménou seniorů především posezónní termíny, dnes to ale již dávno neplatí a nelze jednoznačně říci, že by se preference dříve narozených lišily nějak extra výrazně od mladších ročníků,“ konstatuje Šatný a dodává, že spousta osob seniorského věku tak na dovolenou vyráží nejen mimo sezonu, ale i během července a srpna. Podle něj tak jde spíše o klišé, když se tvrdí, že senioři cestují hlavně mimo sezonu, kdy nejsou taková vedra.
„Když se podívám na věkové rozlišení zákazníků, tak se mimo sezonu od prázdnin zas až tak moc neliší. Stejně tak již neplatí, že senioři se při nákupu zájezdu zajímají o dostupnost lékařské péče víc než mladší lidé, snad jen co se týče pojištění, jsou v tomto zodpovědnější a bez cestovního pojištění jich vyráží jen opravdu minimum,“ zdůrazňuje Šatný.
Podle Martiny Bláhové z Travel Family se nicméně dá vysledovat i trend z hlediska destinací, které si senioři pro své cesty vybírají. „Čeští senioři nejčastěji volí tradiční a oblíbené lokality u moře, zejména Chorvatsko, Řecko a Turecko, ale také například maďarské či slovenské termální lázně. Oblíbené jsou také poznávací zájezdy po Evropě, například do Vídně, Říma nebo Paříže,“ konstatuje Bláhová. V Invii mají senioři tradičně největší zájem o řecké ostrovy, Turecko a Egypt, přičemž preferují cesty mimo hlavní sezónu, a to nejčastěji v červnu nebo září. „U části klientů sledujeme i rostoucí zájem o exotiku, zejména Spojené arabské emiráty,“ poznamenává Ekrt Jirušková.
Navzdory tomu, že Čedok nemá podle informací na call centru žádné speciální slevy pro lidi v seniorském věku, roste každým rokem počet cestujících důchodců i u této cestovní kanceláře. Podle mluvčí Kláry Divíškové pak vzhledem k časové flexibilitě vyhledávají tito klienti u nich i termíny mimo hlavní prázdniny, tedy například už v květnu, červnu nebo potom na podzim. U letních dovolených u moře, kam cestují senioři nejčastěji s vnoučaty, pak rezervují nejčastěji termíny na začátku nebo na konci sezóny, kdy panuje v destinacích příjemnější počasí bez extrémních teplot, jsou vhodnější podmínky pro výlety a zároveň jsou i nižší ceny. Každým rokem se ale podle Divíškové zvyšuje počet seniorů, kteří létají za exotikou.
„Za poslední čtyři sezony přímých letů do exotiky vidíme, že tento typ cestování přilákal právě i starší cestovatele. Mohou cestovat bez mezipřistání do vzdálených destinací, na místě mají k dispozici česky hovořícího delegáta, takže se díky servisu cestovní kanceláře nemusí obávat ani jazykové bariéry a dalších případných komplikací spojených s cestováním. Tito klienti také oceňují výlety v češtině s průvodci a také to, že mohou objevit nové země a lokality, kam se dříve létalo třeba složitěji a výrazně dráž. Z exotiky vede Zanzibar, Thajsko nebo Dominikánská republika,“ popisuje Divíšková a doplňuje, že zájem mezi seniory je však i o prodloužené víkendy, kde vítězí jednoznačně Egypt s plavbou po Nilu, dále pak týdenní program v Turecku, na Madeiře nebo i prodloužené víkendy po Francii, Itálii, Velké Británii, Portugalsku či vlakové zájezdy do Švýcarska. V poslední době jsou však populární i poznávací zájezdy do tak vzdálených destinací jako je Jižní Korea, Čína nebo Island.
Jaké speciální slevové programy pro seniory můžete například najít u cestovních kanceláří:
Alexandria – program Senior 55PLUS
CK Blue Style – speciální sleva 55+ ve výši 500 Kč nad 55 let mimo hlavní sezónu
Kavárna Stará škola poblíž pražského Anděla je svého druhu unikát. Obsluhují zde výlučně seniorky a senioři. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Elpida a Ambiente Tomáše Karpíška. „Firma pochopila, že to, co děláme, má smysl a dokáže to velmi lidsky komunikovat mezi své další zaměstnance,“ říká o Staré škole Jiří Hrabě z Elpidy. Projekt Stará škola je dalším kandidátem na letošní ocenění Good Company Circle, které oceňují spolupráce mezi neziskovým a byznysovým sektorem. Ceny budou předány 14. října v pražské Spirále.
Starobní důchod se od ledna zvedne v průměru o 358 korun. Činit tak bude průměrně asi 21 080 korun. Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí dostanou přidáno 260 korun. K tomu jim ještě vzroste zásluhový díl penze o 0,6 procenta. Pětisetkorunový bonus za vychované dítě se navýší o tři koruny. O 0,6 procenta se upraví také důchodové příplatky pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Nařízení o navýšení schválila dnes vláda. Oznámilo to ministerstvo práce. Na valorizaci bude podle údajů resortu příští rok potřeba asi 12,3 miliardy korun.
Podle nejnovějších dat OECD za rok 2022 se míra příjmové chudoby důchodců v České republice držela na úrovni pouhých 7,6 procenta. Což je ve srovnání s jinými zeměmi málo. Důchodci se v Česku mají dobře. Se sdělením přišli finanční experti ze společnosti Portu.
Populistická vlna došla až do obvykle klidného a stabilního Osla. Vládní Strana práce i přesto patrně zůstane u moci i další čtyři roky. Nemusela přitom ustupovat doprava, levicový blok vyhrál, i když bránil sociální stát i daň z bohatství.
Norské parlamentní volby vyhrála vládní Strana práce Jonase Gahra Støreho, který od roku 2021 vede menšinový kabinet. Červeno-zelený levicový blok získal těsnou většinu 89 hlasů, přičemž k k většině je potřeba 85.
Ani této bohaté skandinávské zemi se ovšem nevyhnula „magafikace“ politiky, tedy raketový nástup populistické pravice. Té se daří zvláště mezi mladými muži. Pokroková strana skončila druhá, přičemž odsunula z pozice nejsilnější opoziční strany konzervativce z Høyre, které vede někdejší dlouholetá premiérka Erna Solbergová. Modrý pravicový blok získal v novém složení Stortingu 80 křesel.
Volby se konaly uprostřed geopolitických krizí, takže se mluvilo o Ukrajině, Rusku a mezinárodní politice. Diskuse se vedly i o životních nákladech. Jedním z často skloňovaných témat v kampani byla daň z bohatství, kterou na nejmovitější občany Norsko uvaluje jako jedna ze tří zemí Evropy - vedle Španělska a Švýcarska.
V Norsku to přitom není žádný progresivní výmysl poslední doby, do tamějšího daňového mixu patří už od roku 1892. Pro bohaté to však není nijak zvlášť drakonická položka. Vypočítává se jako 1,1 procenta z aktiv a podílů nad 1,76 milionů norských korun (kolem tří a půl milionu korun), přičemž se dají aplikovat různé výjimky zahrnující dluhy a nemovitosti. Do státního rozpočtu daň přinese 34 miliard norských korun, což není zas tak velké terno, ale zároveň to není zanedbatelný příjem.
Více než staletá daň z bohatství nikdy nebyla relevantním volebním tématem, do hledáčku politických stran se dostala až nyní. Populisté z Pokrokové strany by ji rádi zrušili. „Peníze zaplacené na dani z bohatství mohly být použity na vytváření podniků, nových pracovních míst a více inovací,“ uvedla šéfka strany Sylvie Listhaugová.
Umírnění konzervativci z Høyre by ji „jen“ osekali. Po jejich změnách by ale daňový výnos výrazně klesl. Paradoxní je, že někteří miliardáři by dle jejich návrhů nemuseli platit žádné daně. Například dědic velkého podniku SalMar Gustav Magnar Witzøe do státního rozpočtu odvádí stovky milionů korun. Nevykazuje však žádné osobní příjmy, a tak je daň z majetku jedinou platbou do společného banku.
Vládnoucí Strana práce pochopitelně těmto snahám v kampani oponovala – a to i proto, že její konkurenti nevysvětlovali, čím by výpadek ve veřejných financích nahradili. Ministr financí Jens Stoltenberg (jehož návrat do domácí politik značně zlepšil preference socialistů) nicméně přislíbil, že po případných vyhraných volbách nechá jeho strana přezkoumat daňový systém skupinou složenou ze zástupců vládních i opozičních stran.
O dani se psalo i v zahraničních médiích před nedávnem. Po zrušení některých výjimek se totiž rozhodla část movitých Norů zemi „finančně“ opustit – a to včetně jednoho z nejbohatších lidí v zemi Kjella Inge Røkkeho. Nutno však dodat, že zprávy o úprku bohatých jsou poněkud nadsazené. Naopak, společnost je s přerozdělováním bohatství poměrně dobře sžitá. A dosud to fungovalo poměrně dobře. Proto schytal spíše kritiku, že do systému, ze kterého těží není ochoten vkládat svou část.
Bez přerozdělování by si Norové jen těžko mohli dovolit svůj pověstný sociální stát. Nejde přitom jen o spravedlnost, ale také o vhodné podmínky pro byznys. Norsko nabízí klidné a stabilní politické prostředí s poměrně malou nerovností, což je výhodné i pro podnikatele. Ačkoli výběr daně v průběhu vlády socialistů vzrostl, norští bohatí nadále bohatli.
Dobře to shrnul pro The Guardian neurovědec a díky rodinnému majetku a vlastním investicím milionář André Nilsen (a tedy sám plátce daně). „V porovnání s jinými zeměmi je v Norsku snazší zbohatnout. Můžete se svobodně pustit do divokého objevování nápadů, protože máte záchrannou síť, která vás zachytí, když to nevyjde,“ vysvětluje.
Po pondělním výsledku se zdá, žádné velké přehodnocení sociálního i daňového sytému se nekoná. Dosavadní premiér a pravděpodobně i hlava dalšího kabinetu se nechystá využívat konzervativní mimikry. „To je signálem pro Norsko, že sociální demokracie může zvítězit i navzdory pravicové vlně,“ řekl Jonas Gahr Støre při sčítání hlasů.
