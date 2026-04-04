Konflikt na Blízkém východě posiluje Rusko. Ukrajina může přijít o zbraně i pozornost
Konflikt na Blízkém východě může zásadně posílit postavení Ruska a ovlivnit i vývoj války na Ukrajině. Shodují se na tom analytici. Podle nich Moskva těží z přesunu pozornosti Spojených států i jejich zdrojů jinam – a zároveň profituje z vysokých cen energií i uvolňování sankčního tlaku.
Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky upozorňuje, že zapojení USA do konfliktu Rusku výrazně nahrává. „Jsou to zaprvé vysoko vyšplhané ceny fosilních zdrojů, které dokonce umožnily dodatečné sejmutí sankcí z ruské stínové flotily. Kromě toho samozřejmě pro Rusko znamenají dodatečné příjmy. Kromě toho se v Evropě i jinde ve světě rozjela také diskuze o rozvolnění dalších sankcí proti Rusku, což je jak pro Ukrajinu, tak Evropu velmi citlivé,“ uvedl.
Válku odstartoval na konci února americko-izraelský útok na Írán. Podle Havlíčka může Rusko situace využít i diplomaticky – například snahou zprostředkovat příměří výměnou za ústupky Západu v otázce Ukrajiny. Takový scénář by byl podle něj z pohledu Evropy i Kyjeva velmi citlivý.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Přesun americké pozornosti
Analytik zároveň upozorňuje na další důležitý faktor: přesun americké pozornosti a zdrojů mimo Evropu. „Ukrajina se na to snaží reagovat například také pomocí v boji proti íránským dronům, která nese své ovoce, ale je to skutečně další hra a rozměr celé války na Ukrajině, který se promítá do dalšího regionu a zároveň zejména Evropu silně poškozuje, s ohledem na energozdroje a jejich vysoké ceny na globálních trzích,“ dodal.
Podle Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má konflikt na Blízkém východě i přímé dopady na Ukrajinu. Odvádí totiž pozornost světové veřejnosti i politických elit. Ukrajina tak může přicházet o část podpory, kterou nutně potřebuje.
Ještě výraznější je podle něj praktický dopad na dodávky zbraní, zejména protivzdušné obrany. „Až 90 procent raket pro systémy, které Ukrajina nutně potřebuje, pochází ze Spojených států. Zároveň ale za prvních 16 dnů konfliktu na Blízkém východě spotřebovaly Spojené státy, Izrael a jejich spojenci až 1500 interceptorů systému Patriot,“ uvedl Bříza.
Ukrajina má podle zjištění francouzských novinářů vojenskou přítomnost v Libyi a mohla stát za útokem na ruský plynový tanker Arctic Metagaz ve Středozemním moři. Informuje o tom web Euronews s odkazem na vyšetřování veřejnoprávní stanice RFI.
Pro srovnání dodal, že roční produkce těchto raket činí zhruba 600 kusů. „Ukrajina přitom za první tři a půl roku války využila přibližně 600 těchto interceptorů, mimo jiné i kvůli jejich nedostatku,“ upozornil. Spojené státy podle něj nejprve doplní vlastní zásoby a teprve poté budou schopny dodávat zbraně spojencům.
Podle expertů tak konflikt na Blízkém východě dopadá na válku na Ukrajině dvojím způsobem: odvádí pozornost i zdroje a zároveň omezuje dostupnost klíčových zbraňových systémů. Rusko tak získává prostor, zatímco Ukrajina může čelit dalšímu oslabení podpory.