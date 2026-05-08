newstream.cz

Evropa se od Trumpa odvrací. Jedna země se však stává baštou MAGA

Zatímco velká část Evropy se od Donalda Trumpa odvrací, Řecko podle serveru Politico volí opačnou strategii. Atény se nápadně snaží posílit vztahy s Trumpovou Amerikou a s prostředím hnutí MAGA. Symbolickým vrcholem tohoto sbližování by se mohla stát Trumpova případná návštěva Řecka při oslavách 250. výročí americké nezávislosti – včetně projevu na Akropoli.

Americká velvyslankyně v Aténách Kimberly Guilfoyleová tento týden potvrdila, že Trump Řecko navštíví, načasování ale nekomentovala. Od svého příjezdu do Atén patří k hlavním zastánkyním myšlenky, aby americký prezident vystoupil právě na Akropoli, chrámové citadele nad řeckou metropolí.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis mezitím zdůrazňuje roli „řeckých myslitelů“ při formování amerických otců zakladatelů. Trumpovi slibuje vřelé přijetí a „dobrý čas“, pokud do Řecka dorazí v době oslav americké nezávislosti.

Trump na řecké námluvy reaguje příznivě. V době, kdy se podle Politica zhoršují jeho vztahy s některými někdejšími evropskými spojenci, například italskou premiérkou Giorgií Meloniovou nebo německým kancléřem Friedrichem Merzem, chválí Řecko jako „skvělé“ a Mitsotakise jako „skvělého chlapa“.

Atény hledají americký štít proti Turecku

Pro Mitsotakise nejde jen o politickou symboliku. Řecká vláda podle Politica vnímá Spojené státy, které mají významnou námořní základnu na Krétě, jako hlavního bezpečnostního garanta proti hrozbě ze strany Turecka.

Atény se zároveň snaží zabránit příliš těsnému sblížení Trumpa s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Právě občasná blízkost mezi Trumpem a Erdoğanem je pro řeckou vládu citlivým tématem.

Řecko proto sází na Spojené státy nejen bezpečnostně, ale i ekonomicky. Uzavírá velké energetické dohody a snaží se přilákat americké investice do přístavní infrastruktury.

Trump chtěl Kanadu ponížit. Místo toho ji posílá blíž k Evropě

Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nutí jeho „partnery" ke kreativitě. Jeho hrubost a nepředvídatelnost podněcují vznik dříve nepravděpodobných spojenectví. Není třeba zvykem, aby na exkluzivně evropském summitu vystupoval premiér Kanady. Mnozí lídři si ale uvědomují, že trumpovský systém plný chaosu a krátkozrakého siláctví není pro jejich země výhodný, a raději pokukují po alternativách.

Plyn, přístavy a tlak na Čínu

Guilfoyleová od nástupu do funkce dává najevo, že jejím cílem je prosazovat americké ekonomické a strategické zájmy. Během jejího prvního týdne ve funkci podepsalo Řecko dohodu s ExxonMobil o zahájení těžby na moři, první takový projekt v zemi za více než čtyři desetiletí.

Krátce nato Atény a Kyjev uzavřely dohodu o dovozu amerického zkapalněného zemního plynu pro Ukrajinu. Řecko se tím podle textu zapojilo do americké snahy nahrazovat ruský plyn americkým LNG.

Velvyslankyně se ostře vymezila také vůči čínskému vlivu. Čínské vlastnictví přístavu Pireus označila za „nešťastné“ a naznačila možnost změny. Řecká vláda následně urychlila plány na nový Američany podporovaný přístav v Elefsině u Atén. Opozice krok kritizovala jako neprůhledný a politicky motivovaný.

Guilfoyleová zároveň otevřeně říká, že chce každý den prosazovat americké zájmy, peníze i infrastrukturu a agresivně se stavět proti čínskému vlivu v regionu.

Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí

První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.

Ideologické sbližování s MAGA

Podle Politica už nejde jen o bezpečnost a byznys. Vztahy mezi Washingtonem a Aténami posiluje také rostoucí ideologická blízkost. Mitsotakisova konzervativní Nová demokracie se posouvá více doprava a zdůrazňuje témata blízká hnutí MAGA: tvrdý přístup k migraci, křesťanství, řeckou civilizaci a evropskou identitu.

Vidět to bylo i na Delfském ekonomickém fóru, které se stalo výrazným místem setkávání postav spojených s Trumpovým politickým světem. Do Řecka dorazili například americký velvyslanec při EU Andrew Puzder, zástupci skupiny „Řekové pro Trumpa“, lidé z Heritage Foundation nebo architekt Projektu 2025 Paul Dans.

Dans v rozhovoru pro Politico řekl, že Evropa stojí před volbou mezi Spojenými státy a Čínou. Podobně mluvil i novinář Matthew Boyle z Breitbartu, podle něhož se Řecko ve druhém Trumpově mandátu stalo jedním z největších spojenců USA.

Mitsotakis musel rychle změnit tón

Mitsotakis dlouhodobě podporuje silné vztahy se Spojenými státy. Po jeho nástupu v roce 2019 se americká přítomnost v Řecku dál posílila. Vláda poskytla USA přístup ke čtyřem klíčovým vojenským zařízením a americké firmy jako Pfizer nebo Microsoft si z Řecka udělaly regionální základnu.

Ještě v roce 2022 byl ale Mitsotakis vnímán jako politik blízký tehdejší demokratické administrativě. Vystoupil před americkým Kongresem, kde mu tleskala tehdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, a byl považován za jejího silného podporovatele.

Po Trumpově zvolení se tato blízkost k Harrisové stala politickou zátěží. Menší řecké krajně pravicové strany začaly Mitsotakise obviňovat z příliš „woke“ politik a z toho, že je pro Trumpa nežádoucí. Konzervativní tábor proto rychle přizpůsobil rétoriku nové situaci a začal více přebírat trumpovská témata.

Merz couvá před Trumpem. Německý kancléř raději uznal, že má prezident USA pravdu

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.

Opozice mluví o poslušnosti vůči Trumpovi

Někteří ministři Nové demokracie Trumpovo vítězství otevřeně oslavovali. Ministr zdravotnictví Adonis Georgiadis opakovaně chválil Trumpovu politiku a prohlásil, že by pro něj „hlasoval oběma rukama“. Ministr pro migraci Thanos Plevris spojil Trumpův úspěch s odporem voličů k nelegální migraci a „woke“ agendě.

Sám Mitsotakis dal podporu Trumpovi najevo i po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, když pochválil zásah v Caracasu a řekl, že konec jeho režimu nabízí zemi novou naději. K zákonnosti těchto kroků se podle citovaného textu nechtěl vyjadřovat.

Opozice tento postoj kritizovala jako „servilní poslušnost“ vůči Trumpovi. Podle Politica se ale rychlý obrat řeckého premiéra zatím vyplácí – zejména pokud Trump skutečně do Řecka přijede.

Mitsotakis v rozhovoru pro Breitbart slíbil, že se americký prezident bude v Řecku cítit jako doma. Řekové jsou podle něj velmi hrdí na svou pohostinnost.

Rekordní rok pro vlastníka Avastu. Gen Digital překonal hranici pěti miliard dolarů

Tržby antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, v loňském fiskálním roce poprvé překonaly hranici pěti miliard dolarů, tedy zhruba 103,6 miliardy korun. Provozní zisk se za rok do konce března zvýšil o 11 procent na 2,543 miliardy dolarů. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Firma očekává další růst také v letošním roce. Pomoci jí má silná poptávka po ochraně digitálního života, protože spotřebitelé utrácejí více peněz za zabezpečení svých internetových aktivit.

Tržby Gen Digital se loni zvýšily o 27 procent na pět miliard dolarů. Zisk na akcii po započtení možného navýšení počtu akcií vzrostl o 15 procent na 2,56 dolaru. Generální ředitel Vincent Pilette označil uplynulý fiskální rok za přelomový a uvedl, že výsledky byly celkově nejlepší za posledních deset let.

Kyberútoky jsou rychlejší a osobnější

Rostoucí hrozby hackerských útoků s využitím umělé inteligence a úniků dat vedou spotřebitele k vážnějšímu přístupu k ochraně digitálních zařízení i osobních údajů. Z tohoto trendu těží právě společnosti jako Gen Digital, které vedle antivirových programů nabízejí také monitorování krádeží identity nebo nástroje na ochranu soukromí.

„Rozhodně jsme zaznamenali nárůst hackerských útoků, jejich složitosti a rychlosti, uskutečňují se v reálném čase a jsou čím dál více personalizované,“ řekl agentuře Reuters Pilette. Dodal, že růst firmy podpořily obavy spotřebitelů o data v éře umělé inteligence.

Model Mythos přinesl revoluci v kybernetické bezpečnosti. Akcionáři některých firem to odnesou

Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.

Výhled překonává odhady analytiků

V letošním fiskálním roce Gen Digital očekává tržby v rozmezí 5,33 až 5,43 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou LSEG přitom předpovídají tržby pouze 5,23 miliardy dolarů.

Očištěný zisk na akcii má podle firmy dosáhnout 2,85 až 2,95 dolaru. Analytici očekávají 2,86 dolaru na akcii.

Do portfolia společnosti Gen Digital patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma poskytuje produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity téměř 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. S jejími akciemi se obchoduje ve Spojených státech na technologické burze Nasdaq.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se později stala jedním z průkopníků počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení.

Kyberbezpečnost je zlaté vejce. Akcionáři Gen Digital mohou být spokojeni

Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum

Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.

Když se rodina rozhodla vyměnit nájemní byt o 85 metrech čtverečních za vlastní bydlení v centru Prahy, bylo jasné, že půjde o víc než jen o změnu adresy. Ceny bytů v metropoli je přiměly smířit se s výrazně menší plochou, a s ní i s minimalističtějším způsobem života. Do nového bytu si každý mohl vzít pouze dvě krabice osobních věcí. Z rekonstrukce se tak postupně stal nejen úkol pro architekty, ale i malý rodinný experiment v tom, kolik prostoru a věcí člověk opravdu potřebuje.

Autoři projektu z Hurá studia na rodinu narazili na sociálních sítích. Díky její odvaze, otevřenosti a odhodlání bylo od začátku zřejmé, že vznikne něco víc než standardní návrh malometrážního bytu. Cílem bylo prověřit, kam až lze posunout hranice současného městského bydlení, aniž by rodina musela rezignovat na komfort, soukromí nebo společně trávený čas.

„Nechtěli jsme navrhnout jen úsporný byt, ale prověřit, jak může pětičlenná rodina žít plnohodnotně i na velmi malé ploše. Klíčové bylo využít prostor nejen půdorysně, ale i do výšky,“ říkají architekti z Hurá studia. Tento projekt je jedním z těch, které se budou ucházet o Českou cenu za architekturu.

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Kuchyň jako centrum rodinného života

Byt tvoří dvě hlavní místnosti, každá o ploše přibližně 12 metrů čtverečních, doplněné o zázemí a dvorek, jehož výměra se blíží samotné ploše interiéru. Jednou z největších výhod bytu jsou nadstandardní výšky místností, a to 3,1 a 3,3 metru. Právě díky nim bylo možné pracovat s vestavbami a využít prostor i ve vertikálním směru. Výsledkem je řešení, které podlahovou plochu bytu fakticky téměř zdvojnásobuje.

První místnost slouží jako společenské centrum bytu. V přízemní úrovni vznikla plnohodnotná kuchyně, protože společné vaření a stolování patřily mezi hlavní priority rodiny. Kuchyňská linka plynule přechází do poloostrůvku, který funguje zároveň jako jídelní stůl, pracovní místo i prostor pro každodenní setkávání.

Úložné moduly v kuchyni nejsou jen skříněmi. Jsou navrženy tak, aby zároveň sloužily jako schůdky do horní úrovně. V patře nad kuchyní se nachází ložnice rodičů. Směrem k oknu na ni navazuje vodorovná síť, která rodině nahrazuje klasickou pohovku. Slouží jako místo pro odpočinek, čtení i společné chvíle.

Dětský pokoj tvoří malé soukromé kajuty

Druhý pokoj patří třem synům. Architekti jej rozdělili do rastru dvakrát dva moduly. Jeden ze spodních segmentů slouží jako společná šatna, zbylé tři tvoří samostatné dětské „kajutky“. Každá z nich je malým soukromým světem s postelí, policemi a úložnými prostory včetně skrytých zásuvek.

Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny oboustranně přístupnými policovými stěnami. Ty zároveň zajišťují potřebnou míru soukromí i praktické ukládání věcí. Horní kajutky navíc propojuje napnutá síť, která funguje jako relaxační lehátko a další hravá vrstva prostoru.

Důležitým principem návrhu bylo ponechat okolí oken co nejvolnější. Vestavby jsou proto orientovány do zadních částí obou hlavních místností. „Velkou roli hrála odvaha samotné rodiny. Díky jejich otevřenosti jsme mohli byt pojmout jako vrstevnatý prostor, kde má každý člen své soukromí, ale zároveň zůstává dost místa pro společný každodenní život,“ dodávají autoři návrhu.

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

