Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu
Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.
Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 09:30 středoevropského letního času vykazoval růst o 0,7 procenta a dostal se nad 568,8 bodu. Zpevňuje i většina trhů v regionu, hlavní index frankfurtské akciové burzy přidával 0,8 procenta nad 24.311 bodů.
Dílčí index technologických firem vykazoval růst o 2,3 procenta. Ke zlepšení nálady mezi investory přispěla i zpráva, že jihokorejské firmy Samsung Electronics a SK Hynix podepsaly předběžné smlouvy o dodávkách paměťových čipů pro datová centra americké společnosti OpenAI. Akcie technologických firem ASML a ASMI po zahájení přidávaly více než čtyři procenta, v indexu STOXX tak patřily k titulům s největším zhodnocením.
Daří se zdravotnickému sektoru
Akcie z odvětví zdravotní péče pak jako celek vykazovaly růst o jedno procento. Navázaly tak na středeční růst, který byl výsledkem úterní dohody mezi americkou vládou a společností Pfizer o dodávkách léků a cenové politice. Dohoda pomohla v tomto sektoru zmírnit část nejistoty vyvolané zaváděním cel a dlouhodobou nespokojeností amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli vysokým cenám léků.
Zájem je také o akcie některých automobilek, jejich dílčí index vykazoval růst o více než dvě procenta. Akcie automobilky Ferrari přidávaly 3,2 procenta, čímž reagují na zlepšení doporučení od analytiků HSBC. Ti dosud investorům radili akcie Ferrari držet, nyní je doporučují nakupovat.
Investoři kromě toho sledují vývoj kolem ochromení činnosti úřadů americké vlády. Kongres ještě neschválil zvýšení rozpočtových výdajů od nového fiskálního roku, který začal ve středu. Část federálních úřadů tak funguje provizorně.