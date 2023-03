Netflix uvádí filmy bojující o České lvy BANGER. nebo Il Boemo

Největší streamingová služba světa nově představuje řadu českých filmů natočených v uplynulém roce. Diváci si tu například mohou pustit i očekávané držitele Českých lvů BANGER. a Il Boemo. Netflix navíc nabízí například seriál První republika, který v premiéře uváděla Česká televize.

Reklama

České snímky mají na Netflixu čím dál větší zastoupení. A týká se to dokonce i titulů, které byly do kin uvedeny vloni a nyní se ucházejí o výroční ceny Český lev. Na Netflixu se tak před pár dny objevila například novinka oceňovaného režiséra Petra Václava Il Boemo o osudech českého skladatele Josefa Myslivečka. Snímek se záhy dostal do regionálního TOP 10 žebříčku nejsledovanějších filmů. Je přitom zajímavé, že na fyzických nosičích DVD a Blu-ray se snímek objeví až v polovině března.

Na vrchol žebříčku české sledovanosti Netflixu se dostal snímek BANGER. s Adamem Mišíkem v hlavní roli. Ten za výkon v tomto snímku bojuje o Českého lva v kategorii nejlepší herec, kde mu bude konkurovat například Vojtěch Dyk za výkon ve snímku Il Boemo nebo Michal Kern za snímek Arvéd.

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most Leaders Fenomén Případů 1. oddělení vynesl Českou televizi v roce 2022 k dalšímu titulu nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Podle ředitele programu ČT Milana Fridricha za tím stojí zejména správně nastavený systém kontroly, díky němuž dokáže veřejnoprávní stanice konkurovat komerčním televizím i nové konkurenci ze strany streamingových služeb. Ty podle Fridricha pak nejsou jen konkurencí, ale také partnery. Detaily ale zatím zveřejnit nesmí. Stanislav Šulc Přečíst článek

Právě Arvéd a Il Boemo jsou v dnešním klání o České lvy největšími favority. V technických kategoriích však může překvapit právě BANGER.

K vidění je i Jáklův Žižka

Netflix však nabízí i další tuzemské snímky z loňského roku. Mimo jiné novinku Roberta Sedláčka Promlčeno, kterou tu najdete pod anglickým titulem Nightline.

Reklama

Zájemci o výpravnou podívanou s hollywoodskými herci nabízí snímek Žižka, který na Netflixu najdete pod americkým distribučním titulem Medieval. Také Žižky si všimli členové České filmové a televizní akademie a snímek režiséra Petra Jákla bojuje o čtyři České lvy.

Šéf Voyo Daniel Grunt: Chystáme další dvě série Ivety Leaders Televize Nova a celá skupina CME se stále více orientuje na digitální službu Voyo. Za dva roky od nástupu nového týmu a nového pojetí služby se jí povedlo dostat mezi špičku na českém trhu streamovacích platforem, k čemuž jí dopomohlo zejména nasazení původních seriálů jako Případ Roubal či Iveta. „Tento segment se do pěti let zdvojnásobí a Češi budou mít předplacených celkem tři miliony služeb,“ předpovídá Chief Digital Officer skupiny CME Daniel Grunt. Stanislav Šulc Přečíst článek

První republika

V letošním roce se budou České lvy udílet také v televizních kategoriích. Největší šanci mají díla České televize Podezření a Devadesátky. Oba seriály najdete na streamingové službě České televize iVysílání.

Nicméně i Netflix uvádí seriály, které původně vysílala Česká televize. Již delší dobu Netflix nabízí seriál Svět pod hlavou. Nově se tu ale objevil výpravný seriál První republika.

Netflix snižuje ceny předplatného ve světě až o polovinu. Dočkají se i Češi? Zprávy z firem Americká streamovací služba Netflix ve více než 30 zemích snížila předplatné svých služeb, aby přilákala více zájemců. Informoval o tom server listu The Wall Street Journal (WSJ). Netflix se potýká se sílící konkurencí a snahou lidí šetřit. Netflix působí i v České republice, zda se jí bude úprava cen dolů týkat, WSJ neuvedl. ČTK Přečíst článek