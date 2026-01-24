Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Hříšníci

Rekordního zápisu do oscarové historie v podobě 16 nominací se dočkal snímek Hříšníci, který nabízí netradiční a zároveň zcela mimořádný filmový zážitek. Mísí hned několik žánrů (jižanské drama, černošský film, muzikál, upírský horor, gangsterku) a platí pro něj, že čím méně o něm víte, tím více si ho užijete.

Kde film uvidíte: HBO Max

Jedna bitva za druhou

Snímek, který je nadále hlavním favoritem na cenu pro film roku, je novinkou scenáristy a režiséra Paula Thomase Andersona (Magnolia, Hříšné noci, Až na krev), parádně v ní hrají Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn a další hvězdy. Snímek má silný příběh, je neuvěřitelně intenzivně natočený, nabídne přinejmenším dvě automobilové honičky, které již vstoupily do dějin filmu, a ještě to má parádní soundtrack.

Kde film uvidíte: HBO Max

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Enjoy

Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

F1

Vysokooktanové sportovní drama F1 je diváky zavádí přímo do adrenalinového centra nejprestižnějších automobilových závodů světa. Režisér Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) přináší příběh Sonnyho Hayese v podání Brada Pitta, veterána, který se po letech v ústraní vrací na startovní rošt. Jeho úkolem je mentorovat dravého mladého nováčka (Damson Idris) ve fiktivním týmu APXGP a společně čelit elitní konkurenci. Zajímavost: na produkci se aktivně podílel sedminásobný šampion F1 Lewis Hamilton.

Kde film uvidíte: Apple TV

Bugonia

Nevšední snímek Bugonia představuje další ambiciózní spolupráci vizionářského režiséra Yorgose Lanthimose a oscarové Emmy Stone. Tento sci-fi thriller s prvky černé komedie je anglickojazyčným remakem jihokorejského kultovního hitu Save the Green Planet! z roku 2003. Děj se točí kolem Teddyho posedlého konspiračními teoriemi, který se svým bratrancem Donem unesou úspěšnou podnikatelku Michelle, protože ji považují za mimozemšťanku.

Kde film uvidíte: Rakuten.TV

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou

PŘEHLEDNĚ: Nezajímají vás pohádky? Streamovací služby už nabízejí nejlepší filmy roku

Enjoy

Konec roku tradičně přináší nejrůznější žebříčky. Relativní novinkou je, že velká část filmů, které patří do letošních výběrů, je již nyní legálně dostupných i českým divákům. Kde najdete případnou náhradu za pohádky, které dávají klasické televize? Zde je tip na pět plus jeden film, které si můžete pustit během svátků.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Frankenstein

Vizionářský režisér Guillermo del Toro si plní svůj celoživotní sen a přivádí k životu novou verzi nesmrtelného příběhu Mary Shelley. Jeho Frankenstein není jen klasickým hororem, ale hluboce procítěným gotickým dramatem, které zkoumá osamělost, ambice a tragickou podstatu lidství. Děj sleduje brilantního, leč posedlého vědce Victora Frankensteina (v podání Oscara Isaaca), jehož experimenty dají vzniknout zmatenému stvoření (v podání Jacoba Elordiho), které hledá své místo ve světě, jenž jím opovrhuje. Snímek nese del Torův nezaměnitelný rukopis – dechberoucí vizuální design, důraz na praktické efekty a empatii k „monstrům“. V dalších rolích se objeví Mia Goth nebo Christoph Waltz. Tato adaptace pro Netflix slibuje návrat k filozofickým kořenům předlohy, zabalený do mrazivé, ale poetické atmosféry.

Kde film uvidíte: Netflix

Sny o vlacích

Komorní historické drama vychází z oceňované literární předlohy Denise Johnsona. Režisér Clint Bentley v něm vypráví osud Roberta Grainiera (v podání Joela Edgertona), dělníka na americkém západě počátku 20. století. Film je baladou o muži, který se po tragické ztrátě své rodiny stahuje do izolace divoké přírody. V krajině, která se pod vlivem nastupující modernizace a stavby železnic nevratně mění, se Grainier potýká se samotou, vzpomínkami i mýty starého světa. Film vyniká meditativním tempem a syrovým vizuálním stylem, který zdůrazňuje kontrast mezi lidským osudem a neúprosnou majestátností divočiny.

Kde film uvidíte: Netflix

Snímky Hamnet, Velký Marty a Tajný agent, které jsou nominované na hlavního Oscara, zatím nejsou v nabídce streamovacích služeb a buď jsou v kinech, nebo je premiéra teprve čeká.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.

David Ondráčka

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Tom Stoppard
Aktualizováno

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem. Hold mu vzdal i král Karel III.

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Francie chtěla zdanit bohaté. Vybrala jen čtvrtinu plánované částky

Paříž
iStock
ČTK
ČTK

Francie na nové mimořádné dani pro nejbohatší obyvatele vybrala jen přibližně čtvrtinu původně plánovaného výnosu. Informoval o tom server listu Financial Times s tím, že to dále prohlubuje tlak na státní rozpočet. Zvláštní daň z příjmů vysokopříjmových osob podle údajů ministerstva financí vynesla za rok 2025 pouze 400 milionů eur (9,7 miliardy korun), zatímco ministerstvo původně očekávalo daňový výnos 1,9 miliardy eur.

Daň se vztahuje na osoby s ročními příjmy nad 250 tisíc eur a měla zajistit, aby na daních odvedly alespoň 20 procent svých příjmů. Výnos zůstává výrazně za původními plány i do budoucna. Pro rok 2026 vláda nyní počítá s výběrem zhruba 650 milionů eur, což je asi o miliardu eur méně, než se původně předpokládalo.

Situace krátkodobě komplikuje snahu kabinetu snižovat vysoký deficit veřejných financí. Ministerstvo financí uvedlo, že vzniklý rozpočtový výpadek hodlá zaplnit kombinací jiných daňových opatření a výdajových škrtů.

Úřad přičítá slabý výnos změně konstrukce daně a jejímu pozdnímu zavedení. Daň se měla původně uplatňovat zpětně i na příjmy z roku 2024, ale kvůli politickému patu a opožděnému schválení rozpočtu to nebylo možné.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

Po měsících čekání přijde přidání. Vláda od dubna zvýší platy části zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíly mezi jednotlivými profesemi ale zůstanou výrazné.

ČTK

Přečíst článek

„Míjíme se s cílem“

Zpráva znovu rozpoutala politickou debatu o zdanění bohatých a o tom, jak ozdravit francouzské veřejné finance. Levicové strany poukazují na neúčinnost současného modelu a volají po razantnějších opatřeních. Předseda rozpočtového výboru parlamentu Éric Coquerel z levicově populistického hnutí Nepodrobená Francie označil výsledek za selhání vlády. „Ukazuje se, že pokud se budeme držet jen drobných symbolických opatření proti daňové optimalizaci ultrabohatých, míjíme se s cílem,“ uvedl.

Deficit francouzských veřejných financí loni dosáhl 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a vláda premiéra Sébastiena Lecornua má jen křehkou parlamentní podporu. Kabinet už zvýšil zdanění velkých firem a prodloužil dočasná daňová opatření, což vyvolalo kritiku ze strany podnikatelských svazů. Zkušenost s novou daní znovu ukazuje obtíže při koncipování zdanění bohatých, kteří často využívají legální optimalizace ke snížení svých daňových povinností, dodal Financial Times.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Na konci loňského roku parlamentem neprošel návrh na zavedení takzvané Zucmanovy daně, kterou dlouhodobě prosazuje ekonom Gabriel Zucman působící jako profesor na pařížské École normale supérieure a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Daň by se týkala lidí s majetkem přesahujícím 100 milionů eur (2,4 miliardy korun), kterých je ve Francii přibližně 1800. Neúspěšný společný návrh levicových stan předpokládal zavedení dvouprocentního odvodu z jejich majetku.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Šéf společnosti LVMH Bernard Arnault
Aktualizováno

Návrh daně pro nejbohatší hnul žlučí nejbohatšímu Francouzi Arnaultovi

Money

ČTK

Přečíst článek
Ricardo Salinas Pliego

Odplata, nebo uhrazení dluhu? Mexický miliardář a kritik vlády má na daních zaplatit 59 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Strnad raketově zbohatl: Úpis akcií CSG z něj udělalo nejbohatšího Čecha i zbrojaře světa

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG, užito se svolením
nst
nst

Vstup zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na burzu v Amsterdamu vystřelil majetek jejího majitele Michala Strnada do bezprecedentní výše. Podle Bloombergu se jeho jmění během jediného dne zhruba zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Ve 33 letech se tak stal nejen nejbohatším Čechem, ale i nejbohatším zbrojařským magnátem planety.

Hodnota majetku českého podnikatele Michala Strnada dramaticky vzrostla po čtvrtečním vstupu jeho zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) na amsterodamskou burzu. Podle agentury Bloomberg se Strnadovo jmění zvýšilo přibližně na 37 miliard dolarů, tedy více než 760 miliard korun, což představuje zhruba dvojnásobek jeho dosavadního majetku.

Akcie CSG vstoupily na burzu s úvodní cenou 25 eur za kus a během prvního obchodního dne posílily téměř o třetinu. Prudký růst okamžitě zvýšil tržní valuaci firmy a katapultoval jejího majitele mezi absolutní světovou elitu nejbohatších lidí.

Třiatřicetiletý Strnad se podle Bloombergu stal nejbohatším zbrojařem světa a zároveň třetím nejbohatším člověkem globálně ve věkové kategorii do 40 let. Současně je zřejmě i nejbohatším občanem České republiky.

Michal Strnad, majitel CSG

CSG uspěla na burze v Amsterodamu. Akcie zbrojařské skupiny po vstupu vyskočily o desítky procent

Zprávy z firem

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada má za sebou mimořádně úspěšný vstup na burzu. Akcie firmy při debutu na hlavním trhu v Amsterodamu prudce posílily a investoři jí přisoudili hodnotu v řádu miliard eur. Podle analytiků může jít o největší IPO zbrojařské společnosti v historii.

nst

Přečíst článek

Ještě loni v květnu vedla český žebříček nejbohatších lidí podle magazínu Forbes Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek byl odhadován na 378 miliard korun. Strnad tehdy figuroval „až“ na čtvrtém místě s majetkem kolem 230 miliard korun.

Zbrojařskou skupinu CSG založil v 90. letech Jaroslav Strnad, otec současného majitele. Michal Strnad firmu převzal v roce 2018 a pod jeho vedením se skupina výrazně rozrostla. CSG patří mezi největší evropské výrobce dělostřelecké munice a expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Právě kombinace dlouhodobé expanze, geopolitického napětí a vstupu na burzu nyní Strnadovi přinesla mimořádné zhodnocení jeho majetku.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme