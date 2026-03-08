Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou

Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou

Plynovod Nord Stream 2
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Ministerstvo financí USA v pátek udělilo měsíční výjimku Indii, která tak opět může nakupovat ruskou ropu. Tu, jež dosud bez využití dlela na tankerech na moři, neb ji Rusko nemělo kvůli Trumpovým sankcím komu prodat. Zrovna třeba právě Indie se totiž dříve v letošním roce zavázala přestat odbírat ruskou ropu, za což ji Trump „odměnil“ zrušením 25procentního sekundárního cla. Které mu tedy později stejně zneplatnil Nejvyšší soud USA.

Kromě Indie se vstřícného kroku v podobě ukončení sankcí v pátek dočkala také německá dcera ruského státního ropného kolosu Rosněfti. Ta vlastní podíl ve třech německých rafinériích, které dohromady představují dvanáct procent celkové rafinační kapacity Německa.

Protesty proti konfliktu v Íránu

Týden bojů na Blízkém východě: Írán odmítá kapitulaci, Trump hrozí velkými údery

Politika

Týden po vypuknutí války na Blízkém východě dnes Izrael a Írán pokračovaly ve vzájemných úderech. Íránský prezident Masúd Pezeškján zároveň oznámil, že prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na země v Perském zálivu, pokud z jejich území nepřijde nový útok, a zasaženým zemím se omluvil. Írán přitom ještě v noci na dnešek a časně ráno podnikl údery na státy regionu včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velkých útoků. Izraelské vzdušné údery si vyžádaly desítky mrtvých v Libanonu, kde izraelská armáda armáda informuje o útocích na proíránské hnutí Hizballáh.

ČTK

Přečíst článek

Spojené státy obě zmíněná uvolnění svých sankcí uskutečňují proto, aby ulevily světovému trhu s energetickými surovinami, zejména pochopitelně s ropou a plynem. Předpokládají, že výraznější zapojení dosud sankcionovaných ruských aktiv umožní zvýšit nabídku daných surovin ve světě a tím mírnit cenový šok, který vzniká v souvislosti s praktickým uzavřením Hormuzského průlivu z tohoto týdne. Íránu se totiž prozatím daří intenzivními útoky a hrozbami odrazovat obchodní plavidla a tankery od využití úžiny, jež představuje nejdůležitější tepnu světového obchodu s energetickými surovinami.

Situace musí zajímat i Česko. Například to, zda nadále ropu zpracovávají zmíněné německé rafinérie ve vlastnictví Rosněfti, ovlivňuje nabídku pohonných hmot – a jejich cenu – také v České republice. Přes 71 procent ropných produktů totiž Česko loni dovezlo právě z Německa, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu rafinovaných ropných produktů z Německa přesáhla v loňském roce 55 miliard korun. Pokud by kvůli americkým sankcím zmíněné rafinérie Rosněfti omezily či ukončily činnost, zřejmě by vzrostly ceny paliv, které Česko dováží, a tím pádem by podražily i pohonné hmoty u českých čerpacích stanic.

Premiér Andrej Babiš

Válka v Perském zálivu mimořádně rychle zdražuje Babišově vládě zadlužování

Money

Výnos českých vládních dluhopisů v uplynulém týdne vzrostl v mimořádném rozsahu bezmála 13 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Po Německu bylo loni druhým největším dovozcem ropných produktů do ČR Slovensko. Jeho podíl na dovozu ropných produktů činil loni zhruba 14 procent, když hodnota daného dovozu dosáhla bezmála jedenácti miliard korun. Právě Slovensko je přitom stále vysoce závislé na dovozu ropy i plynu z Ruska. Pokud by Rusko zavřelo ropné kohoutky, Slováci omezí svůj vývoz, včetně toho do Česka, aby uspokojili domácí poptávku. To by opět mohlo pohonné hmoty v Česku zdražit. Přitom ruský prezident Vladimir Putin tuto středu – zjevně pod vlivem stupňování konfliktu v Íránu a Perském zálivu – zmínil právě tu možnost, že by Evropě kohoutky zavřel.

Evropa stále získává třináct procent dováženého plynu – ať už potrubního či zkapalněného – právě z Ruska. Putin by zavřením kohoutků mohl docílit toho, že by třeba burzovní ceny plynu v Evropě stouply ještě dramatičtěji než dosud kvůli válce v Perském zálivu, která v tomto týdnu jejich cenu zvedla o více než dvě třetiny. Samozřejmě, nejen že by „zmáčkl“ Evropu, ale navíc by našel kupce jinde, mimo ni, právě proto, že o ruské energetické suroviny je a podle všeho bude ve světě nyní stále větší zájem – tedy alespoň dokud bude Hormuzský průliv fakticky uzavřený. Obchodníci předpokládají, že pokud se situace na Blízkém východě rychle nezklidní – čemuž zatím nic nenasvědčuje – již v nadcházejícím týdnu přesáhne cena ropy Brent psychologickou úroveň 100 dolarů za barel.

Konec slev na ruské černé zlato?

To, že narůstá zájem o ruskou ropu, dokládá i vývoj z těchto dní. Některým indickým rafinériím totiž podle listu Wall Street Journal přišla nová nabídka na barely s ruskou ropou za cenu s přirážkou oproti světové referenční ceně ropy Brent jednoho až pěti dolarů na barel. To je zásadní změna situace, když ještě letos v únoru se ruská ropa prodávala ve slevě oproti Brentu, a to přes deset dolarů na barel.

Pokud by Putin kohoutky Evropě zavřel, budou obzvláště bity právě Slovensko a také Maďarsko. Obě země jsou stále závislé jak na dovozu ruského plynu, tak na dovozu ruské ropy. Snad i proto nyní Slovensko dojednává navýšení odběru zemního plynu z Ruska tak, aby to pokrývalo až sto procent jeho dovozu, jak předevčírem uvedla agentura Reuters. Přitom třeba loni se Rusko podílelo na slovenském dovozu plynu ani ne z poloviny. Čím více plynu bude Slovensko z Ruska získávat, tím atraktivnějším obchodním partnerem Bratislavy Rusko bude a tím s menší pravděpodobností jí Putin kohoutky zavře, předpokládají zřejmě Slováci.

Slovensko může chtít být atraktivnějším partnerem Rusku i proto, že jím až nemusí být Maďarsko. Pokud v tamních volbách, jež se konají již příští měsíc, neobhájí Viktor Orbán premiérské křeslo, může Maďarsko zahájit kroky k odpojení se od dodávek ruských energetických surovin. Takže pro Slovensko opět platí: čím více bude samo odebírat energií z Ruska, tím méně pravděpodobně Putin zavře kohoutky a ukončí kompletně dodávky do EU, i kdyby ztratil odběratele v podobě Maďarska.

Co v případě dlouhé války

Jestliže ale válka v Perském zálivu bude trvat delší dobu, podobně jako uzavírka Hormuzského průlivu, je možné, že chuť na odpojování se od ruských energetických dodávek post-orbánovské Maďarsko přejde, ba co víc, že i další země EU začnou uvažovat o jejich obnovení, a to včetně těch prostřednictvím dosud ještě nezprovozněného plynovodu Nord Stream 2. 

Současná krize na Blízkém východě vede některé v Evropě k tomu, aby znovu začali uvažovat o tom, zda se k ruským energetickým dodávkám přece jenom nevrátit, zmiňuje Wall Street Journal postřeh Fatiha Birola, šéfa Mezinárodní agentury pro energie. Birol sice jedním dechem dodává, že by návrat k ruským dodávkám byl chybou, nicméně v pohnutém čase i tak mohou politické ohledy ustoupit do pozadí tváří v tvář ekonomické tísni…

Související

Nord Stream 2, výstavba plynovodu, ilustrační foto

Habeck si oddechl, turbína k Nord Stream 1 už je na cestě do Ruska. Plynovod se ale rozjede se zpožděním

Money

vku

Přečíst článek

Pavel je tři roky na Hradě. Lidé ho podporují, přibývá ale těch, kterým vadí jeho aktivita

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami. V posledním roce však podle dat analytického ústavu STEM narostl dojem, že prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění. O průzkumu informoval server iROZHLAS.cz.

Prezident v neděli na síti X zveřejnil krátký text a video ke třem rokům v prezidentském úřadu. "Před třemi lety jsem přijal závazek sloužit všem občanům této země a posilovat to, co naši společnost drží pohromadě," uvedl prezident. Demokracii podle něj nedefinují jen zákony, ale i další pilíře, jako je slušnost, solidarita a vzájemný respekt. "Jako prezident cítím zodpovědnost tyto hodnoty hájit. A velmi si vážím toho, že na to nejsem sám," doplnil Pavel.

Podle STEM na přímou otázku, zda důvěřují prezidentovi, odpovědělo kladně 57 procent respondentů. Pavel se tak výrazně přiblížil své zatím nejvyšší podpoře. Několik měsíců po zvolení měl prezident podle průzkumu důvěru 60 procent veřejnosti. V následujících dvou letech se snížila, přesto po celou dobu mandátu zůstala nad polovinou. Nejvíc Pavlovi věří mladí lidé a podpora stoupá také s vyšším dosaženým vzděláním.

Povolební vyjednávání pomohlo

Podle analytika STEM Martina Kratochvíla prezidentovi pomohla jeho role v povolebním vyjednávání. "Obrázek se oproti loňsku vylepšil. Situace kolem loňských voleb a další události, které se odehrály později, jsou prvním okamžikem, kdy může prezident v našem ústavním systému využít své pravomoci naplno a opravdu hraje nějakou dobu hlavní roli. Zdá se, že alespoň podle velké části veřejnosti zvládl tuto roli dobře," uvedl analytik.

Voliči stran, které tvoří současnou vládu ANO, Motoristé a SPD, převážně prezidentovi nedůvěřují. Nejslabší pozici má mezi voliči stran kolem SPD a samotné SPD. Pavlovi naopak důvěřuje jednoznačná většina voličů stávající sněmovní opozice. U voličů koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) dosahuje důvěra v prezidenta 96 procent, v hnutí STAN 95 procent a u podporovatelů Pirátů se Zelenými 97 procent.

Moc aktivity škodí

Podstatnou změnu zaznamenal STEM v otázce zasahování prezidenta do politického dění. "Necelá polovina lidí soudí, že do systému vstupuje až příliš aktivně," uvedl Kratochvíl. Pokud by se tak dělo dlouhodobě, může to podle analytika ohrozit nebo snížit důvěru veřejnosti v prezidenta.

Připomněl přitom, že podobná situace se opakovala i u bývalých prezidentů Miloše Zemana, Václava Klause i Václava Havla. "Když se prezident dostane do dlouhodobého sporu s premiérem nebo vládou, tak mu to spíš uškodí jak v důvěře, tak i v jiných hodnoceních," popsal analytik. Podle 90 procent dotázaných by prezident měl být nadstranický.

Generál ve výslužbě Petr Pavel vyhrál prezidentské volby v lednu 2023. Funkce se ujal 9. března 2023. Stal se tak čtvrtým prezidentem samostatné ČR.

Související

České zbrojení, americké bolení

České zbrojení, americké bolení
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Macinka si přinesl do Sněmovny Rudé Právo. Babiš s Okamurou si potvrdili nadřazenost nad českou justicí. Američané ale Babišovi to zbrojení neodpustí. Bude Vít Rakušan věčným čekatelem?

Petr Macinka využívá toho, že ve sněmovně sedí za pultíkem řečníka a je při každém projevu vidět. Ideální příležitost pro politickou práci. V případě Macinky provokace, koulení očima a úšklebky. Na první projev prezidenta před touto Sněmovnou si přinesl Rudé Právo. Účel byl jediný: upoutat pozornost, přebít Pavlova slova, opět se mu veřejně vysmát. Turek zase jako jediný poslanec nepovstal při odchodu prezidenta.

U Turka bylo jeho zastydlé chování známe už před vstupem do Sněmovny. U Macinky je děsivé, že se nešťastným řízením osudu stal se svojí komunikační schopností hlavním českým diplomatem. Provokace mají udržet pozornost jeho voličů. Fajn, ale co my ostatní? Jeho „přínosem“ české politické kultuře je malost.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Politický diář Dalibora Martínka: Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

Názory

Zahraniční politika je pro českou vládu těžký oříšek. Koalice pobíhá po mezinárodní scéně jako zmatená slepice po dvoře. Válka na Ukrajině pro Babiše není téma a Macinka veřejně trénuje bývalou americkou ministryni z politického přemýšlení. Do toho je tu útok na Írán. Co teď?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Okamura s Babišem si mohou oddechnout. Potvrzeno, následující čtyři roky si odbydou ne v teplácích, ale v limuzínách s majáčky. Babiš kvůli svému prospěchu v minulosti obcházel zákon, ostatně rozpočet porušující platný zákon o rozpočtové odpovědnosti ho netrápí ani teď. Okamura si za sázku na nízké pudy voličů také vysloužil trestní stíhání.

Řečeno s Trumpovým přízvukem: Jsou to velmi, velmi špatní lidé. Že je sněmovna soudům nevydá, bylo jasné předem. Vznikl tak precedens. Každý trestně stíhaný se na ně nyní může odkázat a tvrdit, stejně jako oni, že justice v Česku je nedůvěryhodná. Faktem však je, že „každému“ to nepomůže, protože „každý“ nemá majáček.

Jaká bude reakce USA?

Andrej Babiš si možná myslel, že když koupí F-35 a Macinka se skamarádí s Trumpem, máme všechno v suchu. Bohužel, když někdo začne vynikat, je na něj vidět. Babiš se chce blýsknout tím, že bude mít nejnižší výdaje na obranu ze všech členů NATO. V době, kdy všichni zbrojí a Rusové i Američané mají válečný apetit. Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick připomněl vládě, že to není nejlepší nápad. Babiš tvrdošíjně trvá na svém. Nejsou peníze a  ANO chce mír, ne válku. Aby se občané měli dobře. Je idealismus myslet si, že se Česku „zrada kamarádů“ vyplatí.

Šéf Starostů Vít Rakušan se ani na třetí pokus nestal místopředsedou Sněmovny. Možná se o post přihlásí i po čtvrté, a potom zas a znovu. Nepolepším se. Polepšit by se měla koalice a přestat válcovat sněmovní kulturu parním válcem arogance, pravil. Možná tu máme věčného kandidáta. Proč ne, pro Starosty dobrý prostor pro zviditelnění.

Související

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme