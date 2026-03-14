Na černé listině Ferrari. Tyto celebrity si nové auto z Maranella nekoupí
Koupit si Ferrari není vždy jen otázka peněz. Zatímco některé modely jsou dostupné každému, kdo si je může dovolit, ty nejexkluzivnější si italská automobilka pečlivě rezervuje pro dlouholeté zákazníky. A pak existují i lidé, kteří se podle zákulisních informací ocitli na neformální „černé listině“ – a nové auto z Maranella už si pravděpodobně nikdy nekoupí. Mezi nimi se objevují i známá jména světového showbyznysu.
Koupit si Ferrari není jen otázka peněz. V některých případech rozhoduje také reputace a vztah se značkou. Automobilka Ferrari totiž dlouhodobě pracuje s poměrně propracovaným systémem zákazníků, který určuje, kdo se dostane k jakému modelu.
Na jedné straně stojí běžní kupci. Pokud má někdo dostatek peněz, může si relativně bez problémů objednat některý ze standardních modelů z aktuální nabídky, byť často s čekací lhůtou.
Další úroveň patří stálým klientům značky. Ti mají za sebou několik nákupů a dlouhodobý vztah s dealerem, a právě oni dostávají přednostní nabídky na nové modely nebo limitované edice, které se vyrábějí v omezených počtech a často jsou rozebrány ještě před oficiálním představením.
A pak existuje ještě třetí skupina – lidé, kteří si Ferrari sice koupili, ale vztah se značkou pokazili natolik, že se k dalšímu vozu z Maranella pravděpodobně už nedostanou. Ferrari sice žádný „blacklist“ oficiálně nepřiznává, v automobilovém zákulisí se ale dlouhodobě mluví o tom, že značka velmi pečlivě sleduje chování svých zákazníků. A právě v této neviditelné hierarchii už několik celebrit narazilo.
Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.
Justin Bieber: ztracené Ferrari a příliš divoké úpravy
Jedním z nejčastěji zmiňovaných případů je popová hvězda Justin Bieber.
Zpěvák vlastnil výrazně upravené Ferrari 458 Italia, které prošlo radikální přestavbou japonské tuningové firmy Liberty Walk. Auto dostalo široký bodykit, nové lakování i další úpravy, které výrazně změnily původní design.
Ferrari je přitom známé tím, že extrémní aftermarket úpravy příliš netoleruje. Automobilka dlouhodobě tvrdí, že podobné zásahy mohou poškozovat image značky.
Situaci navíc nepomohl ani bizarní incident z roku 2016, kdy Bieber po večírku v Los Angeles údajně zapomněl, kde své Ferrari zaparkoval, a několik dní ho nemohl najít. V médiích se tehdy objevily spekulace, že právě kombinace kontroverzí a radikálních úprav vedla k tomu, že zpěvák už není mezi preferovanými klienty značky.
Deadmau5 a jeho „Purrari“
Ještě otevřenější konflikt s Ferrari měl kanadský DJ Deadmau5.
Jeho Ferrari 458 Italia dostalo polep inspirovaný internetovým meme Nyan Cat a majitel ho přejmenoval na „Purrari“. Součástí úprav byla i parodie na slavné logo s vzpínajícím se koněm.
Ferrari reagovalo právní výzvou, aby DJ polep odstranil a přestal používat upravené logo. Deadmau5 nakonec auto prodal – a ironicky oznámil, že si místo něj koupí Lamborghini.
Celá epizoda se stala jedním z nejznámějších sporů mezi Ferrari a majitelem jeho vozu.
Floyd Mayweather: problém jménem flipping
Legendární boxer Floyd Mayweather Jr. měl ve své garáži jednu z největších sbírek exotických aut mezi sportovci. Nechyběly v ní ani modely jako Ferrari Enzo nebo Ferrari 599 GTO.
Podle automobilových médií ale Ferrari dlouhodobě nelibě nese, když majitelé své vozy rychle prodávají se ziskem. Tento jev se označuje jako „flipping“ a u limitovaných modelů je pro značku citlivým tématem.
Právě kvůli častým prodejům údajně Mayweather postupně přišel o přístup k některým exkluzivním novinkám.
Unikátní automobil Tatra T77A z roku 1935 je aktuálně na prodej za 845 tisíc eur (přibližně 21,7 milionu korun). Tento historický klenot, považovaný za jeden z nejpokrokovějších vozů své doby, nabízí k prodeji nizozemský dealer veteránů Gallery Aaldering.
Kritika na Instagramu
Do sporu s Ferrari se dostal také rapper 50 Cent. Na sociálních sítích si totiž veřejně stěžoval na svůj vůz – konkrétně na Ferrari 488 GTB – a naznačil, že má technické problémy. Ferrari je přitom dlouhodobě známé tím, že si velmi hlídá mediální obraz své značky. Podobné veřejné kritiky proto mohou mít pro vztah se značkou nepříjemné důsledky.
Ferrari není jen auto. Je to klub
Celý systém vychází z jednoduché strategie. Ferrari dlouhodobě vyrábí méně aut, než by mohlo prodat, a tím udržuje vysokou poptávku i exkluzivitu značky.
Zároveň si tak může dovolit pečlivě vybírat, kdo bude jejich zákazníkem. Pro běžné kupce je Ferrari luxusní auto. Pro dlouholeté klienty vstupenka do velmi exkluzivního světa limitovaných modelů.
