Dvě pražská kina jsou mezi stovkou nejlepších na světě
Pražská kina Lucerna a Edison se dostala do žebříčku 100 nejlepších kin světa podle magazínu Time Out. Ocenění získala především za atmosféru, architekturu a dramaturgii.
Pražská kina Lucerna a Edison Filmhub se dostala do prestižního žebříčku 100 nejlepších kin světa, který sestavil globální magazín Time Out. Zařadila se tak po bok legendárních filmových sálů v Tokiu, Paříži nebo Los Angeles.
Lucerna se umístila na 62. místě, Edison obsadil 75. příčku. O zařazení českých kin informovala distribuční společnost Film Europe.
Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.
Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně
Zprávy z firem
Kino s historií i moderní atmosférou
Recenzentka magazínu Time Out ocenila u kina Lucerna především jeho atmosféru a architekturu.
Historický sál funguje jako kino už od roku 1909 a patří k nejstarším promítacím prostorům v Praze. Podle magazínu vyniká atmosférou fin de siècle i kombinací secesních a artdecových prvků.
Lucerna je dnes známá především díky filmovým premiérám, velkému sálu i kavárně v paláci Lucerna na Václavském náměstí.
Závěrečný díl kultovního seriálu Stranger Things dokázal něco, co se streamovacím projektům daří jen výjimečně. I přes souběžné uvedení na platformě Netflix přilákal do kin statisíce diváků a během dvou svátečních dnů utržil přes 25 milionů dolarů.
Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar
Enjoy
Edison jako filmový „intelektuální uzel“
Magazín Time Out označil Edison Filmhub za „intelektuální filmový uzel“. Kino provozuje distribuční společnost Film Europe.
„Sedm let se snažíme promítat kvalitní filmy v jedinečné funkcionalistické architektuře s nábytkem inspirovaným bauhausem,“ uvedli zakladatelé společnosti Ivan a Dominik Hroncovi.
Podle nich láká Edison diváky nejen na výběr filmů, ale také na kavárnu, architekturu i atmosféru prostoru.
Projekt Edison Filmhub se nyní rozšiřuje také mimo Českou republiku. V lednu otevřel nový prostor Edison v Bratislavě, který má dva sály a kavárnu.
Kino vznikalo podle jeho zakladatelů šest let v historickém centru slovenské metropole.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi s českou koprodukcí získal cenu britské filmové akademie
Politika
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.