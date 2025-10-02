Nový magazín právě vychází!

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 09:30 středoevropského letního času vykazoval růst o 0,7 procenta a dostal se nad 568,8 bodu. Zpevňuje i většina trhů v regionu, hlavní index frankfurtské akciové burzy přidával 0,8 procenta nad 24.311 bodů.

Dílčí index technologických firem vykazoval růst o 2,3 procenta. Ke zlepšení nálady mezi investory přispěla i zpráva, že jihokorejské firmy Samsung Electronics a SK Hynix podepsaly předběžné smlouvy o dodávkách paměťových čipů pro datová centra americké společnosti OpenAI. Akcie technologických firem ASML a ASMI po zahájení přidávaly více než čtyři procenta, v indexu STOXX tak patřily k titulům s největším zhodnocením.

Daří se zdravotnickému sektoru

Akcie z odvětví zdravotní péče pak jako celek vykazovaly růst o jedno procento. Navázaly tak na středeční růst, který byl výsledkem úterní dohody mezi americkou vládou a společností Pfizer o dodávkách léků a cenové politice. Dohoda pomohla v tomto sektoru zmírnit část nejistoty vyvolané zaváděním cel a dlouhodobou nespokojeností amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli vysokým cenám léků.

Zájem je také o akcie některých automobilek, jejich dílčí index vykazoval růst o více než dvě procenta. Akcie automobilky Ferrari přidávaly 3,2 procenta, čímž reagují na zlepšení doporučení od analytiků HSBC. Ti dosud investorům radili akcie Ferrari držet, nyní je doporučují nakupovat.

Investoři kromě toho sledují vývoj kolem ochromení činnosti úřadů americké vlády. Kongres ještě neschválil zvýšení rozpočtových výdajů od nového fiskálního roku, který začal ve středu. Část federálních úřadů tak funguje provizorně.

Wall Street

DeepSeek

Altman přeskočil Muska. Z OpenAI je nejhodnotnější startup světa

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Americká společnost OpenAI, známá především díky aplikaci ChatGPT, se stala nejhodnotnějším start-upem světa, uvádí agentura Bloomberg. Firma Sama Altmana dokončila dohodu, která zaměstnancům umožnila prodat část akcií při ocenění firmy na 500 miliard dolarů. Tím překonala dosavadního lídra SpaceX Elona Muska, jejíž hodnota se odhaduje na 400 miliard dolarů.

Podle Bloombergu prodali současní i bývalí zaměstnanci akcie v hodnotě přibližně 6,6 miliardy dolarů. Mezi investory figurují významná jména jako Thrive Capital, japonská SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, investiční fond Abu Dhabi MGX a T. Rowe Price. Ocenění společnosti tak výrazně překonalo dosavadní laťku 300 miliard dolarů, stanovenou při předchozím kole financování letos na jaře.

Rychlý růst odráží obrovský investiční zájem o firmy stojící v čele vývoje umělé inteligence. OpenAI pod vedením Sama Altmana patří společně s Nvidií mezi tahouny budování obřích datových center a vývoje AI služeb, jejichž realizace má stát biliony dolarů. Ačkoli společnost zatím nevykazuje zisk, uzavírá miliardové smlouvy s partnery jako Oracle či SK Hynix a významně přispívá k rozvoji potřebné infrastruktury.

Verbování zaměstnanců

Agentura Bloomberg dále podotýká, že současný prodej zaměstnaneckých akcií může posílit loajalitu týmu, který čelí lákavým nabídkám konkurence. Konkurenční společnost Meta, patřící Marku Zuckerbergovi, například verbuje výzkumníky z OpenAI s nabídkami odměn v řádu stovek milionů dolarů. Sekundární prodej v objemu nižším než původně povolených 10 miliard dolarů podle znalců naznačuje, že zaměstnanci věří v dlouhodobý úspěch firmy.

Elon Musk

Dohoda přichází v době, kdy OpenAI jedná s Microsoftem o přeměně původně neziskové organizace na klasickou ziskovou společnost s právní formou „public benefit corporation“. Nad neziskovou entitou by si přitom měla ponechat kontrolu. Tento krok už vyvolal právní spor s Elonem Muskem, spoluzakladatelem firmy, který OpenAI obviňuje z odklonu od původní mise.

OpenAI čelí narůstající konkurenci ze strany Googlu či rychle rostoucího start-upu Anthropic. Firma proto urychluje vývoj, v srpnu představila svůj dosud nejvýkonnější model GPT-5 a zároveň zpřístupnila dvojici volně dostupných AI modelů zaměřených na logické uvažování.

S hodnotou půl bilionu dolarů tak OpenAI nejen přepisuje žebříčky start-upů, ale také nastavuje tempo v závodě o to, kdo ovládne budoucnost umělé inteligence.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Sam Altman, SEO OpenAI

Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod

Microsoft má nově dva šéfy. Nadella se soustředí na AI, Althoff na obchod
Profimedia
ČTK
ČTK

Microsoft představil organizační změnu, která má podpořit jeho ambice v oblasti umělé inteligence (AI). Společnost se rozhodla, že bude mít dva generální ředitele – jeden se zaměří na obchod a druhý na technické věci. Novým generálním ředitelem obchodního segmentu se stane současný obchodní ředitel Judson Althoff a nynější generální ředitel Satya Nadella se bude více soustředit na technickou část podnikání. Uvedl to Nadella v příspěvku na blogu Microsoftu.

Althoff povede novou organizaci, která bude kombinovat prodej, marketing a provoz, a zároveň se stane šéfem nového obchodního týmu zahrnujícího vedoucí pracovníky z oblasti inženýrství, prodeje, marketingu, provozu i financí.

Nadella uvedl, že reorganizace umožní jemu i ostatním inženýrským vedoucím pracovníkům plně se soustředit na nejambicióznější technickou práci – výstavbu datových center, systémovou architekturu, vědu o AI a inovace produktů. „Nacházíme se uprostřed zásadní změny v oblasti AI platforem, která od nás vyžaduje, abychom současně řídili a rozvíjeli náš stávající rozsáhlý obchodní byznys, a zároveň budovali nové možnosti a bezchybně fungovali v obou oblastech,“ uvedl Nadella.

V roce 2021 Microsoft spojil svou globální prodejní a marketingovou část s globálním komerčním byznysem do jediné jednotné struktury, kterou vede Althoff. Ten do společnosti nastoupil v roce 2013 jako prezident Microsoftu pro Severní Ameriku.

Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott ve středu na akci nazvané Italian Tech Week uvedl, že Microsoft plánuje do budoucna využívat ve svých datových centrech hlavně své vlastní čipy. Cílem je snížit závislost na velkých výrobcích, jako jsou Nvidia a AMD, které doposud dominují trhu čipů pro servery a vývoj AI aplikací. Microsoft si podobně jako další velcí hráči v cloud computingu již navrhl vlastní specializované čipy pro datová centra, upozornil server zpravodajské televize CNBC.

Microsoft v současnosti používá primárně čipy od firem Nvidia a AMD. Scott dodal, že společnost ale již v současné době používá „hodně čipů Microsoftu“ a jejím dlouhodobým plánem je mít ve vlastních datových centrech hlavně čipy Microsoftu. Zaměření na čipy je součástí strategie, která má v konečném důsledku vést k návrhu celého systému určeného pro datová centra, dodal Scott.

