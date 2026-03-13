Vyberte si z našich newsletterů

Karel Pučelík: Donald Trump prostě neumí vládnout

Americký prezident Donald Trump
Karel Pučelík
Skoro by se dalo konstatovat, že kam přijde pravicový populismus, tam brzy vypukne chaos, a politika se změní v absurdní podívanou. Třeba kvůli vzestupu Donalda Trumpa je svět nepředvídatelnějším a brutálnějším místem. Populističtí lídři ukazují, že umí vyhrát volby, ale s vládnutím si většinou nevědí rady.

Bleskové útoky na Írán nebo Venezuelu, které odporují zvyklostem i mezinárodnímu právu, rozpočtová politika, která nedává smysl nebo nespočet celních eskapád. Americký prezident Donald Trump dokáže zásadně měnit směr v klíčových politických otázkách v horizontu několika hodin. To nevypadá, že by se rozhodoval na základě důkladných analýz nebo že sleduje nějaký propracovaný plán.

Americký prezident je dost možná nejmocnější člověk planety, přesto to však ještě v nedávné historii vypadalo, že ani on s lecčím pohnout nemůže, či jen velmi obtížně a zdlouhavě. V Trumpově druhém mandátu je to jiný příběh, věci se dějí jako by jen stačilo, aby luskl prstem. Je to tím, že je Trump konečně efektivní a rázný vůdce – a jak on sám proklamuje, nejlepším prezidentem?

Zní to moc jednoduše na to, aby to byla pravda. Předešlé administrativy fungovaly úplně jinak. Měly svébytné ministry a aparát, zahraniční politika se tvořila na základě dlouhodobé diplomacie, stejně tak ekonomika. Vážily se pro a proti. Trump kolem sebe nemá lidi, kteří by mu bránili v chybných rozhodnutích, ale své nohsledy, hlas zkušených diplomatů a úředníků utlumil.

Důležité je sledovat výsledky, které v případě Trumpovy politiky nejsou nijak zářné. Navzdory tomu, že on sám je tak prezentuje. Zahraniční politika přináší světu spíš chaos než mír a prosperitu, ani domácí ekonomika se nijak zázračně nenastartovala. Ostatně kdyby byl tak skvělý prezident, nemuseli by se republikáni tak obávat podzimních voleb do Kongresu, které pro ně nevypadají nijak zvlášť růžově.

Deportace jednoho migranta stojí Trumpovu administrativu průměrně 133 tisíc dolarů

Politika

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vynaložila více než 40 milionů dolarů na deportaci zhruba 300 migrantů do zemí, s nimiž neměli žádné vazby. Vyplývá to ze zprávy demokratů ze senátního Výboru pro zahraniční vztahy. Podle autorů byly miliony dolarů převedeny zahraničním vládám formou jednorázových plateb, aniž by existoval systém, který by kontroloval, jak byly prostředky využity.

Přečíst článek

Sebevědomí při kampani, chaos ve vládě

Pravicoví populisté dokážou vyhrávat volby, o tom jsme se už přesvědčili, ale když se dostanou k vládě, jejich kouzlo často rychle vyprchává. Nejde zdaleka jen o Donalda Trumpa a MAGA.

Pro další příklad můžeme nahlédnout do Británie, kde se v průzkumech daří populistické až krajně pravicové Reform UK. Strana zatím má hrstku poslanců a několik výraznějších regionálních politiků. Někde dokonce vedou komunální orgány. Pozitivní reklamu pro vládnutí ale často nedělají, jejich politika je mnohdy nesmyslná a bizarní. Nigel Farage si to uvědomuje, a proto se rychle snaží vylepšit odborný profil uskupení, a to i tak, že přetahuje výrazné tváře předchozích konzervativních vlád.

A co třeba u nás v Česku? SPD se konečně dostala do vlády, ale své lidí na ministerstva raději nepustila. Motoristé sobě pak předvádějí divadlo, jaké tu dlouho nebylo. Jinak působí hlavně destruktivně, ať jde o klima nebo třeba o kulturu. V zahraničí díky Petrovi Macinkovi Česko vypadá směšně. Zatím se ani nezdá, že by to zmíněným stranám pomáhalo v růstu preferencí. Voliči chtějí změnu, pokud možno pozitivní, ne divadlo. Umí však pravicový populisté i budovat? To zatím neukázali.

Írán

Drahý konflikt. První týden války s Íránem stál USA více než 238 miliard

Money

První týden války s Íránem stál Spojené státy podle Pentagonu 11,3 miliardy dolarů (více než 238 miliard korun). Jen během prvního víkendu operací utratila americká armáda za munici přibližně pět miliard dolarů. Informaci poskytl americkému Kongresu Pentagon, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený se situací, který hovořil pod podmínkou anonymity. Konflikt Izraele a Spojených států s Íránem trvá už 13. den.

Přečíst článek

Bez seriózní práce nebudou koláče

Teď si leckterý čtenář říká, že jsem zaujatý a můj liberální světonázor (ať už to znamená cokoliv) mi brání vidět realitu. Jenže k napsání tohoto textu mě inspiroval Frank Furedi, v Británii žijící a původem maďarský intelektuál, který je oblíbencem (krajní) pravice. Ten vede bruselský think-tank MCC Brussels, jenž stoji na podpoře Viktora Orbána.

„Můžete vyhrát volby, ale pokud nejste připraveni na jejich důsledky, stanete se svým nejhorším nepřítelem,“ konstatuje osmasedmdesátiletý pravicový teoretik Furedi pro Politico. I když má pro pravicové lídry sympatie, neuniká mu, že úspěch Donalda Trumpa a podobných netkví v tom, že jsou úžasní, ale že „těží ze slabostí jiných hnutí“. V jejich vládní praxi vidí značné mezery.

Úspěšní populisté umí surfovat na vlnách nespokojenosti a frustrace, ale to je málo. Jak uzavírá Furedi: „Jednou z velkých tragédií našeho světa je, že demokracie v národě vyžaduje seriózní politické strany.“ A populisté až na výjimky nenabízí.

V americké ekonomice v únoru nečekaně ubylo 92 tisíc pracovních míst
Aktualizováno

Trumpův „zlatý věk"? Kdeže. Americká ekonomika nečekaně přišla o 92 tisíc pracovních míst

Money

Přečíst článek
„Čistý celní chaos". Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

Přečíst článek

Textil, kresba i ticho. Artium by KKCG otevírá výstavu Miroslavy Klesalové

Expozice s názvem Step from Darkness
Galerijní prostor Artium by KKCG zahajuje novou výstavu české vizuální umělkyně Miroslavy Klesalové. Expozice s názvem Step from Darkness představuje autorčinu tvorbu v širším kontextu a propojuje její charakteristické textilní objekty s novým souborem drobných maleb.

Nová díla vznikala v dlouhodobém a tichém tvůrčím procesu, v němž se autorčina intuice propojuje s osobní zkušeností a vnitřním prožitkem. Výsledkem jsou minimalistické kompozice a znaky, které reflektují snahu porozumět okolnímu světu a sdílet vlastní zkušenost s divákem.

Výstava zároveň navazuje na tvorbu, díky níž se Klesalová etablovala jako jedna z výrazných osobností současné české vizuální scény. Vedle maleb jsou zde představeny také její typické textilní objekty, často připomínající zavěšené šaty či mapy vnitřních krajin.

„Její tvorba se vyhýbá expresivitě, ale zároveň není chladně racionální. Výsledkem jsou kompozice, které působí pevně a kontrolovaně, ale zároveň v sobě nesou křehkost a otevřenost,“ uvedla kurátorka výstavy Barbora Kundračíková.

Miroslava Klesalová ČTK

Inspirace v Pošumaví

Klesalová ve své tvorbě pracuje s textilem, kresbou i prostorovými objekty. Inspiraci čerpá mimo jiné z krajiny Pošumaví, odkud pochází. Její textilní instalace tak často odkazují na paměť místa, každodenní zkušenost a rytmus krajiny.

Atmosféru výstavy doplňuje také básnický odkaz na dílo Sylvie Plath, konkrétně její báseň Ariel z roku 1965. Ta vytváří symbolický rámec introspekce a posiluje tematiku paměti, vnitřního prostoru a osobního prožitku.

Kresba Rembrandta van Rijna jde do aukce

Unikátní kresba mladého lva od Rembrandta jde do aukce. Může vynést půl miliardy

Enjoy

Aukční síň Sotheby's v New Yorku připravila na začátek února mimořádnou nabídku. Již 4. února se uskuteční aukce Master Works on Paper from Five Centuries, která nabídne díla na papíře od nejslavnějších umělců za posledních pět století. Jednou z nejvíce očekávaných bude bitva o mimořádnou kresbu Odpočívající mladého lva od Rembrandta, jež by se mohla prodat za 15 až 20 milionů dolarů. Cena ale může jít i daleko výš.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nová dramaturgická etapa

Galerie Artium by KKCG vstupuje v roce 2026 do nové dramaturgické etapy nazvané Linie odpovědnosti. Po předchozích tématech odvahy a inovací se letošní program zaměří na odpovědnost – vůči sobě, společnosti i světu, který společně utváříme. Podle pořadatelů má tato linie podpořit dialog, objevování nových dimenzí uměleckých děl a autentickou interpretaci současného umění.

Vedle výstavy Miroslavy Klesalové se letos v Artio představí také absolventka Akademie výtvarných umění Kateřina Šťastná, autorská dvojice Matěj Hrbek a Alessandra Svatek či designérské duo Petra Švejdarová a Klára Vaculíková ze studia PRASKLO. Program doplní koncerty a festivaly. Díky podpoře zakladatelů galerie, mecenášů Karla a Štěpánky Komárkových, zůstává vstup na výstavy pro veřejnost zdarma.

Miroslava Klesalová (1985)

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika 1 u Dalibora Smutného a také Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru textilní tvorby Jitky Škopové. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje práci s měkkými materiály, látkou a papírem a zkoumá symbolický jazyk i proměny kulturní krajiny.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Malířka Klára Sedlo vystavuje v Bruselu. V Pražském domě představí magické rostliny

Malířka Klára Sedlo vystavuje v Bruselu. Představí malby inspirované Voynichovým rukopisem

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Výstava Tima Burtona nabídne v Praze skoro 600 jeho skic, loutek nebo fotografií

OBRAZEM: Tim Burton po dekádě opět v Praze. Jeho výstava nabízí stovky děl, fotografií a skic

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Babiš a Kupka se do sebe pustili ve Sněmovně kvůli výdajům na obranu

Předseda ODS Martin Kupka označil při dnešních sněmovních interpelacích ministerského předsedu Andreje Babiše (ANO) opět za slabého premiéra, který jen útočí a zaměřuje se na minulost. Babiš ho v reakci při sporu o obranné výdaje nabádal, aby si vyměnil komunikační kartu.

Česko nedávno kritizoval kvůli obranným výdajům americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, podle kterého země riskuje, že bude patřit mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci co se týče jejich poměru k hrubému domácímu produktu (HDP). Dnes se Česku dostalo za nedostatečné výdaje kritiky od amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera.

„Česko bude plnit závazky vůči NATO,ô reagoval Babiš při sněmovních interpelacích a zmínil výstavbu mechanizované brigády. K loňské dohodě států NATO včetně Česka o růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice se však nevyjádřil.

Aktualizováno

„Žádné výmluvy, žádné výjimky." Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu

Politika

Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na X ČR za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.

ČTK

Přečíst článek

„Rétorika strašení válkou“

Kupka se zajímal o to, co bude Babiš dělat, aby Česko dostálo svým závazkům vůči Severoatlantické alianci i vzhledem pokračující ruské vojenské agresi vůči Ukrajině a konfliktu na Blízkém východě. Předseda ODS připomněl dohodu států NATO o zvyšování obranných a souvisejících výdajů na celkově pět procent HDP do roku 2035 a vyčítal kabinetu, že snížila obranný rozpočet o 21 miliard korun a vzala stamiliony bezpečnostním službám. „Proč hazarduje s bezpečností Česka?,“ tázal se Kupka.

Babiš vinil Kupku z toho, že pokračuje v rétorice strašení válkou. České obranné výdaje jsou podle premiéra na úrovni jiných členských států, kolem dvou procent HDP. „Je navýšení výdajů na obranu meziročně o 14 miliard. A tím že stoupá HDP, stoupají i ty výdaje,“ řekl. Vlády s účastí ODS v minulosti podle premiéra vždy braly obraně peníze a v minulém období se plnil závazek vydávání dvou procent HDP jen tím, že se podle Babiše manipulovaly zálohové platby.

Hormuzský průliv

Trump: Na drahé ropě USA vydělají, ale důležitější je zastavit Írán

Politika

Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.

ČTK

Přečíst článek

„Vy jste se na obraně chovali stejně jako v minulosti. Je tam strašně moc podezřelých zakázek. Historicky na obraně se vždycky kradlo,“ tvrdil Babiš. Vláda se bude podle něho závazky v obraně zabývat, situaci podle premiéra spojencům i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vysvětlí a není třeba mít žádné starosti.

„Jak se pozná slabý premiér? Že neodpovídá na otázky, ale jenom útočí a dívá se do minulosti. Zase jenom snůška nesmyslných lží a útoků,“ komentoval Babišovo vystoupení Kupka. Otázku na plnění spojeneckých závazků zopakoval. „Nedostali jsme na ni ani trochu odpověď,“ podotkl předseda ODS. „Už si vyměňte tu komunikační kartu, už to je trapné,“ reagoval Babiš. ODS měla podle něho premiéra, který vybíral jídelníček, když měla dorazit zahraniční návštěva. „To je všechno, co jsme identifikovali na úřadu vlády, co tam dělal za ty čtyři roky,“ řekl Babiš, jehož vyjádření zjevně mířilo na předchůdce ve funkci Petra Fialu (ODS). „Lžete stejně jako Fiala, to je váš problém,“ vzkázal Kupkovi.

Andrej Babiš
Aktualizováno

„Žádné výmluvy, žádné výjimky." Z USA míří kritika na vládu Babiše kvůli výdajům na obranu

Politika

ČTK

Přečíst článek
Martin Kupka

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
