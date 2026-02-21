Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu
Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.
Ray Koranteng patří k nejstabilnějším tvářím českého televizního zpravodajství. Přesto se označení „slavný“ brání. „Já to nechápu jako popularitu. Slavný je Jarda Jágr. Já jsem spíš známý,“ říká. Podle něj lidé zaměňují slávu s mediální známostí. Výhodu své profese vidí především v tom, že ho lidé oslovují. „Lidi mě považují za svého známého. Tudíž jsou k vám otevřenější,“ vysvětluje. Právě díky tomu má možnost překračovat sociální bubliny a získávat pohledy z různých prostředí. Od běžných profesí až po vrcholný byznys či politiku.
Dětství v Praze osmdesátých let, kdy vyrůstal jako syn Ghaňana a Češky, nebylo bez narážek. Otevřené konflikty nezažil, občasné poznámky však ano. Časem si z této zkušenosti vytvořil vlastní postoj. „Když někdo má pocit potřebu trousit takové blbosti, tak je to blbec… a víte, že už ho nepotřebujete,“ říká s odstupem. Zajímavé pro něj bylo i to, že někteří lidé se mu po letech za dětské poznámky omluvili.
Hvězda počasí
Do médií se nedostal plánovaně. Sám sebe popisuje spíše jako stydlivého člověka, který by se na konkurz nikdy nepřihlásil. Začínal prací na grafice pro vznikající televizi Nova. Zlom přišel náhodou. „A bum, a byl jsem v počasí,“ shrnuje moment, kdy se poprvé objevil před kamerou. Práce ho bavila nejen obsahem, ale i atmosférou tehdejšího týmu.
Zásadní proměnu znamenal přechod do zpravodajství. Přiznává, že zpočátku váhal, zda je ve svých pětadvaceti letech dostatečně přesvědčivý pro roli moderátora hlavní zpravodajské relace. Důvěra diváků je podle něj klíčová a nevychází pouze z textu, který čte. Dnes považuje živé vysílání za nejintenzivnější část své práce. „V televizi se nepracuje na minuty, tam se pracuje na sekundy,“ říká. Zpravodajství je týmová disciplína a finální podoba relace vzniká až krátce před vysíláním. Stoprocentní jistota podle něj neexistuje ani během samotného přenosu.
V reálném čase
Adrenalin přinášejí zejména mimořádné události. Při oznámení úmrtí britské královny se scénář měnil doslova v reálném čase. „My jsme si říkali dvacet nebo patnáct sekund před tím, co tam vlastně bude,“ popisuje. Podobné situace podle něj ukazují, že moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu.
Vedle televize si splnil i dětský sen stát se pilotem. Profesionální dráhu si však nevybral, létání zůstalo osobní vášní. „Toto je splněný sen,“ konstatuje. V soukromí investuje především do cestování. Preferuje méně turisticky exponované země, kde je zachován místní charakter. Navštívil například Gruzii či Černou Horu, v budoucnu by rád poznal Arménii a také Ghanu, kde má rodinu.
Po více než dvaceti letech ve zpravodajství působí Koranteng vyrovnaně a střízlivě. Popularitu relativizuje, důraz klade na profesionalitu a důvěru. Možná právě proto zůstává pro diváky dlouhodobě čitelnou a respektovanou tváří české televizní scény.