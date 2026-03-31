Zlato padá nejvíc od krize 2008. Silný dolar a válka tlačí ceny dolů
Cena zlata sice mírně roste, směřuje však k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu za téměř dvě desetiletí. Poptávku tlumí slábnoucí očekávání ohledně snižování úrokových sazeb, růst nákladů na energii a silnější dolar kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Za celý měsíc se cena zlata zatím snížila o více než 13 procent, což je nejprudší propad od října 2008, kdy cena klesla o 16,8 procenta. Za celé čtvrtletí však cena vzrostla o pět procent, uvedla agentura Reuters. O zhruba 20 procent tento měsíc klesly i další drahé kovy - stříbro, palladium a platina.
Cena zlata 29. ledna stoupla až na rekordních 5594,82 dolarů (119 300 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Dnes kolem poledne cena činila zhruba 4560 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Jen dočasné oživení
Nezávislý analytik Ross Norman uvedl, že dnešní růst cen je jen krátkodobým a dočasným oživením po prudkém propadu. Není tak skutečným zotavením a cena brzy opět klesne. „Pokud by se (americký prezident) Donald Trump dokázal vymanit z toho, co by se mohlo stát velmi zdlouhavou událostí, pak bychom mohli být svědky poklesu cen ropy a dolaru, což by bylo pro zlato pozitivní. Ale v této situaci se zatím nenacházíme,“ dodal.
Americký dolar směřuje k nejvyššímu měsíčnímu zisku od července. To zdražilo zlato oceňované v dolarech pro neamerické investory. Měsíc trvající válka na Blízkém východě pak způsobila prudký růst cen ropy, což zvyšuje riziko globální recese.
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.
Trhy
Zlato investoři často používají jako ochranu před inflací a geopolitickými riziky. Od začátku války proti Íránu 28. února cena zlata klesla o více než 14 procent. Důvodem je rostoucí očekávání přísné měnové politiky v USA, která snižuje atraktivitu zlata. Finanční trhy nyní téměř vyloučily snížení úrokových sazeb v USA v letošním roce, zatímco ještě před válkou se počítalo se dvěma možnými sníženími úroků.
Analytici z banky Goldman Sachs ale zůstávají ke zlatu optimističtí i přes jeho pokles způsobený konfliktem v Íránu. Podle jejich odhadu má do konce roku cena zlata dosáhnout 5400 dolarů za troyskou unci, a to díky pokračující diverzifikaci centrálních bank, normalizaci nízkého spekulativního zájmu a očekávanýmu snížení úroků centrální bankou USA (Fed) o půl procentního bodu. Jejich základní scénář předpokládá, že soukromý sektor nebude zlato dále masivně prodávat ani výrazně rozšiřovat své držby, kromě mírného dopadu snížení sazeb, uvedl server zpravodajské televize CNBC.