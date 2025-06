Dalibor Martínek: Evropa zbrojí jako pominutá. Přihřívá polívčičku Putinovi

Co má Česko za zvýšené výdaje na obranu? Spoustu nepotřebného opancéřovaného šrotu. Každému přitom musí být jasné, že budoucnost obrany je v technologiích, ve strategii.

Ministři obrany NATO schválili ve čtvrtek nové závazky, kterými mají členové přispět k obraně aliance. K dosažení těchto cílů bude podle šéfa Aliance Marka Rutteho potřeba více peněz. V poměru výdajů na obranu vůči HDP každé členské země už jsme na pěti procentech. Česko se přes původní závazek dvou procent přehouplo loni, české občany to stálo 160 miliard korun. A to číslo se bude zvyšovat.

Co za to Česko má? Více železa od podnikatele Michala Strnada. Které patrně nebude v nějaké bitvě nikdy uplatněno. Budou se v těchto silných autech vozit vojáci při trénování na bitvu, která se nikdy nestane. Za pár let auta zestárnou, nakoupí se nová. Stát na to má. A bude mít čím dál víc.

Každý, kdo má internet, mohl vidět spoustu záběrů z Ukrajiny, kde se vede zatím poslední novodobá válka. A zjistit, že pancíř a pásy za mnoho miliard nemají žádnou váhu. Každému musí být jasné, že budoucnost obrany je v technologiích, ve strategii.

Česko neví, jak peníze na armádu utratit. Chytá se každého stébla. Takže se na základě rozhodnutí vlády od července zvýší platy vojáků. V nižších hodnostech o 7,5 procenta, ve vyšších o pět procent. Další stejné navýšení bude následovat od prvního ledna. Vynikající politický úspěch ministryně armády Jany Černochové. Ale co to má co dělat s obranyschopností země?

Podpora Putinovy demagogie

Hospodářská komora vytvořila analýzu, podle které je potřeba posílit v rámci zbrojení investice do výzkumu a vývoje. Komora možná není tím arbitrem, který by měl určovat vývoj ve vojenské oblasti. Tím je v současnosti Ukrajina. Nicméně, logiku to dává. Česko jako jakýsi oslík vedený potřebou utrácet peníze za zbraně nakupuje opancéřovaný šrot.

Co je nejhorší, Evropa je pod taktovkou diktátu Donalda Trumpa vedena ke zvyšování výdajů na zbrojení. Nejlépe, aby se nakupovaly americké zbraně. Jedna z rovin Trumpovy „Ameriky opět velké“. Ale tímto zbrojním šílenstvím se jen podporuje demagogie Vladimira Putina, kterou tento diktátor šíří ve své velké zemi, že zlí Američané chtějí jeho zemi napadnout.

Evropa by se jistě velmi dobře dokázala Rusku ubránit. Technologicky na to má. Putin to dobře ví, do takové bitvy nepůjde. Přesto Evropa místo investic do rozumnějších aktiv začíná masivně zbrojit. Koupí od Američanů předražené stíhačky F-35, přestože v Americe se už rozvíjí program nové stíhačky, který nese provizorní název Penetrating Counter Air. První let nového letounu by se mohl uskutečnit už v roce 2028. Do Evropy mezitím posílá starý šrot. A Evropané jako pominutí budou za vše utrácet, aby zabránili rozkladu NATO, které pod Trumpem hrozí.

Česko bude obranyschopná ne díky obřím výdajům na šrot, ale jen na základě ochoty Čechů bránit svou zemi. Tak jako to předvedli Ukrajinci. Tato ochota je nejasná. Země reálnému nebezpečí nečelí. Mezitím bude stát utrácet miliardy za krásné nové stroje, přidávat vojákům na platech. Krásný život pro armádu v době míru.

