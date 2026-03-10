Putinův ropný jackpot. Konflikt na Blízkém východě plní ruskou válečnou pokladnu
Růst cen ropy po americko-izraelských úderech na Írán může výrazně pomoci ruské ekonomice a usnadnit Moskvě financování války na Ukrajině. Uvedl to web Politico, podle kterého konflikt na Blízkém východě přichází pro Kreml v klíčový moment.
Ruský prezident Vladimir Putin totiž na začátku roku čelil obtížné volbě – buď omezit takzvanou speciální vojenskou operaci na Ukrajině, nebo riskovat vážné dopady na domácí ekonomiku. Prudký růst cen ropy mu však podle Politico situaci výrazně usnadnil.
Po izraelském bombardování íránských ropných zařízení totiž ceny ropy vyskočily nad 100 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od léta 2022, kdy trhy reagovaly na ruskou invazi na Ukrajinu.
Pro Rusko, jehož státní rozpočet je silně závislý na exportu energie, představuje zdražení ropy významný ekonomický impuls. Rostoucí příjmy mohou Kremlu pomoci financovat válečné výdaje v době, kdy čtyři roky konfliktu začínaly ohrožovat stabilitu ruské ekonomiky.
List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Válka v Perském zálivu může vrátit do hry Nord Stream 2. Putinův stín se znovu vznáší nad Evropou
Názory
List Wall Street Journal ve včerejším textu konstatuje, že „velkým vítězem“ energetické krize vyvolané válkou v Perském zálivu je Rusko (viz níže). Pro Rusko představuje mimořádný nárůst cen ropy a zemního plynu z tohoto týdne doslova živou vodu, neb jeho hospodářství dosud sláblo nejen vinou západních sankcí, ale také kvůli poměrně nízkým cenám daných energetických surovin. S tím, jak postupně omezují svoji produkci země Perského východu, Rusko získává na důležitosti coby klíčový alternativní dodavatel. Vstříc mu vychází vlastně i sama americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Ještě nedávno panovaly obavy
Podle Politico přitom ještě před několika týdny panovala mezi ruskými ekonomickými elitami velmi pesimistická nálada. Letošní rozpočet ruského ministerstva financí počítal s cenou ropy Urals kolem 59 dolarů za barel, což je hlavní exportní směs země.
Energetické příjmy však letos v lednu klesly na nejnižší úroveň od roku 2020 a zklamaly i daňové výnosy. Ekonomiku navíc zatěžovaly západní sankce, vysoké úrokové sazby a nedostatek pracovní síly.
Podle analytika Sergeje Vakulenka z Carnegie Russia Eurasia Center stála vláda před obtížnými rozhodnutími, včetně omezení výdajů, zvyšování daní nebo dokonce úvah o snížení vojenských výdajů.
Ukončení války na Ukrajině podle něj nebylo na stole, bylo však zřejmé, že Rusko bude muset „trochu šetřit“.
Konflikt zvedl ceny ropy
Situace se změnila po americko-izraelských útocích na Írán. Teherán reagoval protiútoky a konflikt se rozšířil do širšího regionu, což narušilo dopravu přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších ropných tras na světě.
„Najednou Moskva dostala tento dar,“ uvedl bývalý ruský náměstek ministra energetiky Vladimir Milov, který dnes žije v exilu a patří ke kritikům Kremlu.
Podle něj jsou nyní ruští představitelé s vývojem na ropném trhu velmi spokojeni.
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara
Politika
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Rusko může prodávat ropu dráž
Zatímco dosud muselo Rusko kvůli západním sankcím prodávat ropu se slevou, nyní by podle Politico mohlo naopak dosahovat vyšších cen. Hlavní odběratelé ruské ropy, především Indie a Čína, se totiž snaží zajistit dostatek dodávek.
Spojené státy navíc vydaly 30denní výjimku, která Indii umožňuje nakupovat ruskou ropu, aby byl zachován stabilní tok suroviny na globální trh. Americký ministr financí Scott Bessent zároveň připustil, že Washington by mohl zmírnit sankce na další ruskou ropu.
Kreml tak podle Politico využívá situace k posílení své pozice. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem ropy i plynu a že poptávka po ruských energetických surovinách roste.
Poradce Kremlu Kirill Dmitrijev pak na sociální síti X napsal, že „ropná šoková tsunami teprve začíná“ a označil rozhodnutí Evropy omezit dovoz ruské energie za strategickou chybu.
Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?
Zdeněk Pečený: Investoři hledají náhradu za Dubaj. Marně. Neexistuje
Názory
Napětí na Blízkém východě znovu rozjelo debatu o tom, zda může Dubaj přijít o svou pověst bezpečného přístavu pro kapitál, podnikatele a expaty. Někteří komentátoři už mluví o tom, že investoři začnou emirát opouštět. Tahle teorie má ale jednu slabinu: nikdo zatím nepřišel s realistickou odpovědí na otázku, kam by měli odejít?
Vítěz konfliktu?
Energetičtí experti však varují, že je příliš brzy na to, aby Moskva slavila. Podle Milova by ceny ropy musely zůstat na současné úrovni přibližně rok, aby měly zásadní dopad na ruskou ekonomiku.
Krátkodobý růst cen podle analytiků pouze oddálí obtížná rozhodnutí, která ruskou vládu čekají.
Politico zároveň upozorňuje, že prodlužování konfliktu může Rusku přinášet i další výhodu. Spojené státy totiž během bojů spotřebovávají zbraně, na které Ukrajina spoléhá při své obraně.
Podle mediálních zpráv navíc Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mají pomoci při útocích na americké lodě a letadla.
Zabití íránského vůdce Alího Chameneího při americko-izraelském útoku sice může poškodit obraz Ruska jako ochránce svých spojenců. Podle Politico však může Putin nakonec dojít k závěru, že to byla cena, kterou stálo za to zaplatit.