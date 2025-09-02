Vyberte si z našich newsletterů

„Ani Bezos je nemohl hromadit". Poslední britskou regionální měnu však zlikvidovaly karty

Lewes
Karel Pučelík
V britském městečku si po vypuknutí finanční krize vytvořili vlastní platidlo, aby podpořili domácí podniky a zabránili odlivu peněz z jejich regionu. Experiment trval sedmnáct let, podařilo se vytvořit malý finanční ekosystém bez jakékoliv státní instituce. Nyní však s poklesem plateb v hotovosti projekt končí.

Pád Lehmann Brothers a finanční krize z roku 2008 bude mít nepochybně své místo v přednáškách ekonomických dějin. Nechme stranou zamyšlení, zda se z toho svět dostatečně poučil, každopádně události odstartovaly řadu projektů. Mnohé z nich hledaly cestu ven z nestabilního systému plného zatajování a morálního hazardu. Některé byly alternativní až trochu bizarní.

Jedním takovým byl vznik takzvané lewesské libry (Lewes Pound). V sedmnáctitisícovém městě na jihovýchodě Anglie se rozhodli, že budou platit vlastní regionální měnou. Jak připomíná deník The Times, slavnostní uvedení regionálního platidla do oběhu v tamějším pivovaru Harvey’s přitáhlo mezinárodní pozornost, nechyběli prý novináři z Japonska nebo Brazílie. Přece jen měna bez jakékoliv autority nebo centrální banky se nevidí každý den.

„V Lewes vždy panuje nadšení kolem všeho, co se trochu vymyká normálu a odlišuje nás od ostatních. Je to zakořeněné v psychice Lewes. Nemyslím si, že by si někdo z nás myslel, že to změní svět, ale prostě to bylo něco, za čím všichni stáli,“ vysvětlil The Times Miles Jenner z pivovaru Harvey‘s. Byly toho právě lokální firmy, které byly páteří tohoto projektu. Experiment navíc ukazuje podstatu platidel, fungují na bázi důvěry.

Podpora podnikání i dobročinnost

Nápad se skutečně ujal. Začalo se vytištěním deseti tisíc bankovek v hodnotě jedné libry (ve skutečnosti se musely se tisknou dvakrát, protože první várku si lidi rozebrali a nechali na památku). Jedním z podniků, kteří začali místní měnu přijímat, byl zmíněný pivovar. Nakonec se přidalo mnohem více lidí a firem, než se iniciátoři očekávali. Leweskou librou platilo kolem čtyř stovek lidí a přijímalo ji přes sto podniků. Někteří prý i dostávali mzdu v lewesských librách. Skutečně se podařilo vytvořit malou cirkulární ekonomiku.

Další plátci je obdrželi jako dar v potravinových bankách, kde je potřebným dárci předpláceli jako jakési poukázky. Charitní rozměr byl důležitou součástí projektu. Od roku 2008 byly do potravinových bank darovány lewesské libry v hodnotě přesahující dvanáct tisíc liber (cca 360 tisíc korun). Dobročinnost a podpora lokálního byznysu se tu navíc spojovala. Klienti potravinových bank dostali obálku s librami, které pak utratili v místních obchodech.

Ne každý podnikatel byl z nápadu nadšený, přece jen to byla drobná práce navíc. V pokladně muselappřibýt místo pro alternativní bankovku, se kterou se nedalo platit ani v nedalekém městě Hove a někdy ani nebylo možné ji směnit za „opravdovou libru“. Přesto však místní dostali do rukou nějakou tu zajímavost, která podpořila lokální obchod.

Posílit lokální ekonomiku a komunitu byl ostatně jeden ze základních cílů lewesské libry, ale i několika dalších regionálních platidel (v Bristolu, Totnes nebo Stroudu), se kterými přišla organizace Transition Cities, jenž se snaží o to, aby města a regiony byly soběstačnější a odolnější. „Myšlenka regionálních měn byla taková, aby v daném místě zůstaly. Na bristolské libře bylo drobným písmem napsáno 'drží peníze mimo Kajmanské ostrovy od roku 2012'. Ani Jeff Bezos nemohl hromadit lewesské libry,“ popisuje za organizaci Rob Hopkins.

Oběť digitálních plateb

Lewesská libra přežila všechny ostatní regionální platidla. Nyní však projekt po sedmnácti letech končí. Důvodem však není jeho zhroucení či defraudace, ale vývoj spotřebitelského chování. Lidé platí hlavně kartami a o papírové peníze ztrácí zájem.

The Times připomíná, že v době vzniku alternativní libry byla každá druhá platba hrazena hotovostí, dnes už jen každá čtvrtá. V brzké době by vydavatelé museli vytisknout další várku, k čemuž ale už nevidí pádný důvod a přínos.

Poslední kávu s pocitem nezávislosti na globální ekonomice si tak držitelé bankovek mohli dát v neděli 31. srpna. „I když se tato kapitola uzavírá, hodnoty, které lewesská libra představuje - podpora místních podniků, udržitelnost a komunitní spolupráce - budou v Lewes nadále vzkvétat,“ uvedla šéfka projektu Susan Murrayová. A po libře zůstane nejen její odkaz, ale i desetitisícový dar pro místní udržitelné skupiny.

Větší než Barclays i Erste

Zajímavější je ale nacenění, kterého se tak bance dostalo. Bloomberg hodnotu odhaduje na 75 miliard dolarů, což by z Revolutu učinilo třetí nejhodnotnější fintechový startup světa hned za irsko-americkým Stripem a čínskou společností Ant Group. Přitom při posledním naceňování vloni měl Revolut hodnotu 45 miliard. Za rok tak neobanka narostla o 30 miliard dolarů.

A s takovouto tržní hodnotou se Revolut již může poměřovat i se standardními finančními domy. „Cena společnosti převyšuje tržní kapitalizaci Barclays, i když se jedná o soukromý prodej akcií, nikoli o prodej na veřejných trzích,“ uvedla Aisha S Gani z Bloombergu.

Při pohledu na globální žebříček bank podle tržní kapitalizace by se pak Revolut zařadil na 41. příčku. Za sebou by vedle Barclays nechal například Deutsche Bank, Crédit Agricole nebo Société Générale i Erste Group.

Startupy, které nechtějí na burzu

Fintechy patří k nejúspěšnějším startupům první vlny těchto mladých firem stojících na rychlém růstu. Řada z nich vznikla mezi lety 2010 a 2015, přinesla mnoho inovací a často se staly součástí větších finančních skupin.

Některé ale zůstaly samostatné. Ant Group se například v roce 2020 pokoušel vstoupit na burzu a odhadovalo se, že by to čínský startup nacenilo na hodnotu 313 miliard dolarů. Kvůli sporům mezi zakladatelem Ant Group Jackem Ma (zakladatel Alibaby) s regulátory ale k IPO nakonec nedošlo a v roce 2023 byla firma naceněna na 79 miliard dolarů, což je zatím poslední oficiální údaj.

Největším soukromým fintechem tak zůstává Stripe, který na počátku podpořili tech miliardáři jako Elon Musk, Peter Thiel či významné VC firmy Sequoia Capital a Andreessen Horowitz. Stripe také na burzu nespěchá a v únoru letošního roku došlo k dalšímu kolu financování, což firmu nacenilo na 91,5 miliard dolarů.

Jediný z velkých fintechových startupů, který by se mohl již brzy objevit na burze, tak je švédská Klarna. Podle listu Wall Street Journal by o pokračování příprav vstupu na burzu mohla Klarna informovat již dnes.

Karel Pučelík

Po třech letech hlásí britská pošta Royal Mail, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský, návrat k zisku.

Britská pošta Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, se po třech letech vrátila k zisku. Ve finančním roce končícím 31. března vykázala zisk 12 milionů liber (338,7 milionu korun) oproti ztrátě 336 milionů liber (9,5 miliardy korun) rok dříve. Výsledek nezahrnuje náklady na dobrovolné odchody, v případě jejich započtení by byl podnik ve ztrátě osm milionů liber (225,76 milionu korun), uvedla společnost International Distribution Services, která je vlastníkem Royal Mail. Křetínského skupina převzala IDS na konci letošního dubna.

Obrat vzrostl meziročně o sedm procent na 8,23 miliardy liber. Objem doručených balíků vzrostl o šest procent, zatímco dopisů podnik doručil o čtyři procenta méně.

Podle srpnové čtvrtletní zprávy firma nedokázala splnit cíle včasného doručování zásilek, které jí stanovil regulační úřad Ofcom. V období do 29. června doručila včas pouze 75,9 procenta takzvaných zásilek první třídy, u nichž pošta slibuje doručení do jednoho pracovního dne.

Je to sice mírně vyšší podíl včas doručených zásilek než 74,2 procenta v předchozím čtvrtletí, ale pošta výrazně zaostala za cílovou hodnotou 93 procent. Podobně neuspěla ani u druhé třídy zásilek, u nichž slibuje doručení za dva až tři pracovní dny. Včas se jí podařilo dodat 89,3 procenta těchto zásilek oproti požadovaným 98,5 procenta.

Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.

