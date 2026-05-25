Rubio: Chceme dát šanci diplomacii. Pokud selže, s Íránem se vypořádáme jinak
Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.
Spojené státy buď dosáhnou s Íránem dobré dohody, nebo se s touto zemí vypořádají jiným způsobem. Řekl to podle agentury Reuters novinářům během své návštěvy v Dillí americký ministr zahraničí Marco Rubio. USA podle něj chtějí dát všechny šance diplomacii, než začnou zkoumat alternativní možnosti. Podle agentury AFP Rubio zdůraznil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit, ať bude dohoda mezi Washingtonem a Teheránem jakákoli.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
USA a Izrael na konci února rozpoutaly válku proti Íránu, Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a americké základny v regionu. Od 8. dubna platí příměří. Zároveň probíhají jednání o předběžné dohodě, která mají umožnit budoucí konečnou dohodu o míru. Podle zdrojů serveru Axios by předběžná dohoda měla umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Zároveň by pokračovala jednání o íránském jaderném programu.
🚨 SECRETARY RUBIO: The idea that the President is going to agree to a deal that puts Iran in a stronger position on nuclear ambitions is ABSURD. That’s just not going to happen. pic.twitter.com/v4Lv0X9D64— Department of State (@StateDept) May 24, 2026
„Na stole je docela solidní věc, pokud jde o jejich schopnost otevřít (Hormuzský) průliv, otevřít ho, zahájit velmi reálná, významná a časově omezená jednání o jaderné otázce, a doufejme, že to dokážeme,“ řekl Rubio.
Vyjednavači nemají spěchat
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že vyjednávání s Íránem postupuje řádně a konstruktivně, zároveň ale prý americkým vyjednavačům řekl, aby s dohodou nespěchali. Námořní blokáda Íránu podle Trumpa zůstane v plné platnosti, dokud nebude dohoda potvrzena a podepsána. Zároveň slíbil otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a zemního plynu.
NATO musí podle Petra Pavla tvrději reagovat na ruské provokace na východním křídle aliance. Český prezident v rozhovoru pro The Guardian řekl, že aliance má „ukázat zuby“ – ve hře podle něj mohou být i asymetrické kroky včetně odpojení bank nebo sestřelování letadel narušujících vzdušný prostor spojenců.
NATO musí ukázat zuby, říká Pavel. Ve hře má být i sestřelování ruských letadel
Politika
NATO musí podle Petra Pavla tvrději reagovat na ruské provokace na východním křídle aliance. Český prezident v rozhovoru pro The Guardian řekl, že aliance má „ukázat zuby“ – ve hře podle něj mohou být i asymetrické kroky včetně odpojení bank nebo sestřelování letadel narušujících vzdušný prostor spojenců.
Šéf americké diplomacie dnes dnes také prohlásil, že Izrael bude mít vždy právo se bránit bez ohledu na jakoukoli dohodu mezi Washingtonem a Teheránem, čímž zopakoval výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
„Izrael má vždy právo se bránit. Každá země na světě má toto právo. A tak, pokud se Hizballáh chystá odpálit rakety nebo proti nim odpálí rakety, Izrael má právo na odvetu,“ řekl Rubio v Indii.
Netanjahu v neděli prohlásil, že Trump během telefonátu s ním zopakoval právo Izraele bojovat v Libanonu, kde izraelská armáda útočí na proíránské militantní hnutí Hizballáh.
Izraelská armáda dnes uvedla, že během bojů v jižním Libanonu byl zabit jeden její voják a další voják byl těžce zraněn a převezen do nemocnice.