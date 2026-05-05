„Potrava pro děla.“ Británie sankcionuje náboráře migrantů pro ruskou armádu
Británie rozšířila sankce proti Rusku o dalších 35 lidí a subjektů. Nový balíček míří hlavně na sítě, které podle Londýna verbují a převážejí zranitelné migranty na ukrajinskou frontu, ale také na dodavatele součástek pro ruské drony. Britské ministerstvo označilo využívání migrantů jako „potravy pro děla“ za barbarské.
Británie rozšířila sankční seznamy v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině o 35 lidí a subjektů, informovala agentura Reuters. Nové sankce se podle britského ministerstva zahraničí zaměřují zejména na sítě rekrutující zranitelné migranty k boji na straně Ruska. Opatření cílí také na ruskou produkci bezpilotních letounů i dodavatele dronových součástek z dalších zemí.
Migranti z Afriky
Ministerstvo zahraničí zařadilo 17 osob a subjektů na sankční seznam zaměřený na boj s nelegální migrací. Sankce se zaměřují zejména na sítě obchodníků s lidmi. Ty podle ministerstva zajišťují převoz osob, které jsou posílány „na frontu jako potrava pro děla“. Británie rovněž o 18 lidí či právnických osob rozšířila sankční seznam proti Rusku.
Sankce souvisí například se sítí, která převáží migranty z Afriky a Blízkého východu přes Rusko na okupované části Ukrajiny, kde jsou v otřesných podmínkách a s minimálním výcvikem nasazeni na frontu. Zaměřují se také například na osoby a společnosti ve třetích zemích včetně Thajska a Číny, které Rusku dodávají kritické vojenské zboží.
„Praxe vykořisťování zranitelných lidí k podpoře neúspěšné a nelegální války Ruska na Ukrajině je barbarská,“ uvedl náměstek ministerstva pro sankce Stephen Doughty. Nový balíček má podle něj narušit činnost lidí, kteří obchodují s migranty a zásobují ruského prezidenta Vladimira Putina nelegálními součástkami pro továrny na bezpilotní letouny.
Rusko válku na Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022. Podle agentury AFP je Moskva obviňována, že donutila bojovat či nalákala do války stovky lidí z Afriky a Asie. Několik tisíc vojáků na podporu ruských sil nasadila na bojišti Severní Korea. Ukrajina zase rekrutovala především bývalé příslušníky západních armád, jakož i stovky Kolumbijců a Gruzínců, kteří se z ideologických nebo finančních důvodů chopili zbraní.