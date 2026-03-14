Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Putin chtěl převzít íránský uran. Trump jeho plán smetl ze stolu

Putin chtěl převzít íránský uran. Trump jeho plán smetl ze stolu

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.

Rusko v pondělí informovalo o telefonátu mezi prezidenty, kteří se podle poradce Kremlu Jurije Ušakova bavili o situaci kolem Íránu a Ukrajiny. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi a Spojené státy na konci února zahájily s Izraelem vzdušné útoky na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Putin v telefonátu s Trumpem podle Ušakova předložil několik názorů, jak rychle ukončit konflikt týkající se Íránu, jehož režim je spojencem Moskvy. Detaily poradce Kremlu nesdělil.

Axios nyní píše, že šéf Kremlu v telefonátu nadnesl několik nápadů na ukončení války mezi USA a Íránem, přičemž jedním z nich byl návrh ohledně přesunu obohaceného uranu.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

„Není to poprvé, co to bylo nabídnuto. Nebylo to přijato. Americká pozice je taková, že musíme vidět uran zabezpečený,“ řekl nejmenovaný americký činitel portálu Axios. Rusko podle něj vzneslo podobné návrhy už loni v květnu - předtím, než USA a Izrael v červnu zaútočily na íránská jaderná zařízení - a také v týdnech před začátkem současné války.

Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během letošních jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb. K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent, přičemž obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

Friedrich Merz

Nekonečná válka? USA a Izrael nemají plán, jak ukončit konflikt s Íránem, říká Merz

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.

Teherán podle Axiosu v posledním kole jednání odmítl myšlenku na převoz obohaceného uranu a navrhl jeho ředění ve vlastních zařízeních pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Není jasné, zda by Írán nyní návrh přijal, podotkl server. V rámci první jaderné dohody uzavřené v roce 2015, od které o tři roky později Trump odstoupil, Írán souhlasil s převozem přibližně 11 tisíc kilogramů nízko obohaceného uranu do Ruska.

Před několika dny Axios napsal, že USA a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu.

Související

USA rozumí pouze jazyku hrozeb a síly, řekl před cestou za Putinem šéf íránské diplomacie

Cizinci míří za svatbou do Prahy. Letní termíny jsou téměř plné

Roste zájem cizinců o svatbu v Praze, letní termíny jsou téměř plné
ČTK

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.

Vysoký zájem cizinců o svatby zaznamenala první městská část. „Matrika Prahy 1 není schopna uspokojit všechny požadavky. Většina termínů je již obsazená,“ uvedla mluvčí úřadu Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Není to jen o historickém centru

Podobný trend se netýká jen historického centra, zájem zaznamenaly i okolní radnice. „Zájem o uzavření sňatku v Praze 3 je oproti minulým létům zvýšený, ve větší míře zejména u cizích státních příslušníků. Termíny máme až do června úplně plné a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou hlavní svatební sezónou, jsou téměř plné termíny až do září,“ uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Podobná je situace v páté městské části. „O sňatky v Praze 5 je velký zájem každým rokem. Nějaké termíny ještě volné jsou, ale rychle se zaplňují. Oproti minulým letům se mění skladba snoubenců, během posledních let stoupá počet snoubenců cizinců z celého světa,“ řekla mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.

Mění se i představy snoubenců o podobě obřadu. „Snoubenci si více než jindy přejí rychlé obřady v obřadní síni bez proslovů. Mimo obřadní místnost oddáváme v objektech prvorepublikových vil ve správním obvodu Prahy 6 nebo v areálu břevnovského kláštera,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podle Šnejdarové se obřady v poslední době konají často pouze za přítomnosti snoubenců a svědků.

Na matrice Prahy 2 letos zaznamenali zvýšený zájem o datum svatby 6. června 2026, které se podle mluvčí Andrey Zoulové obsadilo nejrychleji.

Od roku 2001 mohou úřady snoubence oddávat i na jiných místech než v obřadních síních. V centru Prahy je velký zájem o svatby v palácích a jejich zahradách, na lodích nebo střechách domů. Pravidelně se oddává například na Žižkovské televizní věži, obřady se už konaly například v plavební komoře na Smíchově, v Prokopském údolí, na rozhledně v parku Cibulka a velmi oblíbenými svatebními místy jsou i zoologická a botanická zahrada v Troji.

Související

Enjoy

Screening může zachránit tisíce životů. Přesto ho polovina Čechů stále nevyužívá, říká Karel Hejduk

Michal Nosek
Michal Nosek

Jaké preventivní screeningy mají lidé v Česku k dispozici a proč je důležité je nepodceňovat? Prvním hostem nového podcastu Kód: Longevity byl šéf Národního screeningového centra Karel Hejduk. Vysvětlil, jak screeningové programy fungují, kolik lidí je skutečně využívá a proč mohou včasná vyšetření zachraňovat životy.

V Česku mají lidé k dispozici několik screeningových programů, které pomáhají odhalit rakovinu včas, často ještě dříve, než se objeví první příznaky. Mezi dlouhodobě zavedené patří například screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ten je nyní určen pro muže i ženy od 50 let, přičemž od příštího roku se věková hranice sníží na 45 let.

Newstream

Dalším programem je mamografický screening rakoviny prsu pro ženy od 45 let. Screening rakoviny děložního hrdla se pak provádí při pravidelné gynekologické prohlídce. V posledních letech k nim přibyly také nové programy zaměřené na včasné odhalení rakoviny plic a prostaty.

Tomáš Prouza a jeho hosté
video

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Enjoy

Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Vyšetření hradí zdravotní pojištění

Jak upozorňuje ředitel screeningového centra Karel Hejduk, všechny tyto programy jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Účast lidí se ale liší. „Dá se říci, že poměrně dobře pokrytý je cervikální screening, který se provádí v průběhu gynekologické prohlídky,“ říká Hejduk. V rozšířeném intervalu se ho účastní asi 80 procent žen, což ale zároveň znamená, že pětina žen toto vyšetření úplně míjí.

Prevence zachraňuje životy

Mamografického screeningu se v dvouletém intervalu účastní zhruba 60 procent žen, tedy přibližně 750 tisíc. „A právě u těchto žen se nalezne nádor u asi čtyř až pěti tisíc. Tím, že je ale zachycen ve screeningu, bývá většinou v malém stadiu, které je dobře léčitelné,“ doplňuje Hejduk.

Výzvou podle něj zůstává především kolorektální screening. „Pokrytí v tříletém intervalu dosahuje přibližně 50 procent. To znamená, že polovina obyvatel tento screening, na který mají právo jít, míjí,“ upozorňuje.

Právě prevence přitom může hrát zásadní roli. Screening totiž dokáže odhalit nádory v časném stadiu, nebo jim dokonce předejít. U kolorektálního screeningu lékaři vyhledávají takzvané adenomové polypy, ze kterých by se během let mohl vyvinout nádor. Pokud jsou odstraněny včas, rakovina se vůbec nemusí rozvinout. „Díky screeningovému programu je každý rok odstraněno přibližně 20 tisíc takových adenomů,“ dodává Hejduk.

Zdravý spánek jako novoroční předsevzetí

Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek

Enjoy

Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

