Trhy si po volbách oddechly. Česku nehrozí czexit ani rozvrat financí
Výsledek letošních voleb může trhy uklidnit. Trhy se přísně vzato bály hlavně toho, že by v ČR hrozilo uspořádání referenda o odchodu z EU a NATO. S volebním výsledkem hnutí Stačilo! Se však tato varianta stala irelevantní a na stole zůstaly věci, které pro trhy nejsou v krátkém časovém horizontu nebezpečné.
S novou vládou se i po volbách pojí jednoznačný tlak na vyšší výdaje státu, které recepty na získání dodatečných peněz, prezentované v předvolební kampani, nemohou zdaleka pokrýt. S masivním růstem ekonomiky nelze také počítat, je tak pravděpodobné, že poroste zadlužení ČR.
To je v dlouhodobém pohledu samozřejmě nepříjemné, ale krátkodobě je to pro trhy bez většího rizika, neboť celkové zadlužení ČR se pohybuje mezi 40 a 45 procenty dluhu k HDP. To je velmi nízká hodnota ve srovnání s jinými státy EU a za 4 roky (snad) Andrej Babiš nezvedne tuto hodnotu do čísel, která by trhu začala vadit.
Také schodek rozpočtu, který v nominálních číslech dosahuje 280 miliard korun není pro trhy tak velký strašák. Je to kolem 2,25 procenta HDP a pokud se podíváme do okolních států, tak Poláci mají na letošek naplánováno téměř sedm procent, Slováci kolem pět procent, Rakušané 4,5 procenta, Německo kolem 2,7 procenta. Z pohledu trhu tak i zdvojnásobení schodku rozpočtu není důvodem k výprodeji státních dluhopisů, i když nás k němu nasměruje podstatně svižnějším tempem v budoucnu. Přestože se do vlády dostane zřejmě i subjekt, který sliboval vyrovnané rozpočty, není příliš pravděpodobné, že by došlo, byť jen na redukci schodku na nějakou nižší hodnotu.
Pařík: Místo povolební šachové partie hrají politici Člověče, nezlob se
Na vyšší schodky pak bude muset reagovat i centrální banka. Pokud vláda bude pouštět do ekonomiky více peněz, počítejme se stabilními nebo vyššími sazbami, které budou mírnit úvěrovou aktivitu v domácí ekonomice. To povede nutně k tlaku na posilování koruny, neboť se sazbami poroste i její atraktivita. Otazníkem ale zůstane postoj nové vlády k emisním povolenkám pro domácnosti. Pokud by došlo na jejich placení státem, ČNB může čelit menší, než momentálně očekávané inflaci.
Výhled pro trhy je tak momentálně docela úlevný. Nejhorší varianta nenastala a zatím se zdá, že se bude dlouho jednat, než se dobereme nové vlády. Navíc to vypadá, že dojde k tektonickým posunům v koalici SPOLU, nad jejímž dalším osudem visí stále více otazníků. Je nutné mít na paměti, že pokud by se rozpadla, hned dvě její strany mohou nahradit elegantně hnutí SPD jako koaliční partner Andreje Babiše. Takový scénář by byl pro trhy velmi přijatelný a koruně by mohl dále prospět.
Z našeho pohledu tak výsledek voleb momentálně nepředstavuje pro korunu významnější riziko a některé scénáře povolebního vývoje by pro korunu byly vyloženě pozitivní. Koruna tak bude sledovat domácí politickou scénu spíše okrajově a bude se soustředit na vývoj inflace a samozřejmě na vývoj v USA a Evropě. Vypadá to ale, že obavy ze skokového oslabení, taženého volbami, nejsou na místě. Větší roli může sehrávat dolar a monetární politika americké centrální banky (Fed).
První reakce trhů na vítězství Babiše: dluhové náklady Česka klesají, akcie ČEZ výrazně posilují
