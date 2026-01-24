PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?
Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.
Hříšníci
Rekordního zápisu do oscarové historie v podobě 16 nominací se dočkal snímek Hříšníci, který nabízí netradiční a zároveň zcela mimořádný filmový zážitek. Mísí hned několik žánrů (jižanské drama, černošský film, muzikál, upírský horor, gangsterku) a platí pro něj, že čím méně o něm víte, tím více si ho užijete.
Kde film uvidíte: HBO Max
Jedna bitva za druhou
Snímek, který je nadále hlavním favoritem na cenu pro film roku, je novinkou scenáristy a režiséra Paula Thomase Andersona (Magnolia, Hříšné noci, Až na krev), parádně v ní hrají Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn a další hvězdy. Snímek má silný příběh, je neuvěřitelně intenzivně natočený, nabídne přinejmenším dvě automobilové honičky, které již vstoupily do dějin filmu, a ještě to má parádní soundtrack.
Kde film uvidíte: HBO Max
F1
Vysokooktanové sportovní drama F1 je diváky zavádí přímo do adrenalinového centra nejprestižnějších automobilových závodů světa. Režisér Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) přináší příběh Sonnyho Hayese v podání Brada Pitta, veterána, který se po letech v ústraní vrací na startovní rošt. Jeho úkolem je mentorovat dravého mladého nováčka (Damson Idris) ve fiktivním týmu APXGP a společně čelit elitní konkurenci. Zajímavost: na produkci se aktivně podílel sedminásobný šampion F1 Lewis Hamilton.
Kde film uvidíte: Apple TV
Bugonia
Nevšední snímek Bugonia představuje další ambiciózní spolupráci vizionářského režiséra Yorgose Lanthimose a oscarové Emmy Stone. Tento sci-fi thriller s prvky černé komedie je anglickojazyčným remakem jihokorejského kultovního hitu Save the Green Planet! z roku 2003. Děj se točí kolem Teddyho posedlého konspiračními teoriemi, který se svým bratrancem Donem unesou úspěšnou podnikatelku Michelle, protože ji považují za mimozemšťanku.
Kde film uvidíte: Rakuten.TV
Frankenstein
Vizionářský režisér Guillermo del Toro si plní svůj celoživotní sen a přivádí k životu novou verzi nesmrtelného příběhu Mary Shelley. Jeho Frankenstein není jen klasickým hororem, ale hluboce procítěným gotickým dramatem, které zkoumá osamělost, ambice a tragickou podstatu lidství. Děj sleduje brilantního, leč posedlého vědce Victora Frankensteina (v podání Oscara Isaaca), jehož experimenty dají vzniknout zmatenému stvoření (v podání Jacoba Elordiho), které hledá své místo ve světě, jenž jím opovrhuje. Snímek nese del Torův nezaměnitelný rukopis – dechberoucí vizuální design, důraz na praktické efekty a empatii k „monstrům“. V dalších rolích se objeví Mia Goth nebo Christoph Waltz. Tato adaptace pro Netflix slibuje návrat k filozofickým kořenům předlohy, zabalený do mrazivé, ale poetické atmosféry.
Kde film uvidíte: Netflix
Sny o vlacích
Komorní historické drama vychází z oceňované literární předlohy Denise Johnsona. Režisér Clint Bentley v něm vypráví osud Roberta Grainiera (v podání Joela Edgertona), dělníka na americkém západě počátku 20. století. Film je baladou o muži, který se po tragické ztrátě své rodiny stahuje do izolace divoké přírody. V krajině, která se pod vlivem nastupující modernizace a stavby železnic nevratně mění, se Grainier potýká se samotou, vzpomínkami i mýty starého světa. Film vyniká meditativním tempem a syrovým vizuálním stylem, který zdůrazňuje kontrast mezi lidským osudem a neúprosnou majestátností divočiny.
Kde film uvidíte: Netflix
Snímky Hamnet, Velký Marty a Tajný agent, které jsou nominované na hlavního Oscara, zatím nejsou v nabídce streamovacích služeb a buď jsou v kinech, nebo je premiéra teprve čeká.
David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá
