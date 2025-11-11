Nová belgická strana TRUMP chce spojit populistická hnutí

V Belgii založili novou krajně pravicovou stranu, jejíž zkratka je TRUMP, napsal web Politico. Zakladatelem uskupení je bývalý předseda belgické Národní fronty Salvatore Nicotra, který novou stranu označil za pravicově populistickou se sociální zaměřením.
TRUMP je zkratka francouzského názvu Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes (Všichni spolu za jednotu populistických hnutí). Strana je nástupkyní krajně pravicových valonských stran Chez Nous (U nás) a Front National (Národní fronty), přičemž na rozdíl od vlámské krajně pravicové strany Vlaams Belang (Vlámský zájem) podle Nicotra neobhajuje separatismus.
„Donald Trump je vrcholným symbolem populismu. Bezprostředně ztělesňuje to, za čím stojíme,“ uvedl Nicotra. Strana oficiálně zahájí činnost 30. listopadu a jejím cílem je kandidovat na federální úrovni i ve volbách do Evropského parlamentu.
Trumpův plán je v patové situaci: Gaza míří k trvalému rozdělení
Faktické rozdělení Pásma Gazy na oblast kontrolovanou Izraelem a část ovládanou Hamásem se do budoucna jeví jako čím dál pravděpodobnější možnost, když selhává úsilí o prosazení plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na trvalé ukončení války nad rámec současného příměří. Napsala o tom agentura Reuters s odvoláním na téměř dvě desítky zdrojů.
Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.
„V souvislosti s uplynulými parlamentními volbami jsme se ptali i na hodnocení prezidenta Petra Pavla z hlediska povolebního vyjednávání. Ukázala se silná odlišnost dle voličské příslušnosti, kdy voliči subjektů uplynulé vlády a Pirátů hodnotí počínání prezidenta většinově pozitivně, voliči Stačilo! či SPD pak negativně. U voličů ANO, Motoristů, ale také nevoličů je toto hodnocení více rozpolcené,“ uvedl Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
Když respondenti hodnotili Pavlovo vystupování na veřejnosti, jedničku nebo dvojku by mu dalo 35 procent těch, kteří ve druhém kole prezidentské volby podpořili protikandidáta Andreje Babiše (ANO). „To může být příznakem toho, že pomyslné příkopy mezi odpůrci a příznivci současného prezidenta nejsou nepřekonatelné a může mezi nimi nastat i shoda," uvedli autoři průzkumu.
Pavel si polepšil
Současná hlava státu obdržela na školní stupnici průměrně známku 2,6, ve srovnání s letošním květnem si polepšila o dvě desetiny procentního bodu. Respondenti oceňovali Pavlovo vystupování na veřejnosti včetně pravidelných výjezdů do regionů, dále reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení má prezident podle autorů průzkumu u řešení sporů na tuzemské politické scéně.
I nadále platí, že lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Miloše Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Petra Pavla pozitivně hodnotili mladí lidé do 30 let, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vyšším příjmem. Lepší hodnocení si Pavel vysloužil také od podporovatelů koalice Spolu, STAN a Pirátů. Václav Klaus je napříč sociodemografickými skupinami hodnocen nejvyrovnaněji.
Průzkum se uskutečnil od 14. do 27. října a zúčastnilo se ho 1008 dospělých respondentů.
Pařížský soud propustil Sarkozyho. Bývalý prezident je venku z vězení a čeká ho další proces
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy podle místních médií a agentury AFP opustil vězení. Pařížský soud souhlasil s jeho propuštěním z pařížské věznice La Santé, kde čekal na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sedmdesátiletý Sarkozy byl ve věznici od 21. října. Jeho propuštění je spojeno se soudním dohledem.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Klaus porazil Pavla v anketě o nejlepšího prezidenta České republiky
Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026. Od ledna budou klienti s nefixovanou cenou platit o 10 procent menší částku za dodávanou MWh elektřiny a plynu. E.ON tím naváže na slevu za energie, kterou klientům poskytl od prvního září dočasně do konce toho roku. Informace o změně cen za dodávku elektrické energie nebo plynu začne společnost zákazníkům posílat během listopadu.
„Dlouhodobě dokazujeme, že vždy přenášíme pokles cen na trhu na naše zákazníky a naše nákupní strategie jim zajišťuje trvale výhodné ceny a troufnu si říct, že jedny z nejvýhodnějších na trhu. Od ledna snížíme všechny ceníky s nefixovanými cenami o 10 % za MWh elektrické energie i plynu. Tím navážeme na slevu na energie, kterou jsme našim zákazníkům poskytli už před topnou sezonou od září tohoto roku,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.
Solární panely zlevnily, i s menší dotací je proto návratnost zajímavá
Po dvou letech rekordního zájmu o solární energii se situace na trhu s fotovoltaikou stabilizuje. Přichází doba konsolidace, profesionalizace a návratu k dlouhodobě udržitelnému růstu. „Není to krize, ale návrat k normálu,“ vysvětluje Mário Franko, odborník na fotovoltaiku E.ON Energie.
Zhruba 800 tisíc zákazníků tak může počítat s výhodnějšími cenami a to bez nutnosti měnit produkt nebo uzavírat novou smlouvu.
Kolik domácnosti ušetří? V nejběžnější distribuční sazbě D02d zaplatí zákazník s ceníkem na dobu neurčitou od ledna za dodávku jedné MWh elektrické energie 3539 Kč s DPH (2925 Kč bez DPH) a v plynu 1579 Kč s DPH (1305 Kč bez DPH).
Jen za dodávku jedné MWh elektrické energie v nejběžnější sazbě D02d klienti ušetří téměř 400 Kč. Za celý rok tak i domácnost, která elektřinu používá jen pro běžnou spotřebu, zaplatí o zhruba 700 Kč na dodávce elektřiny méně. U domácností, které elektřinou ohřívají vodu nebo topí pak bude úspora od 1 500 do necelých 6 000 Kč podle jejich spotřeby. U plynu pak domácnost, která ho využívá na topení i ohřev vody, uspoří do tří tisíc korun.
Ještě větší úspora díky fixaci cen
Na ještě větší úspory dosáhnou zákazníci zafixováním svých produktů. E.ON v průběhu roku několikrát vydal nové a výhodnější fixované ceníky pro stálé i nové zákazníky. Naposledy upravil ceny pro stávající klienty v září tohoto roku. Přechodem z běžného na fixovaný dvouletý produkt zákazník ušetří na dodávce MWh elektřiny aktuálně přes 650 Kč a navíc jistotu ceny na dva dopředu.
„Fixovat ceny elektrické energie zákazníkům doporučujeme a pokud se podíváme na délku fixací, pro které se zákazníci rozhodují, tak se jedná o dvouleté smlouvy,“ doplňuje Radek Fišer, vedoucí dodávek elektřiny pro domácnosti společnosti E.ON Energie.
Slunce svítí a desítky tisíc domácích fotovoltaických elektráren jedou na plné obrátky. Pro majitele skvělá zpráva, dodavatelům a distributorům energií ovšem může pár takových slunečných dnů pořádně zavařit. Zvlášť ve dnech, kdy spotřeba zase tak vysoká není. Tehdy je totiž vyrovnávání sítě nejtěžší. Teď s ním ovšem pomůže takzvaná flexibilita, kterou přinesla novela energetického zákona. „Po technické stránce se nic nemění, zato po té legislativní je to obrovský přínos,“ vysvětluje Jakub Miškovský ze společnosti E.ON.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
E.ON zlevní plyn pro 140 tisíc zákazníků, přemýšlí i nad elektřinou