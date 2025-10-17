Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů
Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?
Nizozemci se ani ne po dvou letech opět chystají k parlamentním volbám, dosluhující kabinet přitom nevládne ani rok a půl. Země přitom bývala známá pro svou klidnou a poměrně konsenzuální politiku. Nizozemsko tak může být příkladem a varováním pro ostatní státy, jak může vypadat vládní situace, pokud hrají příliš velkou roli populisté a krajní pravice.
Připomeňme si, že volby z listopadu 2023 byly do určitém míry šokem pro Brusel i „tradiční“ strany, protože to bylo jedno z prvních hlasování, které krajní pravice dokázala celkově vyhrát. Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu (PVV) ale nevyhrála úplně přesvědčivě, a tak se dlouhé měsíce rokovalo o podobě koalice.
Nakonec se podařilo vytvořit názorově široký kabinet se silným postavením PVV, ale zároveň s úřednickým premiérem Dickem Schoofem. Příliš kontroverzní Wilders zůstal mimo, což mu umožňovalo ministry neustále okopávat - paradoxně včetně těch, které sám nominoval. Nakonec po několika měsících vládu svrhl úplně.
Nyní se zdá, že by výsledek voleb mohl být těsnější a pro demokraty nadějnější než posledně. Jestli se průzkumy potvrdí, si musíme dva týdny počkat. V mezičase se ale můžeme podívat na to, jak Wildersova „strana“ funguje, protože je jakýmsi vzorem pro ostatní populistické strany v Evropě. I u nás má blízké spojence, hnutí ANO a Motoristy, kteří se aktuálně derou do vlády.
Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po telefonátu s Putinem. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.
Putin přijede do Budapešti a sejde se tam s Trumpem. Chtějí jednat o míru
Politika
Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po telefonátu s Putinem. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.
Strana? Spíše kult
Geert Wilders razil krajně-pravicovou politiku ještě dříve, než to bylo in. Na přelomu tisíciletí byl členem a dokonce poslancem za středopravou VVD. Kvůli extrémním názorům se ale s touto tradičně státotvornou stranou rozešel a založil si vlastní uskupení. Od začátku byl ale rozhodnutý, že nebude hrát podle dosavadních pravidel – a nehraje ani dnes, jak uvádí magazín Politico.
Strana pro svobodu vznikla jako podivná organizace. Nizozemsko dovoluje, aby k založení strany stačily dva hlasy, takže se tím prvním stal Wilders a druhý zajistila organizace – jejímž jediným členem byl Wilders. PVV vlastně není stranou – jediným členem totiž do dnešních dnů je jen a pouze Geert Wilders. Spíše než strana působí formace jako Wildersova sekta.
Tuto strukturu udržuje i přesto, že strany bez členů nedostávají od státu peníze na fungování. PVV je ale zásobovaná ze soukromých darů, mnohdy z pochybných zahraničních zdrojů.
PVV pochopitelně nepořádá volby předsedy ani jiných představitelů, neschází se na kongresech ani nedisponuje žádným transparentním výběrem kandidátů do parlamentu. O všem rozhoduje Wilders. Politici zvolení za PVV mají dokonce zakázáno budovat si vlastní osobní profil nebo mluvit sami za sebe do médií. Kdo tyto pravidla porušuje a vykazuje známky nezávislosti, jde od válu a s místem na kandidátce nemůže počítat. Strana sice dle názvu prosazuje svobodu, ale rozhodně ne pro své poslance.
Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.
Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století
Názory
Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.
Inspirace pro české populisty?
Wilders má ve straně absolutní moc, kterou nikdo nemůže narušit, pouze voliči. To se samozřejmě přelévá do celostátní politiky, kde má jediný člověk obrovský ničivý potenciál. V normální straně musí lídr balancovat mezi názorovými křídly, hledat partnery a dělat kompromisy. Nic z toho Wilders nemusí. Z toho také pramení mimořádná nestabilita, které Nizozemsko čelí.
Proč se o fungování Wildersovy strany zajímat? S nizozemským extremistou se donedávna fotil a spolupracoval šéf SPD Tomio Okamura. Od posledních voleb do Evropského parlamentu ve stejné frakci samozvaných Patriotů Wildersovi zástupci zasedají s hnutím ANO i Motoristy sobě.
Pochopitelně se nedá říci, že všechny populistické a krajně-pravicové strany fungují stejně, nicméně podobné body a principy lze nalézt poměrně snadno napříč Evropou. Jsou to uskupení, která slouží svému vůdci nebo hrstce vyvolených, kteří jim dávají tvář. Všimli jste si třeba, jak po volbách představitelé ANO odmítali odpovídat na docela jednoduché otázky a neustále se odvolávali na „pana Babiše“? Co si budeme povídat, na podobné bázi fungují i Motoristé, SPD nebo straničky jako PRO. Sice mají více členů než PVV, kult osobnosti je ale podobný. Fungování takových uskupení navíc bývá neprůhledné, mnohdy také jejich financování.
Stranická demokracie je důležitou součástí politického systému. Není náhodou, že tam, kde mají silnou pozici, nestabilita a chaos roste. Máme se také těšit?
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.