Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit
Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.
Ze Stockholmu se vyhlašování slavného ocenění přesune do Osla, kde vítěze oznámí norský Nobelův výbor. A zatímco se severská země na toto oznámení připravuje, čelí zároveň tlaku administrativy Donalda Trumpa o to, aby cena připadla právě jemu, uvedla agentura Bloomberg.
Trump v posledních týdnech stupňuje svou kampaň za získání ceny. Veřejně prohlašuje, že si ji zaslouží, dokonce telefonoval norským představitelům. Jeho nároky zesílily po oznámení příměří mezi Izraelem a Hamásem a po spekulacích o možném mírovém ujednání.
Ovšem už předtím se o ocenění poměrně hlásil. Například ve svém zářijovém projevu na Valném shromáždění OSN, uvedl, že „ukončil sedm neukončitelných válek“ a doplnil že zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázal. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, který tehdy zmínil konflikty mezi Izraelem a Íránem, Arménií a Ázerbájdžánem či Kongem a Rwandou.
„Každý říká, že bych měl dostat Nobelovu cenu za mír za každý jeden z těchto úspěchů,“ poznamenal dále. „Mně nejde o získávání cen, ale o záchranu životů,“ podotkl Trump.
„Prezident míru“
Na síti X vyzval Trumpův syn Eric své sledující, aby sdíleli příspěvek s heslem „retweetujte, pokud si myslíte, že @realDonaldTrump si zaslouží Nobelovu cenu míru“. Krátce poté zveřejnil oficiální účet Bílého domu fotografii prezidenta s popiskem „Prezident míru“.
Retweet if you believe @realDonaldTrump deserves the Nobel Peace Prize.— Eric Trump (@EricTrump) October 9, 2025
Tlak z Washingtonu tak dostává Oslo do nepříjemného světla reflektorů. Média i diplomaté upozorňují na možné důsledky, od diplomatického napětí až po ekonomické komplikace, pokud by norský Nobelův výbor Trumpa odmítl.
Předseda nezávislého Nobelova výboru Jørgen Watne Frydnes uvedl pro norský bulvární deník VG, že rozhodnutí o letošním laureátovi padlo už v pondělí. Dodal, že případná mírová dohoda na Blízkém východě by mohla být zohledněna až při udělování příští ceny. Norský ministr zahraničí Espen Barth Eide znovu potvrdil, že vláda do rozhodování výboru nijak nezasahuje.
Nominace pro cenu za rok 2025 byly uzavřeny už 31. ledna, krátce po Trumpově návratu do Bílého domu. Připomíná se přitom precedent z roku 2009, kdy ocenění získal Barack Obama jen několik měsíců po svém nástupu do funkce.
Napětí zvyšují i probíhající obchodní jednání mezi Norskem a USA. Oslo usiluje o snížení 15procentní cla na vývoz do Spojených států a ministryně obchodu Cecilie Myrseth tento týden jednala ve Washingtonu.
Dalším citlivým bodem je norský státní investiční fond v hodnotě dvou bilionů dolarů. Až 40 procent jeho investic směřuje do USA, což vyvolává obavy, že by je Trump mohl v případě nespokojenosti s rozhodnutím Nobelova výboru politicky využít.
