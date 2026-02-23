Vyberte si z našich newsletterů

Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné

Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Oscarové klání se blíží. Již 15. března se v americkém Los Angeles sejde hollywoodská smetánka a dojde k vyhlášení 98. ročníku výročních cen americké filmové akademie. Aktuálně v Hollywoodu probíhá udílení hned několika ocenění, z nichž lze vyčíst šance jednotlivých kandidátů. A v Británii se dokonce povedlo téměř 100procentě určit, kdo letos ovládne Oscary.

Snímek Jedna bitva za druhou je již nyní téměř jasným vítězem letošního ročníku Oscarů. A muselo by se stát něco velmi nečekaného, aby se filmem roku stal jiný snímek. Důvodů pro to je hned několik, ale tím definitivním se stalo udílení cen britské filmové akademie BAFTA, které se uskutečnilo teď o víkendu.

Právě loňská novinka Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získal hned několik ocenění BAFTA, včetně těch nejdůležitějších pro film roku a za nejlepší režii. Tím členové britské akademie doplnili například americkou asociaci režisérů (DGA), která snímek Jedna bitva za druhou ocenila před pár týdny, stejně tak i zahraniční novináři akreditovaní v Hollywoodu, kteří rozhodují o Zlatých glóbech.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Všichni milují vítěze

Jenomže právě Zlaté glóby nejsou nijak relevantním ukazatelem oscarových šancí jednotlivých filmů. Na rozdíl právě od cen BAFTA, cen asociace režisérů, producentů a herců. Proč? Protože právě v těchto asociacích (a v britské akademii) sedí většina ze členů americké filmové akademie, kteří o Oscarech skutečně rozhodují.

V průběhu let se ukázala již řada pravidel, zkoumají se různá kauzální pravidla, ale zatím nic není stoprocentní. Přesto kombinace ukazatelů je poměrně spolehlivá při určování ocenění, což velmi dobře vědí například bookmakeři sázkových kanceláří.

A právě ceny BAFTA ukázaly, že akademici poměrně unisono preferují novinku Paula Thomase Andersona a nesnaží se hledat alternativního vyzyvatele, zejména snímek Hříšníci. Nic takového se v hlasování neobjevuje a lze do určité míry počítat s tím, že pokud budou titíž lidé o stejných filmech hlasovat znovu, pravděpodobně budou hlasovat stejně jako v případě profesního hlasování.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Na tahu jsou producenti a herci

Situaci ještě mohou zkomplikovat dvě výrazné profesní události, které se uskuteční v dalších dnech. Poslední únorový den budou vyhlášeni držitelé cen americké asociace filmových producentů (PGA). Ta je nesmírně vlivná, protože pod jednotlivými filmy je podepsáno vždy více lidí a všichni, kdo získali Oscara pro nejlepší film se stávají členy akademie. Podíl producentů na celkovém počtu hlasů tak je relativně vyšší než třeba u scenáristů nebo režisérů.

A pak tu je asociace herecká, která má v akademii také velké zastoupení, protože každý rok dostanou hereckého Oscara hned čtyři lidé. I proto jsou ceny dříve známé jako SAG-AFTRA, které se dnes jmenují Actor Awards, tak významným indikátorem šancí jednotlivých filmů pro finální oscarové klání. Actor Awards se budou udílet 1. března a naživo je nabídne videotéka Netflix.

Nutno dodat, že snímek Jedna bitva za druhou je v obou případech výrazným kandidátem na ceny, zejména v hereckých cenách má nominaci ve všech kategoriích určených filmovým dílům. Je tedy pravděpodobné, že i při těchto cenách Jedna bitva za druhou uspěje.

Bookmakeři mají jasno

Na nedělní vítězství snímku Jedna bitva za druhou zareagovali také bookmakeři. Na Tipsportu narostl podíl sázkařů sázejících na vítězství tohoto filmu na 81 procent, naopak kurz klesl z 1,37 na 1,15. Naopak možnost vítězství snímku Hříšníci výrazně klesla, protože kurz narostl z 3,50 na 5,50.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování

Názory

Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.

Michal Nosek

Přečíst článek

VHS videokazeta

Od VHS k streamingu. Za 25 let se domácí televizní zábava proměnila k nepoznání

Enjoy

Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Farage plánuje v Británii zřídit obdobu Trumpových jednotek ICE

Nigel Farage
ČTK
ČTK
ČTK

Protiimigrační britská strana Reform UK chce v případě svého volebního úspěchu vytvořit obdobu amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), jehož agenti v ulicích amerických měst provádějí kontroverzní operace proti přistěhovalcům. Ve snaze o tvrdší přístup k žadatelům o azyl hodlá rovněž strana vedená Nigelem Faragem Británii vyvázat z Evropské úmluvy o lidských právech. Podle britských médií jsou tyto kroky součástí plánu, který představil člen strany odpovědný za otázky migrace Zia Yusuf.

Británie se podle něho v souvislosti s pokračujícím přílivem imigrantů ocitla ve stavu „bezpečnostní nouze“, která vyžaduje mimo jiné vytvoření deportačního úřadu podobného ICE.

„Naše země čelí invazi,“ uvedl podle Reuters syn přistěhovalců Yusuf. Přislíbil, že jako ministr vnitra sníží počet imigrantů v zemi. Napomoci k tomu má právě vytvoření nového úřadu s velkými pravomocemi či odstoupení od lidskoprávní úmluvy.

Zemi čekají parlamentní volby v roce 2029 a migrace se v posledních letech stala v Británii zásadním politickým tématem. Reform UK ve voličských průzkumech jasně poráží vládní labouristy i konkurenční konzervativce. Za loňský rok do Británie na malých člunech nelegálně doplulo 41 472 migrantů, což je o téměř 5000 lidí víc než předloni. Tradiční strany rovněž slibují, že jejich počet sníží, zatím se jim to však podle médií nedaří.

Americký prezident Donald Trump

Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

Evropa varuje, že obchodní dohody uzavřené se Spojenými státy mohou být ohroženy poté, co prezident Donald Trump o víkendu oznámil nové globální clo ve výši 15 procent na veškerý dovoz. Opatření je podle něj účinné okamžitě.

nst

Přečíst článek

Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Hvězda sládků, ilustrační foto
Plzeňský Prazdroj
nst
nst

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

Česká hospoda přestává být samozřejmostí. Zatímco v roce 2019 fungovalo kolem 25 tisíc tradičních hospod, pivnic a restaurací, dnes je to méně než 20 tisíc podniků. Pandemie covidu, růst nákladů na energie i personál a změna spotřebitelského chování výrazně přepsaly mapu tuzemské gastronomie. Tlak trhu ale současně zvyšuje nároky na kvalitu. A právě u čepovaného piva se rozdíly mezi průměrem a špičkou projevují nejrychleji.

20 fotografií v galerii

Podle dat společnosti Plzeňský Prazdroj navštíví milovníci piva podnik, který dlouhodobě drží vysokou kvalitu čepování, v průměru o dvě návštěvy měsíčně častěji než jinou hospodu. Během jedné návštěvy si navíc dají o jedno malé pivo nebo šnyt více.

V prostředí, kde se marže pohybují v jednotkách procent a fixní náklady výrazně vzrostly, může právě tato frekvence rozhodovat o ekonomickém přežití provozu. „Klasické hospody jsou ohrožený druh,“ říká obchodní ředitel společnosti Roman Trzaskalik. Podle něj ale právě konkurenční tlak vede provozovatele k systematickým investicím do kvality, od technologií přes servis až po péči o výčepní zařízení.

Takto vaří Automatu Matuška na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“

Enjoy

Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

907 oceněných podniků ve všech 76 okresech

Ocenění Hvězda sládků, které Plzeňský Prazdroj uděluje od roku 2019, získalo pro rok 2026 celkem 907 podniků. Meziročně jde o nárůst o 15 provozoven.

Z celkových 907 oceněných podniků si 777 hospod dokázalo Hvězdu sládků obhájit a potvrdit tak dlouhodobě vysoký standard péče o pivo. Nově se k nim letos přidalo dalších 130 provozoven. Ocenění se navíc historicky poprvé rozšířilo do všech 76 okresů České republiky, takže dnes má svého držitele skutečně v každém koutě země.

Nejrychleji roste počet oceněných podniků v obcích do pěti tisíc obyvatel. Oproti roku 2019 je jejich počet pětinásobný. Trend tak naznačuje, že důraz na kvalitu už není výsadou center velkých měst.

Mladí pijí pivo méně

Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci

Enjoy

České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.

nst

Přečíst článek

Od krajských měst po horské vrcholy

Mezi oceněnými jsou podniky ve velkých městech i malé regionální hospody. Symbolickým příkladem je Bezručova chata na Lysé hoře, která leží ve výšce 1 323 metrů nad mořem a je nejvýše položenou restaurací s tímto oceněním. Hvězdu sládků dnes drží i podniky v malých obcích jako Boží Dar, beskydská Bílá nebo severočeské Mařenice. Ještě před několika lety by podobné rozšíření do nejmenších sídel bylo spíše výjimkou.

Česká gastronomie prochází strukturální změnou. Počet provozoven klesá, ale podniky, které na trhu zůstávají, investují více do kvality a diferenciace. U piva, které je stále jedním z hlavních taháků českých hospod, se tento trend projevuje nejviditelněji.

Z trhu tak postupně mizí nejslabší hráči, zatímco ti, kteří dokážou nabídnout konzistentní kvalitu, si budují stabilnější klientelu i v době ekonomické nejistoty.

Češi zásobují Rusy pivem. Loni vývoz stoupl o 27 procent

Od desítky k pivním speciálům: Čtvrtstoletí cesty proměny chuti, ceny i trhu

Enjoy

Za 25 let nového století se česká pivní kultura posunula od masové spotřeby levného ležáku k rozmanitému trhu, kde hrají roli minipivovary, specializované pivotéky i rostoucí ceny. Pivo zůstává národním symbolem s jasnými trendy, riziky i novými příležitostmi.

Michal Nosek

Přečíst článek

Řízek podle Jana Punčocháře

Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů

Enjoy

Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

La Degustation Bohême Bourgeoise je jedna ze dvou restaurací v Česku s michelinskou hvězdou.

Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

Enjoy

Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sbohem, tuctové sklo. Češi znovu vyrábějí pivní půllitry z křišťálu a míří s nimi do hospod

Enjoy

Petra Nehasilová

Sbohem, tuctové sklo. Češi znovu vyrábějí pivní půllitry z křišťálu a míří s nimi do hospod

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kam na nejlepší pivo v Praze? Čepuje ho žena, nedaleko náměstí Republiky

Enjoy

Petra Nehasilová

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
