Zlato padá nejvíc od krize 2008. Silný dolar a válka tlačí ceny dolů

ČTK

Cena zlata sice mírně roste, směřuje však k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu za téměř dvě desetiletí. Poptávku tlumí slábnoucí očekávání ohledně snižování úrokových sazeb, růst nákladů na energii a silnější dolar kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Za celý měsíc se cena zlata zatím snížila o více než 13 procent, což je nejprudší propad od října 2008, kdy cena klesla o 16,8 procenta. Za celé čtvrtletí však cena vzrostla o pět procent, uvedla agentura Reuters. O zhruba 20 procent tento měsíc klesly i další drahé kovy - stříbro, palladium a platina.

Cena zlata 29. ledna stoupla až na rekordních 5594,82 dolarů (119 300 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Dnes kolem poledne cena činila zhruba 4560 dolarů za unci a připisovala si více než jedno procento.

Jen dočasné oživení

Nezávislý analytik Ross Norman uvedl, že dnešní růst cen je jen krátkodobým a dočasným oživením po prudkém propadu. Není tak skutečným zotavením a cena brzy opět klesne. „Pokud by se (americký prezident) Donald Trump dokázal vymanit z toho, co by se mohlo stát velmi zdlouhavou událostí, pak bychom mohli být svědky poklesu cen ropy a dolaru, což by bylo pro zlato pozitivní. Ale v této situaci se zatím nenacházíme,“ dodal.

Americký dolar směřuje k nejvyššímu měsíčnímu zisku od července. To zdražilo zlato oceňované v dolarech pro neamerické investory. Měsíc trvající válka na Blízkém východě pak způsobila prudký růst cen ropy, což zvyšuje riziko globální recese.

Zlato investoři často používají jako ochranu před inflací a geopolitickými riziky. Od začátku války proti Íránu 28. února cena zlata klesla o více než 14 procent. Důvodem je rostoucí očekávání přísné měnové politiky v USA, která snižuje atraktivitu zlata. Finanční trhy nyní téměř vyloučily snížení úrokových sazeb v USA v letošním roce, zatímco ještě před válkou se počítalo se dvěma možnými sníženími úroků.

Analytici z banky Goldman Sachs ale zůstávají ke zlatu optimističtí i přes jeho pokles způsobený konfliktem v Íránu. Podle jejich odhadu má do konce roku cena zlata dosáhnout 5400 dolarů za troyskou unci, a to díky pokračující diverzifikaci centrálních bank, normalizaci nízkého spekulativního zájmu a očekávanýmu snížení úroků centrální bankou USA (Fed) o půl procentního bodu. Jejich základní scénář předpokládá, že soukromý sektor nebude zlato dále masivně prodávat ani výrazně rozšiřovat své držby, kromě mírného dopadu snížení sazeb, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml

Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.

„Z prohlášení, která jsme od Zelenského slyšeli, není patrná jasně formulovaná iniciativa velikonočního příměří,“ řekl dnes Peskov podle agentury TASS. „Zelenskyj musí převzít odpovědnost a učinit patřičné rozhodnutí, abychom dosáhli míru, nejen příměří,“ dodal. Čím déle bude podle něj Kyjev otálet, tím vyšší pro něj bude cena za mír.

Zelenskyj v pondělí řekl, že Ukrajina je připravena přerušit boje během velikonočních svátků. „Jsme připraveni jednat o jakémkoliv příměří. O úplném klidu zbraní. O příměří v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky, a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ uvedl ukrajinský prezident. „Jsme otevřeni (návrhům). Pokud Rusové budou ochotni, pak prosím, jsme připraveni. Ať navrhnou (příměří na) jakoukoliv dobu - jsme připraveni tuto otázku řešit,“ dodal.

Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila.

Katolíci a většina protestantů budou letos slavit Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící v neděli 12. dubna, uvedl server RBK-Ukrajina.

Kontroverzní novela o podpoře bydlení: z poradenství mohou vypadnout i uprchlíci z Ukrajiny

Novela zákona o podpoře bydlení, kterou nyní projednává Sněmovna, může podle odborníků omezit přístup k poradenství a v některých případech z něj vyloučit i uprchlíky z Ukrajiny. Upozornil na to Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.

Zákon, který začal platit letos v lednu, zavedl kontaktní centra pomáhající lidem ohroženým ztrátou bydlení. Od července má navíc začít fungovat systém garancí pro soukromé majitele bytů a finanční podpora pro obce, které své byty pronajmou lidem v bytové nouzi.

Podle Opletala už kontaktní centra vznikla ve většině měst, zatím ale poskytují pouze poradenství. Problémem zůstává financování jejich provozu, které není jasně nastavené. Novela navíc okruh lidí, kteří mohou služby využívat, výrazně zužuje.

Kdo má nárok?

Nově by poradenství mělo být dostupné jen těm, kteří mají vazbu na konkrétní místo – například tam mají trvalý pobyt, alespoň dva roky tam žijí, pracují nebo studují. Zároveň budou muset doložit, že jejich bydlení je nevyhovující nebo jim jeho ztráta hrozí během tří měsíců a že si situaci nedokážou vyřešit sami. Dosud přitom byla služba otevřená komukoliv.

Podle platformy novela zřejmě neúmyslně vyřazuje také uprchlíky z Ukrajiny. Odkazuje totiž na seznam cizinců z původního zákona, který se však na osoby s dočasnou ochranou nevztahuje. „To jsou v zásadě výlučně uprchlíci z Ukrajiny,“ uvedl Opletal. K nápravě této situace už byl podán pozměňovací návrh. Už nyní navíc ukrajinští uprchlíci nemají přístup k systému garantovaného bydlení.

Platforma zároveň upozorňuje na možné další změny. Vláda podle ní připravuje komplexní pozměňovací návrh, jehož obsah zatím není znám. Pokud by byl předložen těsně před druhým čtením, výrazně by to omezilo prostor pro odbornou diskusi.

Podobná situace podle Opletala nastala už při schvalování zákona loni, kdy byl na poslední chvíli doplněn příjmový limit. Ten podle platformy prakticky vylučuje z garantovaného bydlení i domácnosti s minimální mzdou.

160 tisíc lidí v bytové nouzi

Podle současných pravidel tak od července dosáhnou na státem garantované bydlení především domácnosti s příjmy pod úrovní minimální mzdy. Podle odhadů se to týká zhruba 20 až 30 tisíc lidí. Celkem je přitom v Česku asi 160 tisíc lidí v bytové nouzi.

Zákon o podpoře bydlení je jedním z milníků Národního plánu obnovy. Pokud by Česko jeho podobu zásadně změnilo nebo některé klíčové prvky zrušilo, hrozí podle platformy sankce až 9,5 miliardy korun.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová už dříve uvedla, že plánované úpravy cíle ani strukturu zákona nemění a čerpání evropských peněz podle ní neohrozí.

