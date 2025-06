Na léto do Evropy vyrazí méně Američanů. Je to drahé, vzkazují zatímco Číňané už balí kufry

Nejenom vysoké ceny, ale také obavy z vnímání Trumpovy politiky, zrazují Američany od cestování do Evropy. Nahradí je ale stále bohatší Číňané, upozorňuje server CNBC.

Zahraniční politika Donalda Trumpa ovlivní i turistický ruch. Většina amerických turistů se sice letos Evropě vyhne, a to hlavně kvůli vysokým cestovním nákladům. Jsou ale i tací, kteří svoje cestovatelské plány mění kvůli obavám z reputace svojí země, respektive politiky, kterou aktuálně předvádí Donald Trump.

Oblíbené evropské destinace se každoročně stávají cílem milionů amerických turistů. Například Spojené království v roce 2023 navštívilo rekordních 5,1 milionu Američanů. A vysoké sumy tradičně přináší i do francouzské ekonomiky.

Zavalí Evropu bohatší Číňané?

Nicméně data Evropské cestovní komise (ETC) nyní poukazují na jistou změnu, z průzkumu totiž vyplývá, že letos má do Evropy přicestovat až o sedm procent méně Američanů. Přičemž více než polovina jako důvod uvedla vysoké ceny.

Jak dále uvádí průzkum ETC, do Evropy letos přicestuje i mnohem méně Kanaďanů, Brazilců nebo Japonců. Naopak ale Evropa může očekávat příjezd většího počtu Číňanů. Oproti loňsku by jich mohlo být až o deset procent víc.

„Tuto náladu podporuje nárůst disponibilních příjmů Číňanů i příznivá cestovní politika,“ uvedla ETC. Podle čínského statistického úřadu vzrostl disponibilní příjem na obyvatele v prvním čtvrtletí roku 2025 meziročně o více než pět procent.

V průzkumu ETC více než polovina čínských turistů uvedla, že mají v Evropě v plánu nakupovat. I když mnohem méně než loni, kdy běžně čínský cestovatel utratil za jeden den více než 200 eur.

