Názory Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí

Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí
Profimedia
Tomáš Kudela
Tomáš Kudela

Výsledek letošních voleb může trhy uklidnit. Trhy se přísně vzato bály hlavně toho, že by v ČR hrozilo uspořádání referenda o odchodu z EU a NATO. S volebním výsledkem hnutí Stačilo! Se však tato varianta stala irelevantní a na stole zůstaly věci, které pro trhy nejsou v krátkém časovém horizontu nebezpečné.

S novou vládou se i po volbách pojí jednoznačný tlak na vyšší výdaje státu, které recepty na získání dodatečných peněz, prezentované v předvolební kampani, nemohou zdaleka pokrýt. S masivním růstem ekonomiky nelze také počítat, je tak pravděpodobné, že poroste zadlužení ČR.

To je v dlouhodobém pohledu samozřejmě nepříjemné, ale krátkodobě je to pro trhy bez většího rizika, neboť celkové zadlužení ČR se pohybuje mezi 40 a 45 procenty dluhu k HDP. To je velmi nízká hodnota ve srovnání s jinými státy EU a za 4 roky (snad) Andrej Babiš nezvedne tuto hodnotu do čísel, která by trhu začala vadit.

Také schodek rozpočtu, který v nominálních číslech dosahuje 280 miliard korun není pro trhy tak velký strašák. Je to kolem 2,25 procenta HDP a pokud se podíváme do okolních států, tak Poláci mají na letošek naplánováno téměř sedm procent, Slováci kolem pět procent, Rakušané 4,5 procenta, Německo kolem 2,7 procenta. Z pohledu trhu tak i zdvojnásobení schodku rozpočtu není důvodem k výprodeji státních dluhopisů, i když nás k němu nasměruje podstatně svižnějším tempem v budoucnu. Přestože se do vlády dostane zřejmě i subjekt, který sliboval vyrovnané rozpočty, není příliš pravděpodobné, že by došlo, byť jen na redukci schodku na nějakou nižší hodnotu.

Názory

Máme za sebou další volby do poslanecké sněmovny. Výsledky voleb znamenají, že se minimálně v počátcích bude povolební vyjednávání točit kolem osoby Andreje Babiše. I tak je třeba zdůraznit, že jeho pozice není jednoduchá. Na pohodlné jednostranné vládnutí výsledky nestačí, takže bude muset přesvědčit další politické partnery minimálně k podpoře jednobarevného kabinetu. Právě v tomhle okamžiku začínáme sledovat to nejzajímavější, povolební vyjednávání o sestavení koalice. Tajné schůzky, rozpad koalic, osobní útoky i tlak na prezidenta – česká politika míří do nové fáze chaosu. Kdo koho zradí první?

Na vyšší schodky pak bude muset reagovat i centrální banka. Pokud vláda bude pouštět do ekonomiky více peněz, počítejme se stabilními nebo vyššími sazbami, které budou mírnit úvěrovou aktivitu v domácí ekonomice. To povede nutně k tlaku na posilování koruny, neboť se sazbami poroste i její atraktivita. Otazníkem ale zůstane postoj nové vlády k emisním povolenkám pro domácnosti. Pokud by došlo na jejich placení státem, ČNB může čelit menší, než momentálně očekávané inflaci.

Výhled pro trhy je tak momentálně docela úlevný. Nejhorší varianta nenastala a zatím se zdá, že se bude dlouho jednat, než se dobereme nové vlády. Navíc to vypadá, že dojde k tektonickým posunům v koalici SPOLU, nad jejímž dalším osudem visí stále více otazníků. Je nutné mít na paměti, že pokud by se rozpadla, hned dvě její strany mohou nahradit elegantně hnutí SPD jako koaliční partner Andreje Babiše. Takový scénář by byl pro trhy velmi přijatelný a koruně by mohl dále prospět.

Z našeho pohledu tak výsledek voleb momentálně nepředstavuje pro korunu významnější riziko a některé scénáře povolebního vývoje by pro korunu byly vyloženě pozitivní. Koruna tak bude sledovat domácí politickou scénu spíše okrajově a bude se soustředit na vývoj inflace a samozřejmě na vývoj v USA a Evropě. Vypadá to ale, že obavy ze skokového oslabení, taženého volbami, nejsou na místě. Větší roli může sehrávat dolar a monetární politika americké centrální banky (Fed).

Názory

Tomáš Kudela, SAB Finance

Money

Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

„Evropská unie se o víkendu otřásla poté, co pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO s velkým náskokem vyhráli české parlamentní volby, což by mohlo znamenat, že se mezi evropskými lídry objeví další protiukrajinský hlas,“ napsalo Politico. „Členové krajně pravicové skupiny Patrioti pro Evropu – kam patří Babišovo ANO i Orbánův Fidesz – jeho vítězství hlasitě oslavovali. Babiš se mezitím snažil uklidnit ty, kteří se obávají, že by se mohl stát dalším stálým odpůrcem EU a NATO. Po volbách prohlásil, že hodlá být pro EU velmi spolehlivým partnerem,“ dodal web ve svém newsletteru Brussels Playbook.

Respektovaný server v této souvislosti zdůraznil, že strany, které vystupují tvrdě protievropsky a proti NATO, si v Česku ve volbách nevedly nijak zvlášť dobře, takže Babiš nebude muset zastávat jejich postoje. Nicméně postoje Česka vůči Ukrajině se změní, i vzhledem k tomu, že pravděpodobný příští premiér vedl kampaň za snížení pomoci Kyjevu a také se vyslovoval proti členství Ukrajiny v Evropské unii.

Názory

Máme za sebou další volby do poslanecké sněmovny. Výsledky voleb znamenají, že se minimálně v počátcích bude povolební vyjednávání točit kolem osoby Andreje Babiše. I tak je třeba zdůraznit, že jeho pozice není jednoduchá. Na pohodlné jednostranné vládnutí výsledky nestačí, takže bude muset přesvědčit další politické partnery minimálně k podpoře jednobarevného kabinetu. Právě v tomhle okamžiku začínáme sledovat to nejzajímavější, povolební vyjednávání o sestavení koalice. Tajné schůzky, rozpad koalic, osobní útoky i tlak na prezidenta – česká politika míří do nové fáze chaosu. Kdo koho zradí první?

„Sečteno a podtrženo: Babiš sice nemusí být druhý Orbán, ale jeho postoj k vyhlídkám Ukrajiny na vstup do EU není pro Kyjev uklidňující. Na rozdíl od Orbánova druhého kamaráda, slovenského premiéra Roberta Fica, je Babiš součástí stejné politické skupiny jako Orbán a mohl by v Evropské radě následovat jeho příklad,“ napsalo Politico. Země EU by to mohlo podle bruselského serveru donutit k rychlému rozhodnutí o důležitých otázkách, jako jsou pravidla pro členství v EU a půjčka na obnovu Ukrajiny, již na příštím zasedání Evropské rady, které začíná 23. října a na kterém bude Česko pravděpodobně ještě zastupovat dosavadní premiér Petr Fiala.

„Bohatý podnikatel Andrej Babiš, který se hlásí k proevropským postojům, ale zároveň je blízký Viktoru Orbánovi, vyhrál české parlamentní volby. Znamená to další narušení evropské soudržnosti?“, ptá se belgický deník Le Soir. List přináší rozhovor s belgickým politologem Jeanem-Lousem de Brouwerem z Královského institutu pro mezinárodní vztahy Egmont, podle kterého se dá nyní očekávat, že se zkomplikuje postoj sedmadvacítky vůči Kyjevu.

Volby 2025

„Proruský není, ale Ukrajince příliš nepodporuje“

„Evropská unie udělila Ukrajině status kandidátské země a zahájila přístupová jednání, ale prozatím se zdá, že se to příliš neposunulo. Evropa se snaží definovat plán pro Ukrajinu a s výsledkem těchto voleb v Praze se společný evropský postoj ještě více vzdaluje,“ uvedl de Brouwer. Andrej Babiš podle něj není přímo proruský, ale Ukrajince příliš nepodporuje. Politolog v této souvislosti připomněl, že i významná část české populace má k Ukrajincům, kteří mají v zemi dočasnou ochranu, negativní postoj. Česká republika je státem, který přijal největší množství ukrajinských uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel, dodává de Brouwer.

Evropa podle belgického politologa není v současné době v nejlepší kondici, sevřená mezi dvěma mocnostmi, Spojenými státy a Ruskem. „Je zřejmé, že čím dál častější národní volby s podobnými výsledky ještě zvýší riziko ztráty soudržnosti EU, která je však potřeba více než kdy jindy,“ uzavřel de Brouwer.

Politika

