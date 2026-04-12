newstream.cz

„Nikdy se nenecháme vydírat.“ USA zahájí blokádu Hormuzského průlivu

ČTK

Americký prezident Donald Trump oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou zaplatily Íránu poplatek. Teherán šéf Bílého domu zároveň obvinil z vydírání celého světa a uvedl, že se Írán odmítl vzdát svých jaderných ambicí.

Trump to napsal ve dvou obsáhlých příspěvcích na své sociální síti Truth Social poté, co v pákistánském Islámábádu bez výsledku skončila jednání mezi americkou a íránskou delegací o ukončení bojů.

Trhy věří v Orbánovu porážku. Maďarský forint v týdnu zpevnil nejvíce ze všech měn světa

Trhy věří, dny Victora Orbána v čele Maďarska jsou dneškem po šestnácti letech fakticky sečteny. Maďarský forint v posledních pěti obchodních dnech zpevnil vůči americkému dolaru o 4,2 procenta. Žádná jiná měna světa v uplynulém týdnu vůči dolaru tolik nezískala.

Prezident USA uvedl, že by jednání v Pákistánu mohl obsáhle popsat, protože jej o průběhu informoval viceprezident J.D. Vance, zmocněnec Steve Witkoff a zeť Jared Kushner, avšak „záleží pouze na jedné věci, Írán není ochoten vzdát se svých jaderných ambicí“.

„V mnoha ohledech jsou dohodnuté body lepší než pokračování našich vojenských operací až do konce, ale všechny tyto body jsou bezvýznamné ve srovnání s tím, že by se jaderné schopnosti dostaly do rukou tak výbušných, problematických a nepředvídatelných lidí,“ uvedl Trump s tím, že nedopustí, aby Írán získal jadernou zbraň. Teherán přitom dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží mírovým účelům.

Stop pro všechny lodě

Námořnictvo USA podle amerického prezidenta nyní zahájí proces blokády Hormuzského průlivu a bude zastavovat všechny lodě, které se jím budou snažit proplout, dokud nebude plavba umožněna všem. Írán v této souvislosti obvinil z vydírání celého světa tím, že v oblasti nastražil námořní miny a začal vybírat poplatky.

USA proto budou podle šéfa Bílého domu zastavovat lodě, které tyto poplatky Íránu zaplatily a zároveň zahájí práce na odstraňování min z průlivu. „Každý Íránec, který na nás nebo na nebojové lodě vystřelí, bude rozstřílen do pekel,“ dodal Trump.

„Blokáda začne brzy, budou do ni zapojeny i jiné země. Íránu nebude dovoleno, aby z tohoto nezákonného vydírání těžil. Chtějí peníze a, co je ještě důležitější, chtějí jádro,“ uvedl Trump s tím, že ozbrojené síly USA zůstávají připraveny a „dodělají to málo, co z Íránu zbylo“.

Izrael a Spojené státy 28. února zahájily válku proti Íránu, která se rozrostla v širší regionální konflikt, do něhož se zapojilo také proíránské militantní hnutí Hizballáh v Libanonu nebo s Teheránem sympatizující milice v Iráku. Írán v odvetě cílil mimo jiné na americké vojenské cíle a další zájmy v regionu, vysílal bezpilotní letouny na ropnou infrastrukturu v okolních arabských zemích a blokuje Hormuzský průliv,

Za normálních okolností je Hormuzským průlivem přepravována asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi, a to navzdory dvoutýdennímu příměří, které začalo platit v noci na středu. Před válkou se žádné mýtné za proplutí úžinou neplatilo.

„Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi

Poslanec Filip Turek (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO může souviset s tím, že Turek nebyl jmenován ministrem. Pomstu ale odmítl. Podle něj o složení delegace rozhoduje vláda a tu by měl podle současného nastavení vést premiér Andrej Babiš (ANO).

Pravidelná ranní rutina většinou slouží jako soubor návyků vedoucích k vyšší produktivitě, disciplíně nebo jednoduše lepšímu životu. Co nám ale také může umožnit, je celkově lepší regulace našeho organismu. První hodiny dne představují období, kdy se nastavuje základní fyziologický i mentální tón a jakým způsobem do nich vstupujeme, má dopad na to, jak bude tělo i mysl fungovat po zbytek dne. Jde tedy o vědomé vytvoření podmínek, ve kterých může organismus fungovat předvídatelněji, stabilněji a tak nějak s větší lehkostí.

Po probuzení dochází k přirozenému nárůstu kortizolu, což je stresový hormon, který hraje zásadní roli v cirkadiánním rytmu a ráno slouží k aktivaci organismu. Kortizol zůstává zvýšený dalších cca 30-40 minut a tento proces je fyziologický a žádoucí. Pokud je však první interakcí s okolím stres, informační zahlcení nebo okamžité přepnutí do výkonového režimu, může to vést k vyšší reaktivitě, napětí a kolísání energie, protože kortizol pak zůstává zvýšený déle. Prakticky to znamená, že první minuty dne by měly být co nejméně chaotické. Ponecháme si chvíli bez vnějších podnětů, otevřeme okno, vystavíme se přirozenému světlu a to dá tělu signál, že den začíná postupně, nikoli skokově. Už tato drobná změna má při dlouhodobém opakování výrazný efekt.

Rutina nabízí pocit kontroly

Jedním z důvodů, proč se koncept rutin stal tak populární, jsou benefity námi určené struktury v prostředí, které je jinak fragmentované a nepředvídatelné. Rutina nabízí pocit kontroly nad procesy, které jsou ve skutečnosti komplexní a dlouhodobé, jako je fyzické zdraví, stav psychiky nebo výkonnost. Ranní plán, který funguje pro jednoho člověka, ale nemusí fungovat pro jiného, protože každý organismus má jinou kapacitu, jiný stresový profil i jiné celkové nastavení. Proto si vytváříme rutinu individualizovanou, v kontextu našeho života a možností.

Také to většinou znamená nezačínat s deseti návyky najednou, ale vytvořit si krátkou, realistickou sekvenci, kterou je možné dlouhodobě udržet. I dvě až tři vědomé činnosti mají větší efekt než rozsáhlý plán, který se po týdnu rozpadne, protože neodpovídá realitě. Konzistentní ranní sekvence vytváří stabilní podmínky, ve kterých se organismus může opakovaně naladit podobným způsobem. A tento efekt je kumulativní. Postupně se promítá do stabilnější energie, menších výkyvů během dne, lepší tolerance stresu, efektivnějšího trávení i vyšší mentální jasnosti.

Světlo, pohyb a práce s pozorností

Z fyziologického hlediska hrají klíčovou roli světlo, pohyb a práce s pozorností. Přirozené denní světlo, ideálně venku během prvních třiceti až šedesáti minut po probuzení, pomáhá synchronizovat cirkadiánní rytmus a zlepšuje kvalitu spánku následující noc. Pokud není možné jít ven, má smysl alespoň pobyt u okna nebo vystavení se silnějšímu slunečnímu světlu. Jako pohyb postačí chůze, lehké protažení nebo krátká aktivace, která nastartuje cirkulaci a sníží pocit ztuhlosti po spánku.

Dlouhé, náročné tréninky nejsou pro většinu lidí ideální hned po probuzení, protože organismus ještě není plně připravený na vysokou zátěž. To platí i pro mozek. Praktickým krokem je posunout první kontakt s obrazovkami alespoň o několik, ideálně desítek minut. Tento čas lze využít pro jednoduché činnosti, které nevyžadují zásadní rozhodování, jako praktickou přípravu na den, snídani, ticho nebo jen klidné postupné probouzení.

Významnou roli hraje i hydratace a načasování příjmu potravy. Po noci dochází k přirozené dehydrataci, která může ovlivnit energii i koncentraci. Sklenice vody krátce po probuzení je jednoduchý, ale efektivní krok, který většina lidí podceňuje. U snídaně je vhodné sledovat vlastní reakce místo slepého následování doporučení. Někomu vyhovuje jíst brzy, jinému později. Složení snídaně by mělo vycházet z kvalitních, minimálně zpracovaných potravin a odpovídat našim individuálním potřebám, ať už jde o lehčí variantu založenou na ovoci, nebo sytější kombinaci s vyšším podílem bílkovin a tuků. Každopádně pokud se rutina stane dalším zdrojem tlaku na výkon, ztrácí svou funkci. Cílem je ponechat si flexibilitu a vnímat rutinu jako rámec, kdy nám taková strategie život pouze ulehčuje a činí lepším.

V maďarských parlamentních volbách do 15:00 odhlasovaly dvě třetiny oprávněných voličů, informoval Národní volební úřad. Před čtyřmi lety to bylo 52,75 procenta. Volby končí v 19:00 a konají se v napjaté atmosféře.

Voliči rozhodují o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období za sebou, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy slibují vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.

Účast odpovídá významu dnešního hlasování, které například agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989-1990. Význam voleb podle komentátorů přesahuje maďarské hranice. Dvaašedesátiletý Orbán udržuje vřelé vztahy jak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, navzdory ruské válce proti Ukrajině, které Budapešť blokuje klíčovou půjčku Evropské unie. Orbánův model „neliberální demokracie“ pokládají mnohá krajně pravicová hnutí ve světě za inspirující vzor.

Obviňování z volebních podvodů

Server Politico píše, že obě hlavní strany se vzájemně obviňují z volebních podvodů a odborníci varují, že výsledek voleb se může stát předmětem soudních sporů bez ohledu na to, kdo vyhraje. V Maďarsku jsou stovky mezinárodních pozorovatelů, Orbánův tábor ale vytvořil vlastní monitorovací skupiny. Asi desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz nebo české ANO, se také zaregistrovala ke sledování hlasování. Experti podle Politica upozorňují, že se tak připravuje půda pro střet názorů mezi pozorovateli blízkými Fideszu a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou maďarská vláda označuje za zpolitizovanou.

Tisza i Fidesz vyzývají své stoupence, aby hlásili jakékoliv nekalosti při volbách. Orbánův mluvčí Zoltán Kovács už dnes obvinil Tiszu, že se v případě prohry chystá zaútočit na sídlo vlády. Podotkl, že Magyarova strana svůj volební večer naplánovala na místě jen několik ulic od Orbánovy rezidence. „Stačí malá procházka, aby se dav sledující výsledky pustil do akce,“ varoval Kovács podle Politica.

Volební místnosti se otevřely v šest ráno a do sedmi už odhlasovalo 3,46 procenta z 8 115 484 oprávněných voličů. Ve volbách v roce 2018, které zaznamenaly rekordní účast, odevzdalo svůj hlas do sedmi hodin ráno 2,24 procenta voličů. Účast ve volbách tehdy dosáhla 70,22 procenta, dodal Index.hu.

Volební místnosti se uzavřou v 19:00. Očekává se, že vzápětí média zveřejní odhady výsledků zjišťovaných na základě rozhovorů u volebních místností, tzv. exit polly. Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků.

Nový směr pro Maďarsko? Magyar chce vsadit na Česko a Polsko

Politika

O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.

ČTK

Přečíst článek

