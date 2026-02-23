Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné
Oscarové klání se blíží. Již 15. března se v americkém Los Angeles sejde hollywoodská smetánka a dojde k vyhlášení 98. ročníku výročních cen americké filmové akademie. Aktuálně v Hollywoodu probíhá udílení hned několika ocenění, z nichž lze vyčíst šance jednotlivých kandidátů. A v Británii se dokonce povedlo téměř 100procentě určit, kdo letos ovládne Oscary.
Snímek Jedna bitva za druhou je již nyní téměř jasným vítězem letošního ročníku Oscarů. A muselo by se stát něco velmi nečekaného, aby se filmem roku stal jiný snímek. Důvodů pro to je hned několik, ale tím definitivním se stalo udílení cen britské filmové akademie BAFTA, které se uskutečnilo teď o víkendu.
Právě loňská novinka Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získal hned několik ocenění BAFTA, včetně těch nejdůležitějších pro film roku a za nejlepší režii. Tím členové britské akademie doplnili například americkou asociaci režisérů (DGA), která snímek Jedna bitva za druhou ocenila před pár týdny, stejně tak i zahraniční novináři akreditovaní v Hollywoodu, kteří rozhodují o Zlatých glóbech.
Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem.
PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?
Jenomže právě Zlaté glóby nejsou nijak relevantním ukazatelem oscarových šancí jednotlivých filmů. Na rozdíl právě od cen BAFTA, cen asociace režisérů, producentů a herců. Proč? Protože právě v těchto asociacích (a v britské akademii) sedí většina ze členů americké filmové akademie, kteří o Oscarech skutečně rozhodují.
V průběhu let se ukázala již řada pravidel, zkoumají se různá kauzální pravidla, ale zatím nic není stoprocentní. Přesto kombinace ukazatelů je poměrně spolehlivá při určování ocenění, což velmi dobře vědí například bookmakeři sázkových kanceláří.
A právě ceny BAFTA ukázaly, že akademici poměrně unisono preferují novinku Paula Thomase Andersona a nesnaží se hledat alternativního vyzyvatele, zejména snímek Hříšníci. Nic takového se v hlasování neobjevuje a lze do určité míry počítat s tím, že pokud budou titíž lidé o stejných filmech hlasovat znovu, pravděpodobně budou hlasovat stejně jako v případě profesního hlasování.
Na tahu jsou producenti a herci
Situaci ještě mohou zkomplikovat dvě výrazné profesní události, které se uskuteční v dalších dnech. Poslední únorový den budou vyhlášeni držitelé cen americké asociace filmových producentů (PGA). Ta je nesmírně vlivná, protože pod jednotlivými filmy je podepsáno vždy více lidí a všichni, kdo získali Oscara pro nejlepší film se stávají členy akademie. Podíl producentů na celkovém počtu hlasů tak je relativně vyšší než třeba u scenáristů nebo režisérů.
A pak tu je asociace herecká, která má v akademii také velké zastoupení, protože každý rok dostanou hereckého Oscara hned čtyři lidé. I proto jsou ceny dříve známé jako SAG-AFTRA, které se dnes jmenují Actor Awards, tak významným indikátorem šancí jednotlivých filmů pro finální oscarové klání. Actor Awards se budou udílet 1. března a naživo je nabídne videotéka Netflix.
Nutno dodat, že snímek Jedna bitva za druhou je v obou případech výrazným kandidátem na ceny, zejména v hereckých cenách má nominaci ve všech kategoriích určených filmovým dílům. Je tedy pravděpodobné, že i při těchto cenách Jedna bitva za druhou uspěje.
Bookmakeři mají jasno
Na nedělní vítězství snímku Jedna bitva za druhou zareagovali také bookmakeři. Na Tipsportu narostl podíl sázkařů sázejících na vítězství tohoto filmu na 81 procent, naopak kurz klesl z 1,37 na 1,15. Naopak možnost vítězství snímku Hříšníci výrazně klesla, protože kurz narostl z 3,50 na 5,50.
