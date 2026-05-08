Evropa se od Trumpa odvrací. Jedna země se však stává baštou MAGA
Zatímco velká část Evropy se od Donalda Trumpa odvrací, Řecko podle serveru Politico volí opačnou strategii. Atény se nápadně snaží posílit vztahy s Trumpovou Amerikou a s prostředím hnutí MAGA. Symbolickým vrcholem tohoto sbližování by se mohla stát Trumpova případná návštěva Řecka při oslavách 250. výročí americké nezávislosti – včetně projevu na Akropoli.
Americká velvyslankyně v Aténách Kimberly Guilfoyleová tento týden potvrdila, že Trump Řecko navštíví, načasování ale nekomentovala. Od svého příjezdu do Atén patří k hlavním zastánkyním myšlenky, aby americký prezident vystoupil právě na Akropoli, chrámové citadele nad řeckou metropolí.
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis mezitím zdůrazňuje roli „řeckých myslitelů“ při formování amerických otců zakladatelů. Trumpovi slibuje vřelé přijetí a „dobrý čas“, pokud do Řecka dorazí v době oslav americké nezávislosti.
Trump na řecké námluvy reaguje příznivě. V době, kdy se podle Politica zhoršují jeho vztahy s některými někdejšími evropskými spojenci, například italskou premiérkou Giorgií Meloniovou nebo německým kancléřem Friedrichem Merzem, chválí Řecko jako „skvělé“ a Mitsotakise jako „skvělého chlapa“.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Atény hledají americký štít proti Turecku
Pro Mitsotakise nejde jen o politickou symboliku. Řecká vláda podle Politica vnímá Spojené státy, které mají významnou námořní základnu na Krétě, jako hlavního bezpečnostního garanta proti hrozbě ze strany Turecka.
Atény se zároveň snaží zabránit příliš těsnému sblížení Trumpa s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Právě občasná blízkost mezi Trumpem a Erdoğanem je pro řeckou vládu citlivým tématem.
Řecko proto sází na Spojené státy nejen bezpečnostně, ale i ekonomicky. Uzavírá velké energetické dohody a snaží se přilákat americké investice do přístavní infrastruktury.
Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nutí jeho „partnery“ ke kreativitě. Jeho hrubost a nepředvídatelnost podněcují vznik dříve nepravděpodobných spojenectví. Není třeba zvykem, aby na exkluzivně evropském summitu vystupoval premiér Kanady. Mnozí lídři si ale uvědomují, že trumpovský systém plný chaosu a krátkozrakého siláctví není pro jejich země výhodný, a raději pokukují po alternativách.
Trump chtěl Kanadu ponížit. Místo toho ji posílá blíž k Evropě
Politika
Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nutí jeho „partnery“ ke kreativitě. Jeho hrubost a nepředvídatelnost podněcují vznik dříve nepravděpodobných spojenectví. Není třeba zvykem, aby na exkluzivně evropském summitu vystupoval premiér Kanady. Mnozí lídři si ale uvědomují, že trumpovský systém plný chaosu a krátkozrakého siláctví není pro jejich země výhodný, a raději pokukují po alternativách.
Plyn, přístavy a tlak na Čínu
Guilfoyleová od nástupu do funkce dává najevo, že jejím cílem je prosazovat americké ekonomické a strategické zájmy. Během jejího prvního týdne ve funkci podepsalo Řecko dohodu s ExxonMobil o zahájení těžby na moři, první takový projekt v zemi za více než čtyři desetiletí.
Krátce nato Atény a Kyjev uzavřely dohodu o dovozu amerického zkapalněného zemního plynu pro Ukrajinu. Řecko se tím podle textu zapojilo do americké snahy nahrazovat ruský plyn americkým LNG.
Velvyslankyně se ostře vymezila také vůči čínskému vlivu. Čínské vlastnictví přístavu Pireus označila za „nešťastné“ a naznačila možnost změny. Řecká vláda následně urychlila plány na nový Američany podporovaný přístav v Elefsině u Atén. Opozice krok kritizovala jako neprůhledný a politicky motivovaný.
Guilfoyleová zároveň otevřeně říká, že chce každý den prosazovat americké zájmy, peníze i infrastrukturu a agresivně se stavět proti čínskému vlivu v regionu.
První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.
Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí
Politika
První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.
Ideologické sbližování s MAGA
Podle Politica už nejde jen o bezpečnost a byznys. Vztahy mezi Washingtonem a Aténami posiluje také rostoucí ideologická blízkost. Mitsotakisova konzervativní Nová demokracie se posouvá více doprava a zdůrazňuje témata blízká hnutí MAGA: tvrdý přístup k migraci, křesťanství, řeckou civilizaci a evropskou identitu.
Vidět to bylo i na Delfském ekonomickém fóru, které se stalo výrazným místem setkávání postav spojených s Trumpovým politickým světem. Do Řecka dorazili například americký velvyslanec při EU Andrew Puzder, zástupci skupiny „Řekové pro Trumpa“, lidé z Heritage Foundation nebo architekt Projektu 2025 Paul Dans.
Dans v rozhovoru pro Politico řekl, že Evropa stojí před volbou mezi Spojenými státy a Čínou. Podobně mluvil i novinář Matthew Boyle z Breitbartu, podle něhož se Řecko ve druhém Trumpově mandátu stalo jedním z největších spojenců USA.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Mitsotakis musel rychle změnit tón
Mitsotakis dlouhodobě podporuje silné vztahy se Spojenými státy. Po jeho nástupu v roce 2019 se americká přítomnost v Řecku dál posílila. Vláda poskytla USA přístup ke čtyřem klíčovým vojenským zařízením a americké firmy jako Pfizer nebo Microsoft si z Řecka udělaly regionální základnu.
Ještě v roce 2022 byl ale Mitsotakis vnímán jako politik blízký tehdejší demokratické administrativě. Vystoupil před americkým Kongresem, kde mu tleskala tehdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, a byl považován za jejího silného podporovatele.
Po Trumpově zvolení se tato blízkost k Harrisové stala politickou zátěží. Menší řecké krajně pravicové strany začaly Mitsotakise obviňovat z příliš „woke“ politik a z toho, že je pro Trumpa nežádoucí. Konzervativní tábor proto rychle přizpůsobil rétoriku nové situaci a začal více přebírat trumpovská témata.
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.
Merz couvá před Trumpem. Německý kancléř raději uznal, že má prezident USA pravdu
Politika
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitl pod silným tlakem Donalda Trumpa. Americký prezident nejprve pohrozil stažením tisíců vojáků z Německa a poté zamířil na další citlivé místo Berlína: automobilový průmysl. Nová cla na evropská auta a nákladní vozy mají tvrdě dopadnout právě na exportně orientovanou německou ekonomiku.
Opozice mluví o poslušnosti vůči Trumpovi
Někteří ministři Nové demokracie Trumpovo vítězství otevřeně oslavovali. Ministr zdravotnictví Adonis Georgiadis opakovaně chválil Trumpovu politiku a prohlásil, že by pro něj „hlasoval oběma rukama“. Ministr pro migraci Thanos Plevris spojil Trumpův úspěch s odporem voličů k nelegální migraci a „woke“ agendě.
Sám Mitsotakis dal podporu Trumpovi najevo i po zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, když pochválil zásah v Caracasu a řekl, že konec jeho režimu nabízí zemi novou naději. K zákonnosti těchto kroků se podle citovaného textu nechtěl vyjadřovat.
Opozice tento postoj kritizovala jako „servilní poslušnost“ vůči Trumpovi. Podle Politica se ale rychlý obrat řeckého premiéra zatím vyplácí – zejména pokud Trump skutečně do Řecka přijede.
Mitsotakis v rozhovoru pro Breitbart slíbil, že se americký prezident bude v Řecku cítit jako doma. Řekové jsou podle něj velmi hrdí na svou pohostinnost.