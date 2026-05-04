newstream.cz Money Ukrajinský gang si napakoval kapsy. V Oděse přeprodával humanitární pomoc

Ukrajinský gang si napakoval kapsy. V Oděse přeprodával humanitární pomoc

ČTK
ČTK

Na trhu v Oděse bylo prodáno přibližně 50 tun zboží, které se na jih Ukrajiny dostalo jako bezplatná humanitární pomoc. Zboží rozprodávala zločinecká skupina, kterou nyní úřady dopadly. Vše zorganizoval bývalý celník, napsal server RBK-Ukrajina.

Účastníci skupiny založili humanitární fondy, přes které získávali humanitární pomoc z Turecka. Tu deklarovali jako zboží určené lidem postiženým válkou, kterou proti Ukrajině vede pátým rokem Rusko. Zboží však nekončilo u potřebných, ale na stáncích na trhu v Oděse zvaném Sedmý kilometr, kde bylo rozprodáváno za hotové. Policie odhadla, že skupina dovezla asi 50 tun zboží za 44 milionů hřiven (asi 21 milionů korun).

Manažeři, řidiči i finančníci

Ve skupině působili zástupci dobročinných fondů, manažeři, kteří měli na starosti odbyt, řidiči převážející zboží i finančníci. Organizátorem byl bývalý celník, který využíval své styky a znalosti k obcházení zákonů a předpisů.

Policisté zatkli tři členy skupiny a obvinili je ze zneužívání humanitární pomoci k vlastnímu obohacení, dodal RBK-Ukrajina.

Místní server Dumskaja tvrdí, že do věci mohou být zapleteni lokální politici: jeden z dobročinných fondů, figurujících v případu, totiž sídlí na stejné adrese jako oblastní kancelář opoziční strany bývalé premiérky Julije Tymošenkové.

Vladimir Putin

Strach o Putina sílí. Kreml se obává atentátu pomocí dronů i možného převratu v zemi

Politika

Rusko výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina. Důvodem mají být rostoucí obavy z atentátu, převratu a zejména útoků drony. Podle serveru Financial Times je ruský prezident v posledních měsících stále izolovanější, tráví více času v podzemních bunkrech a stále více se soustředí na řízení války na Ukrajině.

nst

Přečíst článek

Ruská armáda

Drony, Balt nebo Arktida. Kde může Rusko otestovat NATO?

Politika

Evropské vlády se obávají, že Vladimir Putin může v příštích dvou letech vycítit příležitost k otestování odhodlání Západu vůči NATO. Podle serveru Politico panují mezi obrannými představiteli a politiky obavy, že Kreml může využít období, kdy je Donald Trump stále v Bílém domě a Evropská unie ještě nedokončila posílení svých vojenských kapacit.

nst

Přečíst článek

Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Záměr transakce schválili pražští radní, konečné slovo ale ještě budou mít zastupitelé. Hlavní město se dlouhodobě potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, proto hledá nové způsoby, jak rozšířit svůj bytový fond.

Pozemky se nacházejí v jižní části Libeňského ostrova, nedaleko Libeňského mostu u slepého ramene Vltavy. Z větší části jsou nezastavěné a zatravněné. Podle dokumentu schváleného radními jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Jejich využití ale městu komplikuje skutečnost, že budovy na pozemcích jsou v soukromém vlastnictví.

Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského se městu nepodařilo s vlastníky dohodnout na odkupu. Magistrát proto chce jít cestou spolupráce s Crestylem. „Když se s nimi dohodneme na jednotném rozvoji lokality v jejich režii, tak z toho bude mnohem více bytů i pro Prahu,“ řekl Zábranský. Bez dohody by podle něj město mohlo na pozemcích postavit jen zhruba třetinu bytů.

Pokud záměr schválí i zastupitelstvo, Praha zřídí developerovi k pozemkům takzvané právo stavby. Crestyl by díky tomu mohl vybudovat bytový projekt. Magistrát zároveň vypíše tendr na stavební práce, aby neobcházel zákon o veřejných zakázkách. Po dokončení stavby má Praha získat do vlastnictví jeden z nových domů.

„Půjde o první případ spolupráce se soukromými investory, který nazýváme sousedské projekty,“ doplnil Zábranský.

Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský

Reality

Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.

Kritika opozice

Záměr ale kritizuje opozice. Zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop tvrdí, že materiál je málo konkrétní. Podle něj v něm chybějí informace o tom, kolik a jaké byty město za své pozemky dostane, jak bude řešen veřejný prostor nebo jaké budou přesné podmínky spolupráce.

„Pokud ani Praha 8 nemá dost informací pro kvalifikované stanovisko, pak město evidentně tlačí další rozhodnutí narychlo a bez přípravy. Přesně takhle se strategické pozemky ani dostupné bydlení řešit nemají,“ uvedl Prokop.

Praha aktuálně vlastní zhruba 30 tisíc bytů. Z toho asi 7000 spravuje magistrát a 23 tisíc městské části. Původní porevoluční bytový fond přitom čítal zhruba 194 tisíc jednotek, většinu z nich ale lidé odkoupili v privatizacích. Magistrát chce počet městských bytů postupně navyšovat. V roce 2020 proto založil Pražskou developerskou společnost, která má připravovat městské projekty.

Stanislav Šulc: EET se vrací s lidskou tváří

Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří“.

Elektronická evidence tržeb je dlouhodobý trhák Andreje Babiše a jeho týmu. Uspěl s ním v roce 2017 a svou roli nejspíš EET sehrála i v loňských volbách, byť již nebyla takovým magnetem na voliče. A to prostě jen proto, že funguje sice solidně, ale dopady na ekonomiku jsou rozporuplné, lidi to trochu otravuje a loterie zvaná Účtenkovka rozhodně nebyla novou Tutovkou.

Nicméně Babišův elektorát stále věří, že všichni kradou, a když EET pomůže zlodějinám zabránit, bude zase na světě líp. Jestli právě v tomto směru EET funguje, to úplně nevíme, protože než stihly najet veškeré vlny zavádění, přišla pandemie a to, že někdo někoho ostříhá a nevystaví mu paragon, byl najednou nejmenší problém.

Praha je dražší než Brno

A tak se s návratem Andreje Babiše k veslu vrací také EET, ale stejně jako je jiný premiér a jeho spoluvládci, je jiná také EET. Poučenější. O tom, v jaké podobě nakonec začne platit, se postupně ukáže v legislativním procesu, ale už na začátku nabízí několik významných novinek, které o poučenosti vypovídají.

Předně: Účtenkovka nebude. Není jí třeba, lidé hlásí nepoctivce sami, rádi a dobrovolně, netřeba je k tomu motivovat.

Druhá, podstatnější novinka, je limit milionu korun obratu. Lidé, jejichž tržby jej nepřekročí, nemusejí EET vůbec řešit. Má to jednu podmínku, ke které se ještě dostaneme. To je přitom další kamínek do mozaiky příkopu, který tato vláda hloubí mezi Prahou a zbytkem republiky. Kadeřnice v Praze totiž kolikrát milion korun tržeb sice těsně, ale překoná, jenomže jí zisku zbude výrazně méně, protože musí platit podstatně vyšší nájem než v dalších místech země. Mimochodem snaha zprostit EET kadeřnice a podobné živnosti je jedním z důkazů té poučenosti, protože právě zde je velký elektorát Andreje Babiše, který si logicky nechce nahněvat.

Účty, nebo vyšší paušál?

A s tím souvisí i třetí zásadní novinka, kterou prosazují Motoristé a jež musí být pro Babiše a ANO bolestivou podmínkou. Pokud se živnostník s obratem do milionu korun rozhodne používat EET, klidně může. Má ale také možnost to i nevyužívat. Jenomže pak bude muset platit paušál o 1500 korun vyšší.

Připomeňme, že právě s prvním pásmem paušální daně cvičila již vláda Petra Fialy, která při snaze narovnat veřejné rozpočty právě tady zvyšovala daňovou zátěž živnostníků. A tak bude poměrně velká část Babišových voličů postavena před rozhodnutí, které by nejraději nedělali: platit víc, nebo si nechat koukat do účtů?

Od Motoristů je to docela solidní tah, který politicky dopadne právě na Babiše. A ten si u některých voličů může docela pohoršit.

