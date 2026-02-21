Vyberte si z našich newsletterů

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava", ale součást dynamického procesu

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Michal Nosek
Michal Nosek

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Ray Koranteng patří k nejstabilnějším tvářím českého televizního zpravodajství. Přesto se označení „slavný“ brání. „Já to nechápu jako popularitu. Slavný je Jarda Jágr. Já jsem spíš známý,“ říká. Podle něj lidé zaměňují slávu s mediální známostí. Výhodu své profese vidí především v tom, že ho lidé oslovují. „Lidi mě považují za svého známého. Tudíž jsou k vám otevřenější,“ vysvětluje. Právě díky tomu má možnost překračovat sociální bubliny a získávat pohledy z různých prostředí. Od běžných profesí až po vrcholný byznys či politiku.

Dětství v Praze osmdesátých let, kdy vyrůstal jako syn Ghaňana a Češky, nebylo bez narážek. Otevřené konflikty nezažil, občasné poznámky však ano. Časem si z této zkušenosti vytvořil vlastní postoj. „Když někdo má pocit potřebu trousit takové blbosti, tak je to blbec… a víte, že už ho nepotřebujete,“ říká s odstupem. Zajímavé pro něj bylo i to, že někteří lidé se mu po letech za dětské poznámky omluvili.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Hvězda počasí

Do médií se nedostal plánovaně. Sám sebe popisuje spíše jako stydlivého člověka, který by se na konkurz nikdy nepřihlásil. Začínal prací na grafice pro vznikající televizi Nova. Zlom přišel náhodou. „A bum, a byl jsem v počasí,“ shrnuje moment, kdy se poprvé objevil před kamerou. Práce ho bavila nejen obsahem, ale i atmosférou tehdejšího týmu.

Zásadní proměnu znamenal přechod do zpravodajství. Přiznává, že zpočátku váhal, zda je ve svých pětadvaceti letech dostatečně přesvědčivý pro roli moderátora hlavní zpravodajské relace. Důvěra diváků je podle něj klíčová a nevychází pouze z textu, který čte. Dnes považuje živé vysílání za nejintenzivnější část své práce. „V televizi se nepracuje na minuty, tam se pracuje na sekundy,“ říká. Zpravodajství je týmová disciplína a finální podoba relace vzniká až krátce před vysíláním. Stoprocentní jistota podle něj neexistuje ani během samotného přenosu.

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Přečíst článek

V reálném čase

Adrenalin přinášejí zejména mimořádné události. Při oznámení úmrtí britské královny se scénář měnil doslova v reálném čase. „My jsme si říkali dvacet nebo patnáct sekund před tím, co tam vlastně bude,“ popisuje. Podobné situace podle něj ukazují, že moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu.

Vedle televize si splnil i dětský sen stát se pilotem. Profesionální dráhu si však nevybral, létání zůstalo osobní vášní. „Toto je splněný sen,“ konstatuje. V soukromí investuje především do cestování. Preferuje méně turisticky exponované země, kde je zachován místní charakter. Navštívil například Gruzii či Černou Horu, v budoucnu by rád poznal Arménii a také Ghanu, kde má rodinu.

Po více než dvaceti letech ve zpravodajství působí Koranteng vyrovnaně a střízlivě. Popularitu relativizuje, důraz klade na profesionalitu a důvěru. Možná právě proto zůstává pro diváky dlouhodobě čitelnou a respektovanou tváří české televizní scény.

David Ondráčka: Epsteinův klub vyvolených, když elity drží při sobě až příliš

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Jeffrey Epstein nebyl jen zločinec – byl uzlem v síti moci, kde se potkávali miliardáři, politici i celebrity. Nově zveřejněné dokumenty ukazují svět, v němž reputace fungovala jako měna a kompromat jako pojistka loajality. Kauza odhaluje, jak snadno mohou elity přehlížet varovné signály, pokud je síť výhodná a pohodlná. A zároveň dává silnou munici konspiračním teoriím o „skryté třídě vyvolených“. Otázkou není jen to, co Epstein spáchal, ale jak mohl tak dlouho fungovat uprostřed nejvlivnějších kruhů Západu.

Kauza Jeffreyho Epsteina je mimořádná, ukazuje nezdravé propojení elit, zneužívání pozic a masivní sexuální zneužívání mladistvých. Zveřejnění milionů e-mailů americkým ministerstvem spravedlnosti nabízí odpudivý pohled do ekosystému, kde se peníze, vliv, osobní vazby a imunita slévají do jednoho neprůhledného proudu. Pohled do světa, kde reputace a kompromaty fungují jako měna. A celá ta aféra silně nahrává konspiračním pohledům na elitu Západu, pro tyto lidi je to dokonalé potvrzení toho, co si už dávno mysleli.

Davos Man

Epstein nebyl klasický mocenský hráč. Byl prostředníkem, „networkerem“, s výborným talentem na vytváření dojmu vlastní důležitosti a talentem přesvědčovat ostatní, že bez něj se dveře neotevřou. Jeho metoda byla vlastně jednoduchá: využívat existující kontakty, nafukovat jejich význam a budovat obraz člověka, bez kterého se elity neobejdou. A elity si často nechaly takový servis líbit.

Epstein nepatřil přímo do politicko‑ekonomických struktur, ale dokázal se kolem nich dokonale pohybovat. Vytvářel si cíleně jakýsi svůj podzemní „Davos“, neformální síť miliardářů, politiků, byznysmenů, aristokracie. Objevuje se v ní kdekdo, norská princezna, špičky financí, bývalí premiéři, umělci.

Ruský prezident Vladimir Putin

Epstein usiloval o schůzku s Putinem. Přišel s návrhem ruského bitcoinu

Politika

Jeffrey Epstein se opakovaně snažil zprostředkovat osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z databáze více než 3,5 milionu souborů patřících zesnulému odsouzenému finančníkovi, jejichž zveřejnění rozvířilo mezinárodní politiku i byznys.

nst

Přečíst článek

Síť vyvolených

Otázka je, proč s ním tolik vlivných lidí udržovalo vztahy? Část odpovědi je banální, sociální kapitál, přístup ke dvoru dnešní doby. Pohyboval se mezi bohatými a mocnými, nabízel přístup k nim, prezentoval se jako správce majetku a zprostředkovatel investic. V tomhle světě je kontakt aktivum. Přidejme k tomu exkluzivní večírky, celebrity a iluzi, že patříte do „kmene vyvolených“. A také informační asymetrii, víte věci, které ostatní neví. Při dnešním odkrývání těchto vazeb dokonce není vyloučeno, že mnozí mohli znát jen jeho oficiální image (a ten lesk je lákal neskutečně), nikoli rozsah jeho skutečné trestné činnosti (sexuálního zneužívání a násilí, kuplířství, drog).

Síť kolem Epsteina asi formovala naši kulturu víc, než si připouštíme. Lidé napojení na něj psali učebnice, které jsme ve škole četli, stáli za filmy našeho dětství, vybírali celebrity, které obdivujeme, navrhovali videohry, které máme rádi. Podle této představy Epstein „neupravoval“ či nemanipuloval jen děti, které zneužíval, ale symbolicky „vychovával“ i celou společnost, nenápadně, skrze média, vzdělávání a zábavu, aniž bychom si to úplně uvědomovali.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

Epstein: produkt systému a konspirace

Pak je tu temnější rovina kompromatů a konspirací. Hypotéza kompromitujících materiálů, které by vytvářely závislost a loajalitu, vydírání, kdy se na spoustu lidí vědělo tolik o jejich slabostech. Model „kompromatu“ pochopitelně není z dějin neznámý, využívá se naprosto široce. Zda byl Epstein něčím takovým systematicky vybaven a byl to jeho účel, pro to veřejné důkazy chybí. Stejně tak neexistují prokazatelné informace, že by byl řízen některou (nebo dokonce několika) ze zpravodajských služeb. Teoreticky by taková síť byla lákavá pro mnohé.

Konspirační teorie a teoretici tady mají úplné žně, protože kombinace elit, sexuální kriminality, nejasné smrti a tajemných vazeb je téměř učebnicová. Jednoduchý příběh o „králičí noře“ a „skryté elitě“ se prodává skvěle. A samozřejmě se v této rovině mohutně spekuluje, jakou roli v tom mohly hrát tajné služby a kterých vlastně zemí.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Reputace jako měna, kompromat jako pojistka

Klíčové podle mě je, že šlo primárně o kombinaci chamtivosti, naivity, mocenských her, a samozřejmě pedofilii a sexuální zneužívání mladých dívek. Epsteinův případ se zdá méně detektivkou o jednom zločinci a více studií o tom, jak fungují uzavřené elity, kdy bohatí a vlivní drží při sobě, sdílejí kontakty, informace, služby a protislužby. A mnohdy přehlédnou (a nechtějí vidět) varovné signály, protože síť je pohodlná a výhodná. Problém nezačíná až u trestného činu. Začíná v prostředí, kde je vliv to hlavní a jediné.

Možná se nikdy nedozvíme všechny odpovědi kolem tohoto neskutečného příběhu. Epstein je mrtvý, část dokumentů zůstává nejasná, motivace jednotlivců různé. Ale samotná kauza ukazuje, že svět moci (nebo údajné moci) je méně pevný, než se tváří. A jeho největší slabinou nejsou konspirace, nýbrž kombinace prestiže, slepé důvěry a lidské ochoty věřit tomu, kdo slibuje přístup do vyšší ligy. To je lekce, která přesahuje jedno jméno a jednu kauzu.

Warner Bros. Discovery

Souboj těžkých vah

Krátká rekapitulace pozic hlavních aktérů. Vedení Warner Bros. již v průběhu loňského roku pochopilo, že svět zábavy prochází takovou změnou, v níž pravděpodobně uspějí jen ti největší hráči. A Warneři i přesto, že jsou dlouhodobě druhým největším studiem (a střídají se o post dvojky s Universalem), v takovém konkurenčním prostředí nedokážou dlouhodobě uspět a potřebují se spojit s dalším hráčem.

Bitva o Warner Bros. zdaleka nekončí ČTK

V závodu o Warnery se objevila řada výrazných jmen, nakonec vedení společnosti doporučilo Netflix, který měl převzít za zhruba 83 miliard dolarů většinu aktiv Warner Bros., kromě televizních assetů. Obě strany uzavřely předběžnou dohodu a vše zdánlivě spělo k jasnému spojení.

Jenomže uzavřený deal nejprve nepochválil Donald Trump (a jako první naznačil, že by mohlo dojít k problémům při antitrustovém řízení, které v tuto chvíli probíhá), následně do boje o Warner Bros. poměrně razantně vstoupil David Ellison, syn velkého Trumpova podporovatele a jednoho z nejbohatších lidí planety Larryho Ellisona. David Ellison totiž již vloni ovládl studio Paramount, které svými penězi zachránil od krachu, nyní se rozhodl svou audiovizuální společnost výrazně nazvětšovat akvizicí Warner Bros.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nepřátelské převzetí

Paramount Skydance postupně navyšoval svou nabídku. Ta je ale z podstaty jiná proti té ze strany Netflixu. Paramount totiž nabízí akvizici všech aktiv studia, nabízí odkup v „cashi“, tedy nikoli výměnou akcií stávající či nově vzniklé entity, jak bývá při takto velkých mergerech zvykem. A co je nejpodstatnější: po celou dobu jedná v podstatě jako nepřátelská strana, která jde proti vůli vedení společnosti. I proto se hodnota dealu na základě poslední nabídky vyšplhala až k částce 108 miliard dolarů. Ale i tu zatím vedení Warner Bros. odmítlo.

Z celé akvizice se postupně stává téměř politická hra, v níž představenstvo Warnerů a Netflix hrají roli nepřítele stávajícího vládního establishmentu, kteří chtějí uzavřít „nevýhodnou“ smlouvu a ožebračit drobné investory, naopak Paramount tím, že nabízí výrazně vyšší výkupní cenu, hraje roli zachránce tržních mechanismů.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Týden, který rozhodne?

Jenomže jedním z podstatných faktorů je již uzavřená smlouva mezi Netflixem a Warner Bros., v níž je mimo jiné také smluvní pokuta, kterou by Warneři museli zaplatit, pokud by k dealu nakonec nedošlo. Tato částka (v řádu miliard dolarů) by tak výslednou hodnotu transakce snížila, navíc Paramount chce převzít i mimořádně hodnotná televizní aktiva Warner Bros., které v původní nabídce Netflixu vůbec nefigurují.

Nyní tedy Warner Bros. po konzultaci s Netflixe nabídl šanci, aby Paramount předložil svou „konečnou a nejlepší“ nabídku. Zdá se, že i Netflix je už celou situací unaven a je docela dobře možné, že se spokojí se smluvní pokutou v řádu miliard dolarů a Warnery přenechá Ellisonovi.

Velká bitva o jedno z nejslavnějších studií hollywoodské historie tak je stále otevřená a v tuto chvíli není o nic jasnější, který z uchazečů Warner Bros. nakonec skutečně získá.

Petr Macinka

Karel Pučelík: Petr Macinka lakuje neúspěch narůžovo

Názory

Mnichovská exhibice Petra Macinky byla bezpochyby neúspěchem a ukázkou slabosti české vlády. Proč si tedy i přesto najdou tací, kteří šéfa české diplomacie chválí? Protože v dnešní politice na schopnostech vlastně moc nezáleží. Důležitá je prezentace, která dokáže divy. Bohužel.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Hlavní vítězkou Women Changing the World Awardsse stala slovenská diplomatka Alexandra Janečková

PROHLÉDNĚTE SI: Women Changing the World Awards mají první česko-slovenské vítězky

Filantropie

Hlavní vítězkou prvního lokálního kola Women Changing the World Awards (WCWA) se stala slovenská diplomatka Alexandra Janečková. Celkem do finále postoupilo 196 inspirativních žen z Česka a Slovenska.

nst

Přečíst článek

